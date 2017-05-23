Редактор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев о «цензуре» в Заксобрании: «Алтайские депутаты нашли, кто защитит их от журналистов»

Новый руководитель аппарата Алтайского Заксобрания Инна Казанцева накануне дала четко понять прессе, освещающей работу АКЗС, что впредь работать в стенах Парламентского центра придется по ее правилам. В числе требований к СМИ глава аппарата Заксобрания назвала аполитичность, отказ от фотографирования депутатов в «невыгодном виде», а также строгий деловой стиль одежды. Свое видение ситуации, почему АКЗС ужесточает «правила игры» для журналистов, представил редактор информационно-аналитического сайта «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев.

- Когда молодые коллеги ругают чиновников и говорят, что они не работают, и зря получают народные деньги, я всегда однозначно отвечаю: ребята, вы не правы. Потому что знаю: чиновники работают не покладая рук, не жалея сил и живота своего. Они делают много такого, что за них никто никогда не сделает. И за примерами далеко ходить не надо.

25 мая руководитель аппарата Алтайского краевого Законодательного собрания Инна Васильевна Казанцева перед началом очередной сессии собрала аккредитованных журналистов и провела, я считаю, необходимый и давно назревший инструктаж. Необходимый потому, что коллеги начали преступать грань дозволенного. В частности, ИА «Банкфакс» разместило фоторепортаж, в котором депутаты читают глянцевые журналы, засовывают пальцы в нос, причем не в одну, а в обе ноздри одновременно, пьют воду, на некоторых фотографиях видны женские депутатские ноги и премиальные телефоны Vertu.

Конечно, такому злоупотреблению свободой массовой информации пора положить конец. По всей видимости, Инна Васильевна Казанцева считает так же, как и я, и поэтому приняла меры быстрого реагирования.

Во-первых, Инна Васильевна предупредила журналистов, что они «аккредитованы, чтобы показать работу Заксобрания в целом». Поэтому «не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов». Думаю, по поводу «в целом» никто спорить не будет. Как же еще показывать работу Заксобрания, если не в целом? Это же, как-никак, законодательный орган, не препарировать же его, в конце концов. Журналисты же не какие-нибудь патологоанатомы или, чур меня, вивисекторы.

Но как быть с политическими мотивами и личными позициями депутатов? Законодательное собрание, если кто не знает, состоит из политических фракций, имеющих как раз эти самые политические мотивы. Не будешь эти мотивы учитывать, кто-нибудь обязательно обидится и пожалуется Инне Васильевне, как уже пожаловались за фотографии. То же касается и личных позиций. Ведь у некоторых депутатов они есть. А права меньшинств нужно уважать и учитывать так же, как и права большинства. А то, не ровен час, пожалуются в какой-нибудь Европейский суд по правам человека. Мол, журналисты Алтайского края не учитывают наши личные позиции и ущемляют наши депутатские права. Найдется такой отщепенец и начнет полоскать наш Алтайский край на всех европейских перекрестках. Оно нам надо? И так уже злые голоса подхватили правильные, я считаю, тезисы Инны Васильевны Казанцевой и склоняют их каждый на свой лад (ссылки приводить не буду, чтобы не рекламировать наших недоброжелателей, каждый, кто захочет, найдет их сам).

Во-вторых, Инна Васильевна попросила журналистов не показывать депутатов в негативном виде. Просьба справедливая и правильная. Я с этим полностью согласен. Народ избрал депутатов не для того, чтобы каждый желающий подсматривал, как они подтягивают колготки. Но ведь, с другой стороны, если фотографировать депутатов только как на паспорт, они могут обидеться и опять пожаловаться: что из нас истуканов делают. И будут правы. Потому что депутаты же тоже люди и имеют всевозможные свои человеческие потребности. Пьют, например, воду. Вот не покажут журналисты, что депутаты пьют воду, что подумают избиратели? Что депутаты - не люди? Или что в Заксобрании для депутатов воды жалко? Какой тогда образ народных избранников и самого законодательного органа края сложится?

Или вот ковыряние в носу. Для справки: нос выполняет важную физиологическую функцию в дыхании и обонянии. Его внутренняя поверхность покрыта эпителием, на поверхности которого находится слизь. Кроме обонятельных рецепторов, в носу масса чувствительных окончаний. Попадание в нос посторонних частиц или засохшая слизь раздражают чувствительные рецепторы и вызывают чихательный рефлекс. Организму необходимо поддерживать полость носа в чистоте. В этом смысле ковыряние в носу — физиологически оправданная процедура. И поэтому фотографии того, как депутаты ковыряют в носу, лишний раз показывают избирателям, что депутаты такие же люди, как и все. Иными словами, такие фотографии работают на депутатский имидж.

В-третьих, Инна Васильевна, дала журналистам настоятельные рекомендации по поводу дресс-кода. Здесь я вообще со всем согласен и возразить мне нечего. Негоже ходить на сессию в рваных джинсах, растянутых майках, расписных рубахах и коротких юбках. О последних. Журналистки должны понимать, что они не депутаты и вести себя скромнее. В общем, Quodlicet Jovi, nonlicet bovi. Короче, начинаю чистить сапоги, подшивать подворотничок и драить бляху пастой гои.