Молодой житель Рубцовска исчез после поездки на безымянном такси

Пропавший Владимир Матюшкин

В Рубцовске объявили о поисках 31-летнего местного жителя Владимира Матюшкина. 8 ноября мужчину видели в последний раз: он вышел из дома по улице Улежникова, 9 и сел в неизвестный никому автомобиль такси, сообщают в группе Barnaul22 «ВКонтакте». С тех пор следы горожанина теряются.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в свою очередь разместили в Сети ориентировку на пропавшего. Активисты уточняют, что рост рубцовчанина - 175 см, он имеет среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. У мужчины есть и особая примета — он прихрамывает на левую ногу. В день исчезновения на пропавшем были синие джинсы, черные кроссовки, синяя шапка и темно-синяя куртка.

Представители поискового отряда обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).