Коммунисты Бийска усомнились в резонности «подкормки» бизнеса через инкубатор

Депутаты фракции КПРФ гордумы Бийска на публичных слушаниях по бюджету города на 2018 год поставили под сомнение целесообразность существования в городе бизнес-инкубатора. По их мнению, траты учреждения, финансируемого из муниципального бюджета, не всегда эффективны. Директор бизнес-инкубатора Евгений Пазников заявил в Facebook, что коммунисты потребовали закрыть площадку, однако в комментариях депутат фракции КПРФ в гордуме Константин Шебалин уточнил, что сейчас вопрос стоит лишь о финансовой отчетности.

Г-н Пазников эмоционально написал о ситуации, предположив, что действия КПРФ направлены против развития малого бизнеса. «На публичных слушаниях по бюджету города депутаты фракции КПРФ, усомнились в необходимости существования в наукограде Бийск бизнес-инкубатора инновационного типа. У меня даже дар речи пропал от столь компетентных вопросов со стороны депутатов, людей, от которых ждешь конструктивных предложений по развитию разных сфер города. Весь цивилизованный мир идет по пути развития малого бизнеса посредством создания институтов развития, в том числе и бизнес-инкубаторов. А тут через шесть лет функционирования бизнес-инкубатора, который неоднократно показал свою эффективность как на российском, так и международном уровнях, слышать такие вопросы и заявления. Что-то у меня пазлы не сходятся», — написал директор инкубатора.

Г-н Пазников добавил, что серьезной критике на публичных слушаниях также подвергли его самого — за то, что он якобы разъезжает по международным командировкам за счет бюджета. Ему пришлось написать в Facebook, что из-за дефицита бюджета в расходах организации уже два года нет такой статьи. «Словесная дискуссия завершилась приглашением депутатского корпуса к нам в гости, для ознакомления с деятельностью Бийского бизнес-инкубатора. Для некоторых наверно это будет не знакомство, а ликбез», — написал Евгений Пазников.

В комментариях к записи депутат-коммунист Константин Шебалин уточнил, что народные избранники вовсе не собираются закрывать проект инкубатора — речь идет лишь об исследовании эффективности его работы. Впрочем, судя по всему, с критериями депутаты пока не определились. «Во-первых, было предложение не закрыть, а всего лишь расшифровать статьи расходов. А то выделяем 4 млн рублей на инкубатор, и не знаем, куда это пойдет и зачем. Во-вторых, если так эффективно работает инкубатор, как говорит директор, то почему он не на самоокупаемости до сих пор? В-третьих, что за истерика директора инкубатора, когда всего лишь попросили проверить эффективность этого проекта. Про закрытие пока и речи не было, всего лишь пытались разобраться с программами администрации в канун принятия бюджета. Если истерят, значит, боятся чего-то, придется вникнуть глубже», — считает г-н Шебалин.

Депутат также привел статистику, согласно которой за девять месяцев 2017-го года в города закрылось 90 индивидуальных предприятий и 17 юридических лиц, из-за чего бюджет недосчитался 9 млн рублей. По его мнению, бизнес-инкубатор должен был скрасить эту статистику, однако этого не произошло.

Отметим, что согласно информации на сайте организации, сейчас она обслуживает 13 резидентов. Им предоставляют помещения для развития бизнеса, консультируют по вопросам развития. Среди проектов, которые развиваются внутри инкубатора, — производство натуральных напитков, функционального питания, изделий из древесно-полимерного композита, организация маркетингового агентства, логистического центра, производство систем автоматизации, организация типографии и т. п. На сайте также указан 31 «выпускник» инкубатора. Результаты их развития не приводятся.

Добавим, что очередная сессия гордумы Бийска пройдет в конце ноября. Вероятно, на ней депутаты от КПРФ и выскажут открыто свои претензии, а другие партийцы решат судьбу инкубатора.