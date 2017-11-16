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Главная Лента новостей Спешившие на вызов сотрудники барнаульского ЧОП серьезно пострадали в ночной аварии

Спешившие на вызов сотрудники барнаульского ЧОП серьезно пострадали в ночной аварии

16.11.2017 11:31

Искореженное авто ЧОПа
Искореженное авто ЧОПа

16 ноября ночью в Барнауле на пересечении улиц Матросова и Меланжевой столкнулись два легковых автомобиля. Одно из транспортных средств принадлежит частному охранному предприятию «Сотня», сотрудники которого после ДТП оказались в реанимации, утверждают барнаульцы в Сети.

Знакомые пострадавших рассказали в группе Barnaul22 «ВКонтакте», что сотрудники охраны в момент происшествия спешили на вызов. На перекрестке водитель машины допустил столкновение с легковым автомобилем (предположительно, это была Toyota Caldina), от чего оба транспортных средства получили серьезные повреждения. По словам горожан, на месте происшествия работали сотрудники МЧС и «скорой помощи». Врачи забрали пострадавших в больницу. На данный момент они находятся в реанимационном отделении, однако опасности для их жизни уже нет.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
Тезка

16.11.2017 11:46

Во во, гоняют как угорелые, вчера утром сам какой-то ГБР ЧОПа чуть не протаранил, напротив 101 лицея. О чем это говорит, понаберут по объявлению и трава не расти.
Гость

16.11.2017 13:06

Скажите какой автомобиль является виновником, а кто пострадавший?
Гостю

16.11.2017 14:40

Сотрудники полиции пока устанавливают обстоятельства случившегося. Известно лишь, что столкнулись автомобили Renault Duster под управлением 29-летнего водителя и Toyota Caldina, где за рулем был 23-летний водитель. После столкновения Renault Duster врезался в опору контактной сети. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель Renault Duster и его 45-летний пассажир. Также пострадал водитель Toyota Caldina. Все госпитализированы.