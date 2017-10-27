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Главная Лента новостей Барнаульского участкового застали за раздачей «синтетики» в Ленинском районе

Барнаульского участкового застали за раздачей «синтетики» в Ленинском районе

15.11.2017 08:28

Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего участкового уполномоченного полиции. Представителя власти подозревают в незаконном сбыте наркотиков, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 12 ноября текущего года на территории Ленинского района Барнаула сотрудник полиции сделал не менее 16 закладок с синтетическим наркотиком, который в ходе осмотра изъяли. Кроме того, при себе у подозреваемого была еще одна крупная партия вещества. В общей сложности у участкового изъяли около 8 г наркотика.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщили, что по результатам служебной проверки данного сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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Комментарий

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Комментариев 31
Ржачно

15.11.2017 09:09

наша полиция нас бережет. Привет, краевая столица!)
Евген Егорьевский

15.11.2017 09:10

Во дожили , мусора закладки делают . Во позор существующему режиму .
БАМ

15.11.2017 09:21

Беспредел ! Воры в законе - кто они?
8 грам участкового

15.11.2017 09:41

Палицаев на гвардейцев-гардамаринов начали заменять теснить, сфера делится
Житель края

15.11.2017 09:47

По ходу краевое ГУВД рассадник наркотических средств. Во вчерашней ленте другого сотрудника полиции из Барнаула задержали в Новосибирске с партией наркотиков. Всё возвращается на круги своя , как до образования ФСКН. Северный наркокартель БРАТСКИЙ КРУГ в России действует уже после избрания алкаша ЭЛЬЦИНА и паханы в нём - усмановы , делимхановы и другие бароны -олигархи и не сдохшая ещё ОПГ 90-тых. 90 тонн каждый год идёт на Россию наркоты.Уже скоро не будет молодёжи в стране , тогда кто же будет служить на подводных лодках, управлять ракетами, водить самолёты ? И зачем тогда Путину идти на четвёртый срок ? Старики вымрут , а кем управлять будет ? СИ видимо китайцами поделится ? Да их на Россию хватит с лихвой.
Вот так

15.11.2017 09:54

дожили...
замечательная новость...
Гость

15.11.2017 10:26

Люди добрые, да что же такое происходит то?! А ведь к нему же люди обращались за помощью... Кому же можно верить?!
гость гостю

15.11.2017 10:30

в наше время даже себе верить нельзя
горожанка

15.11.2017 10:37

Вот результат реформы Медведева. Миллиарды на ветер, а кроме того что милиция стала называться полицией - ничего. И сколько не повышай им зарплату - итог тот же. Главный результат реформы лучших выжили, гнусь осталась
вредный

15.11.2017 10:40

Подонки.
Горожанке

15.11.2017 10:43

Результат хотите знать? Теперь за эту зарплату они готовы всех посадить, лишь бы план выполнить. У них же тоже план. Поэтому видишь полицейских, сворачивай и убегай. Вдруг у них конец месяца и они вышли план выполнять. Обращаться к ним за защитой и раньше не обращались. Но теперь просто опасно мимо проходить
{{{

15.11.2017 10:53

горожанка писал(а):
Вот результат реформы Медведева. Миллиарды на ветер, а кроме того что милиция стала называться полицией - ничего. И сколько не повышай им зарплату - итог тот же. Главный результат реформы лучших выжили, гнусь осталась
Прям в точку ! Работяг по увольняли ,а кому надо тот остался на своем мечте
отмазчику генералов

15.11.2017 10:54

Не находите, что в АК это уже система. Каждую неделю посадки полицейских.
А может

15.11.2017 11:01

Тарубарова уволить по несоответствию,и поменять все руководство ГУВД по краю.
Без толку

15.11.2017 11:05

Зачем кого-то увольнять? Система изначально такая. Другого поставят - будет то же самое. Обратите внимание, уходили и продолжают уходить из полиции нормальные, работящие. Потому что их продолжают гнобить - не вписываются они в эту систему. Остаются понятно кто.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

15.11.2017 11:18

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщили, что по результатам служебной проверки данного сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности....
вот когда Колокольцев примет меры к Торубарову и Шестакову по ОПГ Мармыло / скрыли преступление с экс участковым А И Воробьёвым - а был ЛУЧШИМ участковым в Славгороде / тогда можно верить Путину о хвалёной правоохранительной и судебной систем в РФ в отличие от США
... 05 09 17г КНР г Сямэнь ДО///ЖДАЛИСЬ «Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — заявил Путин....
Значительная часть участковых в Славгороде -случайные люди, хотя с их слов -они между Законом и гильотиной увольнения, начальник полиции или прокурор ЗАСТАВЛЯЮТ их выносить отказанные постановления по явным преступлениям чиновников, их коллег - например обротень в погонах- м-р полиции В Г Сталев /агроном/-жулик и мошенник, подделывает подписи пострадавших, что подтверждено экспертизой. И дьяков илди Торубаров до сих пор никем не наказаны, а Сталев -честный, принципиальный - согласно характеристики представленной в Славгородский МСО СУ СК РФ по АК. Следователь Попова Е Ю - сичтает подделку подписей Сталевым - МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ преступлением, не подлежащем не только увольнению, но и иному наказанию или штрафу???
Не удивлюсь, что завтра "закладки" будут делать судьи и правоохранители Славгорода.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Deckman

15.11.2017 11:28

Надо кардинально решать проблему,как Мадуро!
Поимел с собой хоть грамм наркаты-расстрел!
А вообще-то , я против бомбёжек Сирии,надо напалмам выжечь , при наличии такого вооружения,как в России,опийные поля мака в Афгане,курируемые пиндосами!
Горожанке про реформу

15.11.2017 11:29

Согласен с вами. У меня дед в войну еще мальчишкой пережил оккупацию. До сих пор вздрагивает при слове полиция. Зачем переименовали? У нас страна такое пережила, а теперь на каждом шагу полицаи
СЛАВГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

15.11.2017 11:51

Сколько раз писали жители Славгорода и в краевой суд и в ККС РФ о том , что дочери славгородской судьи Щербина Е.В. из Москвы шли адресно по 0,5 кг наркотиков по почте , а мужа её из того же ГУВД края только выгнали за продажу наркотиков , но почему то не посадили и она с ним сбежала в Славгород тут же благополучно уселась в кресло мирового судьи и благополучно с ним развелась. Все беды из ГУВД края.А сейчас после родов и отпуска вновь припрётся в Славгород и будет снова ВЕРШИТЬ ДЕЛА уже , как федеральный судья. Вторая ХАХАЛИНА из города Славгорода. И такой беспредел возможен только в Алтайском крае , который находится в стране РОССИИ. ГРАБЯТ , УБИВАЮТ, КОРМЯТ наркотиками и спиртом-ядом,СУДЯТ -голимая БАНДИТСКАЯ СВОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
"Синтетика" на общем фоне

15.11.2017 11:56

По данным последнего опроса «Левада-центра», только 4% россиян чувствуют себя в полной мере ответственными за то, что происходит в стране, и лишь 2% уверены, что могут повлиять на положение дел в ней.
В 2018 году в России произойдет важное политическое событие — выборы президента страны. С экранов телевизоров людям будут говорить о том, насколько значимым окажется выбор, сделанный ими в тот день. Между тем, последний опрос, проведенный «Левада-центром» показывает — сделать это будет крайне сложно, ответы россиян четко подтверждают правильность поговорки «Мой дом — моя крепость», но не более того. Так, 59% уверены — на положение в своей семье они могут повлиять в полной мере, но уже на вопрос об аналогичном влиянии на работу такой же ответ выбрало 12%. Впрочем, 24% здесь выбрали ответ «в значительной мере». 39% отметили, что могут, хоть и в незначительной мере повлиять на ситуацию во дворе дома, в котором живут.
На этом границы того, на что россияне могут повлиять хотя бы немного, заканчиваются: 57% ответили, что совершенно не могут повлиять на ситуацию в родном городе, 68% — на ситуацию в стране. Можно долго говорить о тех технологиях, которые используются для снижения у населения интереса к политике — перенос голосования на первое воскресенье сентября, монополия одной политической силы в средствах массовой информации, применение административного ресурса. Все эти факторы приводят к тому, что население не чувствует возможности влиять на жизнь страны.
И это — питательная среда для формирования отсутствия ответственности за ситуацию в стране. В рамках того же опроса выяснилось, что 63% в полной мере чувствуют ответственность за то, что происходит в семье. Только 12% совершенно не чувствуют ответственности за то, что происходит на работе (остальные так или иначе говорили, что ответственны за результаты труда), 23% — за двор и дом, в котором живут. Но уже 48% совершенно не чувствуют ответственность за ситуацию в городе, 60% — за ситуацию в стране. Учитывая низкую явку
555

15.11.2017 11:56

Такое сейчас творится по всей России- полный беспредел, опозорились, как можно теперь обращаться к ним за помощью - обратишься, потом тебя же и ЗАГНОБЯТ...
Гость

15.11.2017 12:04

ДПС на личных авто сопровождение не габаритов устраивают ,ППС ники корманы подвыпившик мужиков шманают а потом у их жен каждый день новые телефоны ,красавчики такая зп и ксива решают все
федор

15.11.2017 12:06

Скажите, а есть разница в сроках за 8 гр. наркоты у полицейского и столько же у студента?
Кyм

15.11.2017 12:12

Расстрел,однозначно,хоть президенту,хоть бомжу!
Насрать на гейропейские ценности,мне жизнь Россиян дороже одного или двух наркодиллеров!
Сергей Б.

15.11.2017 12:46

На а чё? По участку все равно бродить надо. Профилактика там.... И чтоб порожняка не гонять, можно и наркоту разнести заодно. На общую зону козла этого.
старый опер

15.11.2017 13:13

Рыба гниет с головы... мы в свое время пахали сутками а из развлекухи иногда отнятый самогон пили.. все жили от зарплаты до зарплаты... а теперь молодежь ладу за авто не считает, телефоны у всех под 20 тыров стоят, все с болтами и цепями желтыми, одно слово - операаа... тьфу на вас.. ветеранам сыска за вас стыдно..
гость

15.11.2017 13:26

Горожанке про реформу писал(а):
У меня дед в войну еще мальчишкой пережил оккупацию. До сих пор вздрагивает при слове полиция. Зачем переименовали?

Поэтому и переименовали. Чтобы вздрагивали. Память -то генетическая. Чтобы чувствовали себя, как в оккупации.
пидарку-рубанку

15.11.2017 13:42

Кyм писал(а):
Расстрел,однозначно,хоть президенту,хоть бомжу!
Насрать на гейропейские ценности,мне жизнь Россиян дороже одного или двух наркодиллеров!


высерай под своим ником, чушок престарелый
Горыныч

15.11.2017 14:18

Полный опофигей! А ведь не так просто в структуру МВД попасть, но как-то же такие сквозь отборочное сито просеиваются
Переживающий

15.11.2017 14:24

Новость конечно, шокирующая, но скорее не столько от того, что полицай делал закладки с синтетическим наркотиком, а то, что его задержали…
Ведь этот полицай на кого-то работал, тот, кто давал ему эту синтетику…
А теперь, кто-то же из своих, его и сдал…
Видимо, чем – то не угодил хозяину, или как писал Пушкин "его пример другим наука"…
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

15.11.2017 15:34

Сейчас в новой газете прочитала про ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КЛАН -это клан бывшего генерала Пронина -начальника Московской полиции , уволенного после того как один из оперов перестрелал людей в супермаркете. Так у этого клана (папа, мама, два сына с жёнами) недвижимости на пол Москвы и ещё сыны купили себе гражданство в Греции и Португалии за миллионы евро!!! И вот одна из разведённых жён сейчас даёт показания на сотни фирм в Москве и по всей России и за границей. И всё это случилось за 25 лет правления алкаша ЭЛЬЦИНА и дзюдоиста Путина. И так же вот сейчас прочитала ,что ЧВК (частная военная компания ) ВАГНЕРА обошлась бюджету страны в 10,3 милларда рублей. заметьте-ЧАСТНАЯ , а платит государство. И сейчас будут охранять ПРИГОЖИНА (повара Путина -всё в открытом доступе). Моё мнение -рыба гниёт с головы!!!!!!!!! хочу на форуме передать Большой и пламенный привет пенсионеру Путину и пенсионерам думским от пенсионерки Бредер и что бы вы мой Президент и не избираемые мной депутаты прожили на мою пенсию в 13 тысяч рублей , где лекарства стоят 3-4 тысячи , коммунальные услуги 3-4 тысячи , а оставшиеся рубли на всё остальное.Привет и пенсионеру-губернатору Карлину. Что бы вы жили на такие деньги , как живу я и вся страна пенсионеров и больных и детей и малообеспеченных.И по всюду нас охраняют наркодиллеры , начиная со Златоглавой. А я то думаю , ну почему закрыли всем миллионерам въезд в другие страны , а многое прочитав поняла , что они боятся русских бандитов. И дай Бог , что бы всё у них экспроприировали , как сто лет назад коммунисты и выперли в ограбленную ими же Россию с деньгами на обратный билет.Вот такое моё пенсионерское мнение.