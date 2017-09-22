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Главная Есть мнение Нормальный мужик, который «не светится»: статусные барнаульцы описали градоначальника

Нормальный мужик, который «не светится»: статусные барнаульцы описали градоначальника

22.09.2017 15:00

6 октября пройдет первая сессия нового созыва Барнаульской гордумы. Одновременно с этим прекращаются полномочия действующего сити-менеджера Сергея Дугина. Ожидается, что народные избранники, не откладывая в долгий ящик, запустят новый конкурс по выборам градоначальника. Скорее всего, его имя станет известно еще до Нового года. Срок полномочий фигуры составит пять лет. Корреспондент «Банкфакса» побеседовал с известными барнаульцами о том, какими качествами должен обладать новый мэр и чем им запомнилось недолгое пребывание в кресле главы администрации города г-на Дугина.

Станислав Андрейчук, руководитель «Трансперенси Интернешнл — Сибирь»:

- В новом главе города я бы хотел видеть его избранность гражданами. Как показывает опыт последних сити-менеджеров, их назначение зависимым от края городским парламентом ни к чему хорошему не приводит. И вопрос не только в коррупционных скандалах, но и закрытости от диалога с самими горожанами даже по острым вопросам. Все это происходит и при Сергее Дугине. Попытка строительства нового мусорного полигона, вырубка деревьев на Ленинском - все это делалось вопреки воле самих горожан и здравому смыслу. Да и позитивных подвижек с увеличением собственных доходов городского бюджета или сокращением каких-то расходных статей (содержания разросшейся администрации) пока не видно. Все-таки лучшим вариантом для города стало бы дать горожанам возможность самим выбирать мэра, а Дугину позволить уехать на охоту, которую он очень любит.

Сергей Войтюк, депутат Барнаульской гордумы VI созыва:

- Говоря о том, чего ждать от будущего градоначальника, не буду оригинальным - им должен стать прежде всего крепкий руководитель-хозяйственник. По большому счету у главы города (официальное наименование этой должности у следующего градоначальника — прим. ред. БФ) есть две главных сферы приложения сил. Это благоустройство в самом широком смысле — коммунальное хозяйство, дороги, а второе направление — социальная политика, или если быть более точным, — социальная сфера.

В этой связи важен вопрос, какая команда подобралась у сити-менеджера, насколько они профессиональны и компетентны в данных вопросах. Для самого градоначальника ключевую роль играют, с моей точки зрения, знание основ бюджетной политики и умение интегрироваться в федеральные программы. Тот факт, что Сергей Дугин долгое время работал в сфере соцзащиты — его безусловный плюс. Особенно актуально это в условиях ограниченно городского бюджета и его дефицитного характера. Конечно, два неполных года нахождения на этом посту (был выбран депутатами БГД в декабре 2015 года - прим. ред. БФ) — не тот срок, по которому можно делать далекоидущие выводы.

Человеку за это время раскрыться сложно, тем не менее по отдельным направлениям результат налицо. Это и удачное продолжение проекта туркластера «Барнаул — горнозаводской город», вхождение Барнаульской агломерации в проект «Безопасные и качественные дороги». Да, часть из этих проектов была инициирована еще при прежнем городском руководстве, но логическое продолжение и развитие получило именно при Сергее Дугине. Есть, впрочем, и шероховатости — тот же проект «Комфортная городская среда», но надо учесть, что его слишком затянули на федеральном уровне. Из плюсов отмечу и то, что запущен процесс передачи в концессию городского имущественного комплекса, удалось сохранить в рамках инфляции тарифы на оплату ЖКУ в городе, хотя аппетиты ресурсовиков были куда более внушительные. Я бы дал возможность продлить полномочия Сергея Дугина, чтобы он мог спокойно продолжать работать.

Андрей Олишевский, гендиректор ЗАО «Алтайская ярмарка»:

- Могу сказать, что мои ощущения от работы градоначальника меняются за последнее время в лучшую сторону. В целом я бы обозначил их как позитивные. Например, очень заметно, что барнаульские власти стали по-иному относиться к городским дорогам. Появляются новые стратегические проекты, важные для краевого центра. С другой стороны отмечу, что мне не хватает, например, публичного обсуждения этих инициатив, к ним очень мало привлекают рядовых граждан, несмотря на то, что речь идет о местном самоуправлении.

Я так понимаю, что в ближайшие годы нам предстоит решить вопросы с новым, третьим мостом через Обь, дорожной развязкой, Речным портом. Не хотелось бы, чтобы все решения на этот счет власть принимала единолично. Опять же активнее должен обсуждаться вопрос, связанный с жилой застройкой микрорайонов, которые станут определять облик города на ближайшие 20-30 лет. Хотелось бы своеобразного «городского референдума» и по этим сюжетам также. Скажу так: хорошо, что стали заниматься стратегическими проектами, но плохо, что все это происходит без какого-либо диалога. Самоуправления граждан в данном случае как раз и не чувствуется.

Много ли будет зависеть от личности нового главы города, кто бы им в конечном счете не стал? Знаете, как бы мы ни говорили, что это система и здесь важна командная работа, конечно, многое определяет и конкретный человек, находящийся у власти, в нашем случае градоначальник. Он во многом можем влиять на решение вопросов жизни нашего города. А вообще я как придерживался этой точки зрения, так и остаюсь при ней - нужны свободные городские выборы, состязательные и честные, где сами граждане могли бы выбирать себе мэра, а не получать его в качестве «подарка». Тогда институт выборов сам приведет на это место оптимально подходящих людей.

Алексей Куреленок, основатель интернет-сообщества Barnaul 22:

- Сложный вопрос, даже не хочу отвечать на него, так как мало что от главы города зависит.

Вячеслав Кривашин, гендиректор Алтайского завода агрегатов:

- Я лично Сергея Дугина не знаю, поэтому судить здесь не берусь. Что могу отметить: спасибо, что сделали дороги. Пылесосы уличные опять же - еще один плюс, в других городах Сибири я подобного не замечал. В общем, Сергей Дугин — нормальный мужик!

Да, и поскольку человека нигде особо не видно, он «не светится» — это показатель того, что дела все-таки делаются, значит, он занят своей непосредственной работой. Считаю менять градоначальника сейчас нет никакого смысла, он пришел в период безвременья, а это накладывает определенный отпечаток на психологию, при этом и работается как-то по-другому. Пять лет — это все же совсем иное измерение.

Юрий Красильников, пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ:

- Буду краток: мэр Барнаула - ручной котенок.

Фото: alttpp.ru, altapress.ru, сайт Барнаульской гордумы, архив ИА «Банкфакс», профили Алексея Куреленка и Юрия Красильникова «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
М. Горький

22.09.2017 17:52

Не будим нарушать традиции: либо в кювет с дороги, либо на скамью подсудимых...
гость

22.09.2017 17:59

Начнет традиционно - с повышения зарплаты себе любимому...
Вова

22.09.2017 20:19

НУ ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ СВЕТИТСЯ? ЛЕНД ЗА 5500 ПРИОБРЕЛ ,КАТЕР МЕТРОВ 8 ЗА СОБОЙ ТАСКАЕТ,ОДИН НАЛОГ НА РОСКОШЬ ПОД 100 КОСАРЕЙ,ВСЕ РОВНО!