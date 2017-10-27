Барнаульского участкового застали за раздачей «синтетики» в Ленинском районе

15.11.2017 08:28
Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего участкового уполномоченного полиции. Представителя власти подозревают в незаконном сбыте наркотиков, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 12 ноября текущего года на территории Ленинского района Барнаула сотрудник полиции сделал не менее 16 закладок с синтетическим наркотиком, который в ходе осмотра изъяли. Кроме того, при себе у подозреваемого была еще одна крупная партия вещества. В общей сложности у участкового изъяли около 8 г наркотика.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщили, что по результатам служебной проверки данного сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
15.11.2017 09:09
15.11.2017 09:10
15.11.2017 09:21
15.11.2017 09:41
15.11.2017 09:47
15.11.2017 09:54
замечательная новость...
15.11.2017 10:26
15.11.2017 10:30
15.11.2017 10:37
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15.11.2017 10:43
15.11.2017 10:53
15.11.2017 10:54
15.11.2017 11:01
15.11.2017 11:05
15.11.2017 11:18
...ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщили, что по результатам служебной проверки данного сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности....
вот когда Колокольцев примет меры к Торубарову и Шестакову по ОПГ Мармыло / скрыли преступление с экс участковым А И Воробьёвым - а был ЛУЧШИМ участковым в Славгороде / тогда можно верить Путину о хвалёной правоохранительной и судебной систем в РФ в отличие от США
... 05 09 17г КНР г Сямэнь ДО///ЖДАЛИСЬ «Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — заявил Путин....
Значительная часть участковых в Славгороде -случайные люди, хотя с их слов -они между Законом и гильотиной увольнения, начальник полиции или прокурор ЗАСТАВЛЯЮТ их выносить отказанные постановления по явным преступлениям чиновников, их коллег - например обротень в погонах- м-р полиции В Г Сталев /агроном/-жулик и мошенник, подделывает подписи пострадавших, что подтверждено экспертизой. И дьяков илди Торубаров до сих пор никем не наказаны, а Сталев -честный, принципиальный - согласно характеристики представленной в Славгородский МСО СУ СК РФ по АК. Следователь Попова Е Ю - сичтает подделку подписей Сталевым - МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ преступлением, не подлежащем не только увольнению, но и иному наказанию или штрафу???
Не удивлюсь, что завтра "закладки" будут делать судьи и правоохранители Славгорода.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
15.11.2017 11:28
Поимел с собой хоть грамм наркаты-расстрел!
А вообще-то , я против бомбёжек Сирии,надо напалмам выжечь , при наличии такого вооружения,как в России,опийные поля мака в Афгане,курируемые пиндосами!
15.11.2017 11:29
15.11.2017 11:51
15.11.2017 11:56
В 2018 году в России произойдет важное политическое событие — выборы президента страны. С экранов телевизоров людям будут говорить о том, насколько значимым окажется выбор, сделанный ими в тот день. Между тем, последний опрос, проведенный «Левада-центром» показывает — сделать это будет крайне сложно, ответы россиян четко подтверждают правильность поговорки «Мой дом — моя крепость», но не более того. Так, 59% уверены — на положение в своей семье они могут повлиять в полной мере, но уже на вопрос об аналогичном влиянии на работу такой же ответ выбрало 12%. Впрочем, 24% здесь выбрали ответ «в значительной мере». 39% отметили, что могут, хоть и в незначительной мере повлиять на ситуацию во дворе дома, в котором живут.
На этом границы того, на что россияне могут повлиять хотя бы немного, заканчиваются: 57% ответили, что совершенно не могут повлиять на ситуацию в родном городе, 68% — на ситуацию в стране. Можно долго говорить о тех технологиях, которые используются для снижения у населения интереса к политике — перенос голосования на первое воскресенье сентября, монополия одной политической силы в средствах массовой информации, применение административного ресурса. Все эти факторы приводят к тому, что население не чувствует возможности влиять на жизнь страны.
И это — питательная среда для формирования отсутствия ответственности за ситуацию в стране. В рамках того же опроса выяснилось, что 63% в полной мере чувствуют ответственность за то, что происходит в семье. Только 12% совершенно не чувствуют ответственности за то, что происходит на работе (остальные так или иначе говорили, что ответственны за результаты труда), 23% — за двор и дом, в котором живут. Но уже 48% совершенно не чувствуют ответственность за ситуацию в городе, 60% — за ситуацию в стране. Учитывая низкую явку
15.11.2017 11:56
15.11.2017 12:04
15.11.2017 12:06
15.11.2017 12:12
Насрать на гейропейские ценности,мне жизнь Россиян дороже одного или двух наркодиллеров!
15.11.2017 12:46
15.11.2017 13:13
15.11.2017 13:26
Поэтому и переименовали. Чтобы вздрагивали. Память -то генетическая. Чтобы чувствовали себя, как в оккупации.
15.11.2017 13:42
высерай под своим ником, чушок престарелый
15.11.2017 14:18
15.11.2017 14:24
Ведь этот полицай на кого-то работал, тот, кто давал ему эту синтетику…
А теперь, кто-то же из своих, его и сдал…
Видимо, чем – то не угодил хозяину, или как писал Пушкин "его пример другим наука"…
15.11.2017 15:34