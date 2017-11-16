Спешившие на вызов сотрудники барнаульского ЧОП серьезно пострадали в ночной аварии

Искореженное авто ЧОПа

16 ноября ночью в Барнауле на пересечении улиц Матросова и Меланжевой столкнулись два легковых автомобиля. Одно из транспортных средств принадлежит частному охранному предприятию «Сотня», сотрудники которого после ДТП оказались в реанимации, утверждают барнаульцы в Сети.

Знакомые пострадавших рассказали в группе Barnaul22 «ВКонтакте», что сотрудники охраны в момент происшествия спешили на вызов. На перекрестке водитель машины допустил столкновение с легковым автомобилем (предположительно, это была Toyota Caldina), от чего оба транспортных средства получили серьезные повреждения. По словам горожан, на месте происшествия работали сотрудники МЧС и «скорой помощи». Врачи забрали пострадавших в больницу. На данный момент они находятся в реанимационном отделении, однако опасности для их жизни уже нет.