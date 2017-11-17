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Главная Лента новостей Алтайский шинный комбинат выплатит московской компании около 1 млрд рублей

Алтайский шинный комбинат выплатит московской компании около 1 млрд рублей

17.11.2017 12:31

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил исковые требования московского ООО «Рента-Профи» к АО ПО «Алтайский шинный комбинат». Теперь предприятие должно выплатить столичной фирме 973,8 млн рублей долгов по арендной плате, следует из судебного решения.

Согласно опубликованной документации, ООО «Рента-Профи», которое по ЕГРЮЛ оказывает посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, обратилось в Арбитражный суд Алтайского края в мае 2017 года. Компания требовала взыскать с АО ПО «Алтайский шинный комбинат» долг по двум договорам арендной платы от 2015 года. Размер заявленных требований составлял 561 010 699 рублей 52 копейки. Однако позже сумма по иску увеличилась до 973 852 257 рублей 62 копеек. 13 ноября 2017 года суд вынес решение удовлетворить иск. Кроме того, Алтайскому шинному комбинату придется уплатить 200 тысяч рублей государственной пошлины.

Впрочем, у предприятия есть возможность обжаловать данное решение через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмом арбитражном апелляционном суде Томска в течение месяца со дня принятия решения.

Справка:

ООО «Рента-Профи» зарегистрировано в 2015 году в Москве по адресу улица Маленковская, 32/3. Учредителем и управляющим директором компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей является Михаил Сергеев. Основным видом деятельности общества указано предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.


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Комментарий

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Комментариев 11
гость

17.11.2017 12:39

Все понятно!С этого все начинается!Москва взялась за Шинный, значит заберут у нас!!!!!!!!!!
шина

17.11.2017 12:46

вот и шинному пипец.......................
Гость

17.11.2017 13:18

Москва взялась, он уже давным давно московский )))
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ НАПЁРСТКИ ПО ФОРМЕ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ !??

17.11.2017 13:31

на шинном комбинате, что позволило списать миллиардные долги ШИННИКОВ городскому бюджету и продать при долгах , ЧТО ВЕСЬМА СТРАННО, администрации Барнаула дворец культуры за 25 миллионов рублей и.т.д.

ПРОКУРАТУРУ РОССИИ , А НЕ БЕСПОМОЩНОГО АЛТАЯ, В СТУДИЮ??
Помогите защитить бюджет города от шинной арендной эпидемии !!
задумался

17.11.2017 13:39

Изначально АШК не имел никакого имущества. Все цеха находятся в собственности нескольких юр лиц с подставными директорами из деревушки в Астраханской области. Через аренду реальные собственники и получают прибыль от работы сего актива. Но видно пришло время очередного банкротства, так как похоже АШК излишне обременен долгами перед сторонними кредиторами, что уже не позволяет драть с него три шкуры за аренду.
Даааааа..

17.11.2017 13:42

Интересно кем приходиться Сергеев Михаил генеральному директору Шинного Комбината я думаю ну ооочень близким другом,братом, сватом. За год с небольшим срубил боольшой арбуз. Кому может так повезти? Перечислят без волокиты и уволятся с Шинного.
СашОК

17.11.2017 13:42

Дак там , хозяева-братья Васильевы,тоже,далеко не мои земляки!
Просто гон бабосов от налогов!
КРУТИТСЯ ВЕРТИТСЯ АРЕНДНЫЙ ШИННЫЙ КОМБИНАТ, ХОЧЕТ ОПЯТЬ !??

17.11.2017 13:45

бюджет Барнаула и края через помощь Арбитража опять ОБОДРАТЬ...
немец стас

17.11.2017 15:50

А не Шамкова ли хозяйство? Кто знает?
гость

17.11.2017 17:57

Что и у кого арендовало АО ПО «Алтайский шинный комбинат» по двум договорам арендной платы от 2015 года? Почему арендная плата в миллиард рублей мелкому посреднику по купле-продаже?
Как можно давать такую "информацию"?
На асфальте стою

18.11.2017 00:04

в лыжи обутый . То ли лыжи не идут , то ли я .... нагнутый