Барнаульские УК с облегчением отступаются от «коммунальных миллионов» горожан

По мнению руководителей барнаульских управляющих компаний, прямые договоры об оплате между гражданами и ресурсоснабжающими организациями станут настоящим спасением для УК. В беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс» собеседники заявили, что федеральная инициатива даст им возможность избавиться от дебиторской задолженности и спокойно заниматься текущим обслуживанием домов.

По прогнозам Минстроя и зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака, закон о прямых договорах между населением и ресурсовиками утвердят уже в декабре 2017 года. Тем самым управляющие компании и ТСЖ будут полностью отстранены от денежных средств населения. Платить за коммунальные услуги и за жилое помещение по новой системе можно будет по единому документу. В этом документе будет присутствовать информация о размере платы и по коммунальным услугам, и за пользование жилым помещением, имеющиеся долги за указанные услуги, а также идентификационные коды потребителя услуг и ресурсоснабжающей организации.

По словам директора барнаульского ООО «УК ЖЭУ-47 «Строитель» Александра Радина, они давно ждут, когда данную инициативу узаконят на федеральном уровне. «Насколько я знаю, этого можно ожидать уже в I или II квартале следующего года. Думаю, что все сложится, и управляющие компании уже в 2018 году останутся в стороне от этих денежных отношений», - выразил надежду собеседник. Он пояснил, что радоваться такому исходу у сотрудников управляющих компаний есть сразу несколько поводов.

Александр Радин, директор ООО «УК ЖЭУ-47 «Строитель»: Во-первых, с принятием данного закона деньги наконец-то перестанут уходить не туда. Во-вторых, у сотрудников управляющих компаний появится возможность больше времени заниматься своими непосредственными обязанностями. Если ранее эти отношения существовали на договорной основе, ресурсоснабжающие организации (энергетики, Горэлектросеть) доплачивали нам за услугу сбора средств, и мы могли пускать эти деньги на зарплаты сотрудникам, то теперь нам за это никто не платит. В результате население не платит за тепло и водоснабжение вовремя, копит долги, нам тоже такие суммы неоткуда взять. По итогу ресурсовики подают иски в арбитраж, выигрывают их, и управляющие компании оказываются в тяжелом положении должника. Поэтому мы будем исключительно рады введению прямых платежей и ждем этого.

Прокомменировать положение дел также согласился директор трех барнаульских УК, имеющих миллионные долги перед энергетиками. Он заявил, что видит прямые платежи, пожалуй, единственным спасением от накопившейся дебиторской задолженности. «По закону должно быть именно так: заключаем прямые договоры — списываем сальдовые остатки, избавляемся от долговых обязательств. Если же они оставят их управляющим компаниям, это обернется катастрофой. Ведь тогда ресурсоснабжающие организации начнут судиться за свои деньги, а мы не сможем с ними рассчитаться с тех средств, что нам будут поступать за текущее содержание домов. Получается безвыходная ситуация — все УК, имеющие задолженность, просто станут банкротами, и их работа будет заблокирована», - выразил свою позицию руководитель городских компаний.

Собеседник также рассказал, как получилось, что подведомственные ему УК смогли за относительно небольшой срок накопить огромные долги перед поставщиками коммунальных услуг. По его словам, основной проблемой для управляющих компаний является недоподача тепловых услуг, когда происходит первый запуск тепла. «В первые два-три месяца отопительного сезона, вплоть до декабря, энергетики поставляют не полный объем тепла, в результате собственники отказываются платить за некачественную услугу, и тем самым у управляющей компании растет долг перед генерацией. То есть мы снимаем показания по модемным приборам учета, и у нас вместо положенных 70°С по обратному трубопроводу по факту 42-45°С. Поэтому приходится энергетикам постоянно доказывать, что вода холодная, что при тупиковой циркуляции приходится очень долго спускать эту воду, соответственно все индивидуальные приборы учета стоят, а разница ложится на УК», - пояснил собеседник.

Он также пожаловался, что у УК нет практически никакой возможности поднять минимальный перечень тарифов. «Люди не хотят платить даже по тем тарифам, которые есть на данный момент. Мы не можем поднять их даже до общегородского уровня. Если ресурсоснабжающие организации поднимают тарифы без согласования с собственниками жилья, без собраний, без протоколов, в соответствии с утвержденным законодательством, у них проблем нет. Что касается управляющих компаний, для нас эта проблема стала глобальной. Нам приходится объяснять увеличение тарифа на собраниях, на что собственники возражают : «Вы и так ничего не делаете». Но если мы берем дома старого фонда, там, как говорится, делать, не переделать. Отвалилась, к примеру, штукатурка, мы должны сделать фасад, заказать вышку для этого, да еще и попасть в цвет, а денег на это с минимальными тарифами на текущее обслуживание просто не хватает», - заявил руководитель УК.

Отдельное внимание спикер уделил приборам учета. Он пояснил, что с падением общедомового норматива до минимального уровня, граждане перестали ориентироваться на индивидуальные приборы учета и платят по средним показателям. «Между тем Госинспекция заставляет нас ставить общедомовые приборы на коммерческий учет либо выписывает нам штраф в 250 тысяч рублей, то есть мы их в любом случае поставим. При этом собственники платят по среднему тарифу независимо от того, сколько человек по факту там проживает, разница получается колоссальной, и она падает на компании. Поэтому УК просто погрязли в долговых обязательствах», - пожаловался собеседник.

Он также посетовал, что попытки подавать на граждан иски в суд не приносят должного результата. «Чтобы вернуть задолженность в 66 млн рублей, только за госпошлину в судах пришлось бы отдать около 15 млн рублей, и неизвестно, получим ли мы результат. По 13 последним искам, которые мы выиграли в суде, на днях по квартирам проходили судебные приставы, и сбор оказался нулевым. Поэтому только введение прямых платежей для граждан, без вмешательства УК как посредников, стало бы для нас настоящим спасением», - признался спикер.