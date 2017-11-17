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Главная Лента новостей Алтайские следователи обнаружили в колонии виновного в громком бийском разбое четырехлетней давности

Алтайские следователи обнаружили в колонии виновного в громком бийском разбое четырехлетней давности

17.11.2017 12:55

34-летнего жителя Алтайского края, который уже отбывает наказание за другое преступление, обвиняют в крупном разбое. Рецидивист ограбил алтайских сельчан еще в 2013 году, однако сразу личность преступника установить не удалось, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2013 года обвиняемый вместе с подельником, личность которого пока установить не удалось, находились на привокзальном рынке Бийска. Там они увидели незнакомую женщину, которую решили ограбить. Мужчины проследили за горожанкой и через несколько дней вернулись к дому потерпевшей. Обвиняемый с двумя сообщниками вооружились гвоздодерами и надели на лицо самодельные маски, после чего спрятались в бане и ждали момента, когда хозяева откроют дверь в дом.

Спустя какое-то время 14-летний сын женщины вышел из помещения, злоумышленники напали на него, несколько раз ударив подростка по спине гвоздодером. После этого они проникли в жилище, где под угрозой расправы потребовали у хозяев передать им ценные вещи и деньги. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, женщина отдала нападавшим золотые украшения. Кроме того, злоумышленники завладели бытовой техникой, верхней одеждой и продуктами питания потерпевших. С похищенным мужчины скрылись. Имущественный ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Несколько лет преступление оставалось не раскрытым. Однако по прошествии времени личность преступника все же установили. Следователи отмечают, что обвиняемый ранее был судим за убийство, а в настоящее время отбывает наказание за совершение разбоя на территории Новосибирской области. Уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере) уже направили в суд для рассмотрения по существу. Что касается сообщников мужчины, то их уголовное дело выделили в отдельное производство.

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Комментарий

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Комментариев 2
Гость

17.11.2017 13:12

Надеюсь, что больше на свободу этот гоблин не выйдет.
(о_о)

17.11.2017 17:12

На свободе такого говна, как грязи. Не пересадишь.