Алтайский Роспотребнадзор отчитался о «провальном» Годе экологии

Такие завалы вокруг контейнеров с отходами можно представить что в Горно-Алтайске, что в Барнауле

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай заявило, что несмотря на множество проверок и предписаний, касающихся охраны окружающей среды, ситуация в регионе даже в год экологии остается плачевной. Муниципалитеты не проводят необходимую работу, поэтому даже тысячи предписаний и административных дел не меняют ситуацию. О «мусорной» проблеме республики, которая характерна и для многих населенных пунктов Алтайского края, сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в Республике Алтай ликвидированы 11 731 свалок, куч мусора, отловлена 3041 собака, привлечены к ответственности 1592 нарушителя, выдано 15 735 предписаний на наведение порядка. Однако без содействия муниципалитетов такая работа не эффективна, а власти ограничиваются разовыми акциями. Наиболее остро проблема мусора стоит в Горно-Алтайске и в Майминском районе.

Так, в республиканском центре остро стоит вопрос переполнения мусорных контейнеров. Большая часть контейнерных площадок не ограждены, контейнеры переполнены, скопившийся мусор у контейнеров растаскивают собаки. Многие жители сельских районов даже не знают, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрена ответственность. Туристические места зарастают мусором, и на это никто не обращает внимание. Так, на Семинском, Кырлыкском, Карасукском перевалах кучи мусора появляются регулярно, уборка не организована, в результате территории захламлены.

Отдельная тема — состояние полигонов ТКО. Во всех населенных пунктах не исполняются требования санитарного законодательства на таких объектах: территории не ограждены по периметру, уплотнение и промежуточная изоляция грунтом слоев ТКО не проводится. Легкие фракции мусора по горам и лесам разносит ветер, что смотрится крайне не эстетично. Свалки часто поджигают, иногда горит пластик, продукты горения которого крайне токсичны. Лабораторный контроль за состоянием почвы на полигонах, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных водных объектов не проводится.

Особенно неблагополучная обстановка складывается на свалках в Онгудайском, Усть-Канском, Шебалинском, в Турочакском, Кош-Агачском, Усть-Коксинском, Улаганском районах. Грубейшие нарушения зафиксированы на свалке Акташского сельского поселения. Отходы сваливаются бессистемно, подъездные пути постоянно завалены хламом. Мусором завалена даже полоса отвода и кюветы федеральной трассы. При этом муниципальные власти почти не ведут работу с фиксацией нарушений. Так, в Кош-Агачском районе привлечены к административной ответственности всего 18 нарушителей, Чойском — 30, Усть-Канском — 32, Турочакском — 54, в Улаганском – 76, Онгудайском — 78. Для сравнения, в республиканском центре за это же время рассмотрено 439 таких протоколов.

В 2017 году в муниципалитеты направлено около 200 писем с предложениями об устранении нарушений. Однако практика показывает, что устраняются лишь те свалки и скопления мусора, на которые указывают фотографии. Повторные рейды выявляют вновь образовавшиеся несанкционированные свалки и переполненные контейнеры. При этом только в Горно-Алтайске, согласно отчету Роспотребнадзора, ликвидировано более 3800 несанкционированных свалок, вывезено более 12,2 тысяч тонн мусора, отловлено 944 бродячие собаки.

Ведомство не дает иного рецепта борьбы с мусором, кроме совместной работы разных уровней власти и самого населения, которое, видимо, пока не вполне сознательно. По мнению Роспотребнадзора, таким людям нужно прислушаться к словам президента Владимира Путина, сказанным во время послания Федеральному Собранию в декабре 2016-го года. «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов», — приводит ведомство слова президента.