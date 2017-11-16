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Молодой угонщик-рецидивист утопил свой «трофей» в алтайском пруду

16.11.2017 13:33

Угнанное авто
Угнанное авто

В Мамонтовском районе Алтайского края сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в угоне машины и краже бензопилы. Установлено, что молодой сельчанин уже не раз был судим за «страсть» к чужим авто, следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские уточнили, что инцидент произошел ночью 11 ноября. 21-летний житель села Подстепное взломал запорные устройства ворот и проник в один из гаражей в поселке Плоскосеминском. Оттуда злоумышленник угнал автомобиль Toyota Corona Premio, а также похитил бензопилу стоимостью более 10 тысяч рублей. Автомобиль подозреваемый завел ключами, которые нашел в гараже.

На угнанной машине вместе с друзьями он проехал более 100 км. Возле поселка Комсомольский Мамонтовского района молодой мужчина не справился с управлением, и машина скатилась в мелкий водоем. Водитель и двое его пассажиров самостоятельно выбрались из автомобиля и скрылись с места ДПТ. Однако вскоре злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ребрихинскому району.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) и ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), а также составили административный материал по ст. 12.8. КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим правом управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

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Комментарий

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Комментариев 1
444-1

16.11.2017 14:19

Ещё 443 дибила осталось?