Пожилой водитель барнаульской маршрутки в попытке обогнать трамвай «заморозил» две улицы

На место прибыли и сотрудники МЧС

15 ноября утром в Барнауле на «малаховском кольце» в районе улицы Юрина столкнулись трамвай и пассажирский маршрутный автобус. В результате ДТП пострадали три женщины, а по обеим улицам растянулись автомобильные «пробки», сообщают участники группы Barnaul22 «ВКонтакте». Виновником горожане называют водителя маршрутки, который пытался проскочить перед электротранспортом.

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, инцидент случился на улице Малахова в районе дома № 46. Автобус «Богдан» городского маршрута № 24 под управлением 67-летнего мужчины въехал в трамвай № 10. Управляла электротранспортом 42-летняя женщина. В результате столкновения пострадали три пассажирки автобуса в возрасте 47, 56 и 78 лет. Они получили травмы из-за падения. Женщинам оказали медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.