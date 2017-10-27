Трое бывших сидельцев хотели провернуть в Барнауле «ограбление по-американски»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Барнаула в отношении троих горожан, которые хотели ограбить супружескую пару предпринимателей. Для этого они разработали сложный план с угоном автомобиля, переодеванием и использованием оружия. Однако «залихвацкие» грабители случайно попались на глаза полиции, которая в итоге и раскрыла их замысел, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, в 2016-м году ранее судимый житель Барнаула условно-досрочно вышел из колонии и стал искать, где применить себя. Исправлению помешала идея ограбить семью предпринимателей, торгующих фруктами. Мужчина привлек к затее двух также ранее судимых знакомых и разработал подробный план.

Для начала преступники оделись в строительные комбинезоны и маски, а также вооружились ножами, кирпичом, и рассовали в носки куски хозяйственного мыла. Они заказали такси, а когда машина прибыла, «отключили» водителя ударом кирпича по голове. Один из нападавших сел за руль, а двое других связали и стали держать водителя в салоне. Подъехав к дому бизнесменов, преступники стали ждать утра — по плану, жертвы в 6:30 должны были выйти из дома с деньгами.

Однако именно в это утро потерпевшие, на свое счастье, встали поздно и к намеченному времени из дома так и не вышли. Тем временем светало, и соучастники решили перенести нападение в другой день. Однако в это же утро на угнанном автомобиле их задержали сотрудники полиции.

За свои действия «неудачливые разбойники» были осуждены по ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 162 (покушение на разбой) УК РФ. По всем статьям вынесен обвинительный приговор, каждый из фигурантов, в зависимости от роли, отправится в привычную среду обитания на срок от шести с половиной до семи с половиной лет.