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Главная Лента новостей «Билайн» устроил большую распродажу аксессуаров

«Билайн» устроил большую распродажу аксессуаров

17.11.2017 10:26

«Билайн» проводит распродажу аксессуаров и портативных зарядных устройств в офисах обслуживания и продаж «Билайн» по всей России.

До конца 2017 года три аксессуара можно купить за 99 рублей. А на портативное зарядное устройство емкостью 5000 мАч действует скидка 60 % – вы сможете приобрести его в офисах обслуживания и продаж «Билайн» за 499 рублей (с учетом НДС).

В распродаже участвует более 1100 наименований, в том числе чехлы для телефонов, наушники, гарнитуры, карты памяти, зарядные устройства, защитные пленки, стекла для дисплеев мобильных устройств, кабели и другие товары.

Согласно данным аналитических агентств, по итогам трех кварталов 2017 года отмечается рост продаж аксессуаров на 20 % в натуральном выражении, а в денежном выражении рост составил 32 %. Самыми популярными товарами в этом сегменте являются чехлы, средства защиты дисплеев и наушники. Их продажи составляют более 70 % от общего количества реализуемых аксессуаров.

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Комментарий

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Комментариев 1
СашОК

17.11.2017 11:58

А чехлы,для умоченных бандеровцев,на востоке Окраины имеються?