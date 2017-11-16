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Главная Лента новостей Алтайский думец помог «репрессивному» закону о СМИ обрести силу

Алтайский думец помог «репрессивному» закону о СМИ обрести силу

16.11.2017 12:30

15 ноября Госдума экстренно приняла поправки в законопроект о СМИ, согласно которым издания, «получающие иностранное финансирование», могут быть признаны в РФ «иностранными агентами». Эта резонансная мера родилась в ответ на действия властей США, которые обязали Russia Today зарегистрироваться в качестве иноагента, хотя в Америке смысл этого понятия несколько отличается. Алтайский думец Александр Терентьев (СР) горячо поддержал законопроект. По его мнению, Россия симметрично ответила на нарушение свободы слова.

Благодаря быстрым действиям Госдумы и Александра Терентьева в том числе в российском законодательстве появилось новое понятие «Иностранное средство массовой информации, исполняющее функции иностранного агента», расширяющее существовавшее ранее понятие «Иностранный агент». Как отметил депутат, под действие закона попадут те СМИ, которые получают финансирование и имущество из-за рубежа, а также те, кто находится за границей (в форме юрлица или «иной структуры»). «Принятие закона стало симметричным ответом на действия США, которые ограничили права наших СМИ, работающих за рубежом. Сегодня около 600 млн человек смотрят Russia Today, которая дает им альтернативный взгляд на события, происходящие в мире. И ограничение деятельности этого СМИ является не только посягательством на свободу слова, но и нарушением прав человека, о необходимости защиты которых постоянно рассуждают западные государства», — приводится в сообщении реготделения «Справедливой России» комментарий думца.

Депутат заявил, что на территории США работает всего два российских телеканала – это Russia Today и Sputnik. В то же время, в России иностранных СМИ работает значительно больше. «В Соединенных Штатах такой закон действует уже давно, а в России статус «иностранного агента» приобрели лишь некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа. Теперь его действие распространено и на СМИ. Важно отметить, что это закон прямого действия, то есть прокуратура будет иметь право сразу, без решения суда блокировать действия организаций, не зарегистрированные в новом статусе. Хочу подчеркнуть, что этот закон принят в ответ на действия властей США по отношению к нашим СМИ, работающим на их территории. Он не ограничивает права российских средств массовой информации и не ущемляет свободу их слова», — заявил г-н Терентьев.

На его формулировку следует обратить особое внимание. Г-н Терентьев полагает, что включение Russia Today в список иноагентов в США — нарушение свободы слова и прав человека, поскольку это каким-то образом может ограничить работу этого СМИ и лишить американцев права на альтернативную точку зрения. Также он выступает за еще более «репрессивный» закон в России, не упоминая о том, какие права россиян он нарушает и почему россиян также надо лишить права на альтернативу.

Еще большее недоумение вызывает принятие закона, учитывая, что за внешней схожестью понятия «иностранный агент» в США и России существует различие смысла терминов. Так, по словам официального представителя Госдепа, закон в США не нацелен на агентов из какой-то конкретной страны. Он не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрации, упоминания при распространении материалов о том, что это делается от имени иностранной стороны, а также учета информации, сообщает ТАСС. В России же если СМИ-иноагент хочет продолжать работать, оно должно каждый квартал представлять отчет в Минюст о своей деятельности, а также о получении и расходовании денег. Если этого не сделать, будут приняты меры вплоть до блокировки.

Закон об иностранных агентах действует в США с 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ — британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle — не зарегистрированы в этом качестве, подчеркивает РИА «Новости».

Российский законопроект еще не вступил в силу — он должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом РФ. В список иноагентов могут попасть «Голос Америки», «Радио свобода» / «Свободная Европа», региональный проект «Idel. Реалии» и сайт «Кавказ. Реалии» (входят в «Радио Свобода»), телеканал «Настоящее время» (совместный проект «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» и «Голоса Америки»), перечисляет ТАСС.

Из текста законопроекта следует, что под действие закона может попасть куда больше СМИ. «Иностранным СМИ» можно признать «иностранную структуру», которая распространяет «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Эти критерии настолько общие, что записать в иностранные агенты можно СМИ любого уровня из любой страны, сообщает «Медуза». Более того, даже российский канал Russia Today имеет зарубежные фирмы, через которые работает за пределами территории России. Эти структуры так или иначе получают финансирование в том числе от рекламы на американском YouTube — значит, RT отвечает условиям, описанным в новом законе.

Логично предположить, что Минюст должен будет выработать какие-то дополнительные принципы, по которым он будет выбирать СМИ для усиленного контроля, — но они пока никак не сформулированы. Заявлено лишь, что «на российские СМИ, в том числе имеющие иностранное финансирование, действие закона распространяться не будет», сообщает РИА «Новости». Вероятно, закон будет действовать в «ручном режиме», то есть, под его действия попадут специально отобранные СМИ.

Отметим, что согласно информации на сайте Госдумы, «за» законопроект проголосовали 414 депутатов (92 % от списочного состава), выступивших «против» и воздержавшихся не было.


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Комментарий

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Комментариев 9
ТЕРЕНТЬЕВ САМ МИРОНОВСКИЙ иностранный АХЕНТ СРун !??

16.11.2017 12:37

на Алтае...
Гость

16.11.2017 12:49

Модератор есть на сайте или банкфакс это вбросил — я про444 ?
Это ты слушаешь внутренний голос.

16.11.2017 12:54

444 писал(а):
Я на ночь слушаю Голос Америки


Минюст РФ направил радиостанции "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и телеканалу "Настоящее время" уведомления о принятии Госдумой поправок о СМИ и сообщил, что они могут быть признаны иностранными агентами.

В письмах, в частности, говорится, что поскольку в деятельности данных СМИ имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на них "могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством".

"Радио Свобода" и "Голос Америки" являются ресурсами BBG (американский Совет управляющих по вопросам вещания).

"Настоящее Время" – совместный медиапроект Радио Свобода/Свободная Европа и "Голоса Америки".
444 - береги яйца...

16.11.2017 12:58

Это ты слушаешь внутренний голос. писал(а):
"могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством"


Росгвардейцы приедут и отрежут вместе с языком. Мобилу прикладом разобьют...Жди в дверь стук Морзе Ж .. _ _ _ )))
ФигВам

16.11.2017 13:00

"Еще большее недоумение вызывает принятие закона, учитывая, что за внешней схожестью понятия «иностранный агент» в США и России существует различие смысла терминов"...
Отчего же вызывает недоумение? На войне как на войне... Или ты - или тебя.
Вы лучше обратите внимание на смысловые маркеры: "Свободна Европа", "Голос свободы" и т.д.
Т.е. у них свобода, у нас - несвобода. У них хорошо - у нас плохо.
А ведь в этом и корениться опасность поражение в войне, когда враг уже и "не враг, а так..."
Нет, всё пока здесь делают в правильном направлении.
Супер иностранного агента "НОД -Дурочка"

16.11.2017 13:09

ТЕРЕНТЬЕВ САМ МИРОНОВСКИЙ иностранный АХЕНТ СРун !?? писал(а):
на Алтае...


ЭТОТ ЗАКОН НЕ КАСНЁТСЯ??!!!м ура ура ура.
Выкинуть нахрен из России всех

16.11.2017 13:48

иностранных агентов вместе с Терентьевым и ГОсдумой принимавшей холуйские законы.
Россия Великая держава, нехрен всем агентам в ней делать!!! Я лично такого мнения!!!!!!!!
А Прокопьев в окопе отсиделся?

16.11.2017 13:50

Странный заголовок про одного лишь депутата. Знамо, что и другие алтайские думцы голосовали за "репрессивный" с точки зрения Банкфакс закон. Кстати, еслизаглянуть на сайт ГосДумы то и владелец Банкфакса Прокопьев тоже... Однобокость подачи темы, не иначе!
Ничего хорошего в этой стхоне не будет

16.11.2017 13:57

Раисся великая держава, только судьи Хахалевы с липовыми дипломами всему ее народу в рожу плюют. Вот ваше истинное величие.