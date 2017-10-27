×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские дошкольники «пикетировали» Горсовет

16 |
Есть мнение
«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей
68
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

283

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Служебный пёс помог найти потерявшуюся в Бийске бабушку
Кто из барнаульских депутатов стал самым медийным? Первый рейтинг упоминаемости нового созыва
«Балтийский лизинг» предлагает автомобили Volvo со сниженными ежемесячными платежами
В Барнауле вновь ищут подрядчика для строительства театра кукол «Сказка»


Резонанс
Темы недели
«Кандидат против всех» Ксения Собчак не будет открывать предвыборные штабы в «двух Алтаях»
31
«Голубой дом» отреагировал на возможность отдать алтайского губернатора под защиту Росгвардии
42
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

23
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

8
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Алтайский Роспотребнадзор отчитался о «провальном» Годе экологии

Алтайский Роспотребнадзор отчитался о «провальном» Годе экологии

15.11.2017 12:53

Такие завалы вокруг контейнеров с отходами можно представить что в Горно-Алтайске, что в Барнауле
Такие завалы вокруг контейнеров с отходами можно представить что в Горно-Алтайске, что в Барнауле

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай заявило, что несмотря на множество проверок и предписаний, касающихся охраны окружающей среды, ситуация в регионе даже в год экологии остается плачевной. Муниципалитеты не проводят необходимую работу, поэтому даже тысячи предписаний и административных дел не меняют ситуацию. О «мусорной» проблеме республики, которая характерна и для многих населенных пунктов Алтайского края, сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в Республике Алтай ликвидированы 11 731 свалок, куч мусора, отловлена 3041 собака, привлечены к ответственности 1592 нарушителя, выдано 15 735 предписаний на наведение порядка. Однако без содействия муниципалитетов такая работа не эффективна, а власти ограничиваются разовыми акциями. Наиболее остро проблема мусора стоит в Горно-Алтайске и в Майминском районе.

Так, в республиканском центре остро стоит вопрос переполнения мусорных контейнеров. Большая часть контейнерных площадок не ограждены, контейнеры переполнены, скопившийся мусор у контейнеров растаскивают собаки. Многие жители сельских районов даже не знают, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрена ответственность. Туристические места зарастают мусором, и на это никто не обращает внимание. Так, на Семинском, Кырлыкском, Карасукском перевалах кучи мусора появляются регулярно, уборка не организована, в результате территории захламлены.

Отдельная тема — состояние полигонов ТКО. Во всех населенных пунктах не исполняются требования санитарного законодательства на таких объектах: территории не ограждены по периметру, уплотнение и промежуточная изоляция грунтом слоев ТКО не проводится. Легкие фракции мусора по горам и лесам разносит ветер, что смотрится крайне не эстетично. Свалки часто поджигают, иногда горит пластик, продукты горения которого крайне токсичны. Лабораторный контроль за состоянием почвы на полигонах, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных водных объектов не проводится.

Особенно неблагополучная обстановка складывается на свалках в Онгудайском, Усть-Канском, Шебалинском, в Турочакском, Кош-Агачском, Усть-Коксинском, Улаганском районах. Грубейшие нарушения зафиксированы на свалке Акташского сельского поселения. Отходы сваливаются бессистемно, подъездные пути постоянно завалены хламом. Мусором завалена даже полоса отвода и кюветы федеральной трассы. При этом муниципальные власти почти не ведут работу с фиксацией нарушений. Так, в Кош-Агачском районе привлечены к административной ответственности всего 18 нарушителей, Чойском — 30, Усть-Канском — 32, Турочакском — 54, в Улаганском – 76, Онгудайском — 78. Для сравнения, в республиканском центре за это же время рассмотрено 439 таких протоколов.

В 2017 году в муниципалитеты направлено около 200 писем с предложениями об устранении нарушений. Однако практика показывает, что устраняются лишь те свалки и скопления мусора, на которые указывают фотографии. Повторные рейды выявляют вновь образовавшиеся несанкционированные свалки и переполненные контейнеры. При этом только в Горно-Алтайске, согласно отчету Роспотребнадзора, ликвидировано более 3800 несанкционированных свалок, вывезено более 12,2 тысяч тонн мусора, отловлено 944 бродячие собаки.

Ведомство не дает иного рецепта борьбы с мусором, кроме совместной работы разных уровней власти и самого населения, которое, видимо, пока не вполне сознательно. По мнению Роспотребнадзора, таким людям нужно прислушаться к словам президента Владимира Путина, сказанным во время послания Федеральному Собранию в декабре 2016-го года. «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов», — приводит ведомство слова президента.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай


Другие новости по этой теме:

 Кислая мина: Роспотребнадзор «отметил» Алтайский край за большой объем молочных фальсификатов
 Роспотребнадзор будет закрывать алтайские турбазы, «укрывающие» клещей
 Картина маслом: Роспотребнадзору не пришлась по вкусу алтайская «молочка»
 Масло не масляное: алтайские чиновники сохранили в тайне марки некачественной еды

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
К этому следует добавить

15.11.2017 15:28

ещё и массовое уничтожение зелёных насаждений в Барнауле и ленточного бора по всему краю - под предлогом "реновации" и "омоложения", а также без всякого обоснования и ради коммерческой выгоды.