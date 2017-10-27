Барнаульского участкового застали за раздачей «синтетики» в Ленинском районе

Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего участкового уполномоченного полиции. Представителя власти подозревают в незаконном сбыте наркотиков, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 12 ноября текущего года на территории Ленинского района Барнаула сотрудник полиции сделал не менее 16 закладок с синтетическим наркотиком, который в ходе осмотра изъяли. Кроме того, при себе у подозреваемого была еще одна крупная партия вещества. В общей сложности у участкового изъяли около 8 г наркотика.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщили, что по результатам служебной проверки данного сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.