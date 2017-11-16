Мать погибшего в Горно-Алтайске ребенка опасается, что виновница аварии избежит наказания благодаря своим связям

Кадр с места аварии

Мать восьмилетнего жителя Горно-Алтайска Субедея Енова, которого 25 октября 2017 года на пешеходном переходе сбила иномарка, опасается, что дело «замнут». После аварии мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он через неделю умер, так и не придя в сознание, поделилась его мать Кара-кыс Енова с «Новостями Горного Алтая».

Женщина пояснила, что ее сын-второклассник 25 октября в 19:05 переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 159 по проспекту Коммунистическому. В этот момент его сбил автомобиль Toyota Corsa, за рулем которого находилась женщина. Тестирование на алкоголь тогда показало, что водитель иномарки была трезвой. Мальчика с тяжелейшими травмами увезли в больницу, где он спустя неделю скончался у матери на руках. «Что бы там ни писали в социальных сетях, в комментариях, семья у нас благополучная, никогда проблем с законом мы не имели. Ребенок не был беспризорным, он – умный, самостоятельный мальчик. После школы он пошел в магазин, и, когда все произошло, уже возвращался домой, почти уже перешел через дорогу», - уверяет женщина.

Она опасается, что дело просто «замнут», поскольку виновницей аварии, по словам Кара-кыс Еновой, является жена сержанта полиции, сотрудника отдела вневедомственной охраны по Республике Алтай. Женщина якобы утверждает, что не видела мальчика, поскольку было уже темно. «У ребенка на куртке были светоотражающие полоски, в тот день не было ни снега, ни дождя, ни гололеда, дорога была хорошо освещена фонарями. Возможно, водитель превысила скорость. Видимо, тормозить она начала слишком поздно, потому что следы торможения начинаются сразу после «зебры», а не до нее. Кроме того, очевидцы рассказывают, что при столкновении звук был такой, как будто столкнулись два автомобиля, а не маленького ребенка сбили», — уточнила мать погибшего.

Неприятно удивило потерпевшую и то, что водитель иномарки не сразу пришла к ним после произошедшего. Кара-кыс Енова утверждает, что это случилось лишь после того, как она попеняла на это следователю. Но и после этого виновница аварии не предложила никакой помощи и никак не проявила себя, когда ребенок скончался. «Он так и не пришел в сознание, на моих глазах умер, просто сердце остановилось. И я до сих пор не верю, не могу смириться с тем, что мальчика моего больше никогда не увижу. А она…она ничего. Люди говорят, что она боится. Но мы ведь встречались уже, я на нее не кидалась, я же понимаю, что ехала она там не с целью моего ребенка сбить. Но как можно быть такой равнодушной просто, мне этого не понять», — рассказала Кара-кыс Енова.

Ко всему прочему у семьи есть вопросы и к сотрудникам правоохранительных органов. «Постановления получить мы смогли с великим трудом, буквально «выбили» через адвоката, которого нам пришлось нанять. Нам говорили, что не имеют якобы права что-то давать, показывать. Уже столько времени прошло, как он умер, а дело до сих пор не переквалифицировали с ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) на ч. 3 той же статьи (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В других городах как происходит: сбили человека на пешеходном переходе, никаких экспертиз не требуется. А тут зачем-то организовали ситуационную экспертизу, чтобы проверить, правда ли виноват водитель», - поделилась мать мальчика.

16 ноября Кара-кыс Енова собиралась отправиться в ГУ МВД России по РА, чтобы попытаться встретиться с министром Павлом Гаврилиным. Личный прием граждан, по словам женщины, у него назначен на декабрь, но она все равно попробует получить аудиенцию. «Я буду стоять и его дожидаться, у меня просто нет выхода», — заявила она. В случае необходимости убитая горем мать готова обратиться к руководителям других органов и ведомств.