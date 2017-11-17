Алтайский шинный комбинат выплатит московской компании около 1 млрд рублей

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил исковые требования московского ООО «Рента-Профи» к АО ПО «Алтайский шинный комбинат». Теперь предприятие должно выплатить столичной фирме 973,8 млн рублей долгов по арендной плате, следует из судебного решения.

Согласно опубликованной документации, ООО «Рента-Профи», которое по ЕГРЮЛ оказывает посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, обратилось в Арбитражный суд Алтайского края в мае 2017 года. Компания требовала взыскать с АО ПО «Алтайский шинный комбинат» долг по двум договорам арендной платы от 2015 года. Размер заявленных требований составлял 561 010 699 рублей 52 копейки. Однако позже сумма по иску увеличилась до 973 852 257 рублей 62 копеек. 13 ноября 2017 года суд вынес решение удовлетворить иск. Кроме того, Алтайскому шинному комбинату придется уплатить 200 тысяч рублей государственной пошлины.

Впрочем, у предприятия есть возможность обжаловать данное решение через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмом арбитражном апелляционном суде Томска в течение месяца со дня принятия решения.