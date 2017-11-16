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Главная Лента новостей Молодой житель Рубцовска исчез после поездки на безымянном такси

Молодой житель Рубцовска исчез после поездки на безымянном такси

16.11.2017 10:30

Пропавший Владимир Матюшкин
Пропавший Владимир Матюшкин

В Рубцовске объявили о поисках 31-летнего местного жителя Владимира Матюшкина. 8 ноября мужчину видели в последний раз: он вышел из дома по улице Улежникова, 9 и сел в неизвестный никому автомобиль такси, сообщают в группе Barnaul22 «ВКонтакте». С тех пор следы горожанина теряются.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в свою очередь разместили в Сети ориентировку на пропавшего. Активисты уточняют, что рост рубцовчанина - 175 см, он имеет среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. У мужчины есть и особая примета — он прихрамывает на левую ногу. В день исчезновения на пропавшем были синие джинсы, черные кроссовки, синяя шапка и темно-синяя куртка.

Представители поискового отряда обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
444

16.11.2017 12:54

Навереое к Путину поехал!
Это что за явление такое - безымянное такси

16.11.2017 13:15

инопланетян в Рубцовске никто не замечал ? А то мало ли ...развелось всякой живности
Дятел

16.11.2017 13:26

А ты 444,к Потрошенко,не?