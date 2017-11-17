Не выходит из головы: депутаты алтайского района доверили очередную «пятилетку» опытному управленцу

Виктор Швыдкой

16 ноября Табунский районный Совет депутатов вслед за другими алтайскими муниципалитетами провел конкурс на избрание главы района. Им стал 67-летний Виктор Швыдкой, который много лет находится у власти в районе, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Как уточнили краевые власти, Виктор Швыдкой будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе в течение пяти лет. Отметим, что до избрания он в течение пяти лет работал в должности главы администрации Табунского района. Районные депутаты назначили его на пост 24 апреля 2012 года, ранее же — он замещал ту же должность.

Известно, что Виктор Швыдкой родился в 1950 году. В 18 лет он начал свою трудовую деятельность в Табунском районе. После окончания Алтайского сельскохозяйственного института в 1974 году будущий управленец работал инженером по сельхозмашинам в совхозе «Табунский». Сначала его назначили на должность главного инженера районного управления сельского хозяйства, затем – на должность заместителя председателя исполнительного комитета районного Совета народных депутатов. В 1990 году Виктора Швыдкого избрали председателем районного Совета депутатов, с 1991 года – главой Табунского района. В 2008 году он получил должность главы администрации Табунского района по контракту.