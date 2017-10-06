Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»

6 октября прошло первое заседание Барнаульской гордумы VII созыва. Председателем БГД прогнозируемо стала ректор АГИК Галина Буевич. На представление своей «предвыборной программы» ей было отведено всего три минуты. Естественно, полностью раскрыть свои взгляды на работу представительного органа г-жа Буевич не успела. В этот же день вечером новоиспеченная глава депутатского корпуса пообщалась с журналистами в неформальной обстановке, подробно ответив на ряд вопросов, связанных с ее новой должностью.

- Сегодня состоялось первое заседание Барнаульской гордумы нового созыва. В принципе на такой площадке мы встретились с депутатами в первый раз, хотя с депутатами от фракции «Единая Россия» ранее мы уже пересекались в ходе предвыборной кампании. Мы друг друга узнали достаточно хорошо, а это всегда легче, когда точно знаешь, на что настроен человек. Отмечу пока что не профессиональную, а личностную черту депутатов – сделать что-то для жителей Барнаула. Ведь не случайно в этот раз поступило так много наказов от избирателей.

Также сегодня в ходе заседания мы решили ряд организационных вопросов, сформировав комитеты БГД, избрав их председателей. Добавлю, что появление нового комитета по городскому хозяйству не случайно. Он возник по той же причине, что и партийная программа «Городские проекты». Здесь запрос идет от самих горожан. В первую очередь это вопросы, связанные с комфортным проживанием, социально-экономическим потенциалом развития Барнаула. В ближайшее время нам предстоит обсуждать важнейший документ для города – бюджет на следующий год. Среди нового состава БГД есть опытные депутаты, но есть и совершенные новички. При этом насчитывается очень много управленцев, к тому же имеющих хорошее профессиональное образование. А это автоматически расширяет уровень видения проблем. Но я всегда говорю, что нам в своей работе в первую очередь стоит базироваться на наказах избирателей.

Я уже упомянула, что, на мой взгляд, главное для гордумы – это четкая система взаимодействия с представительными органами различного уровня. В этом случае нижестоящий парламент сможет доносить до вышестоящих проблемы, важные именно для горожан. Также для БГД приоритетом станет более качественная и четкая нормотворческая деятельность. Вы прекрасно знаете, что обязанность депутата - работать системно с тем округом, по которому он избирался, слышать и решать проблемы своих избирателей. Ведь это самый приближенный человек к своим жителям. А если этого не делать, то зачем вообще было идти в гордуму? В будущем мне бы хотелось внедрить систему отчета депутатов о работе на округах. При этом останется и традиционная форма контроля – отчет о работе думы в целом. Точно знаю, что такой опыт есть в ряде регионов на уровне муниципалитетов – и это правильно.

Почему я еще пришла к этой мысли? Дело в том, что в ходе предвыборных встреч жителями моего родного 10-го округа, неожиданно выяснилось, что многие просто не знают о том, что такое общегородские проекты и в чем их суть. Такое впечатление, что они об этом только от меня услышали. Начинаешь говорить подробнее – выясняется, что некоторые и вовсе не знают своих депутатов по городу. Не исключаю, что где-то это из-за пассивности самих жителей, их нежелания, но если бы мы выстроили систему отчетности перед населением, такие случаи можно было бы исключить. Тогда жители, наверное, даже могли бы прийти и послушать своих депутатов – своего рода публичный отчет перед избирателями. С другой стороны я вижу схожее желание и у самих депутатов БГД.

Знаете, мне даже было удивительно узнать, что у СМИ существует проблема при общении с городскими депутатами, про их информационную закрытость. Сегодня, глядя на то, сколько прессы собралось в зале заседаний думы, я сказала, что буду счастлива, если вы также будете интересоваться каждым последующим нашим заседанием. А ведь чем более открытой будет работа думы, тем больше о наших делах сможет узнавать население. А мы в свою очередь через общение со СМИ будем получать своеобразный вариант обратной связи с жителями. Могу вам пообещать, что основные моменты работы думы будут обязательно освещаться. Меня и на посту ректора всегда огорчает, когда на какое-то мероприятие не приходят журналисты. При этом СМИ освещают не только хорошее, но и проблемные точки высшего образования.

Меня неоднократно сегодня уже спрашивали про то, почему все-таки депутаты доверили мне должность председателя БГД. Знаете, всегда очень трудно бывает найти ответ на этот вопрос с абсолютной точностью. Первый раз он встал, когда меня еще избирали на пост ректора вуза. Избирал коллектив, где я к тому моменту проработала более 10 лет, знали мои сильные и слабые стороны. Когда закончилось голосование, и мне сказали, что я получила 100 % результат, то я почувствовала не радость и не гордость. У меня было только одно ощущение – не подвести веру, которую в тебя вложили люди. Здесь я почувствовала то же самое. А почему доверили – я вам сказать не смогу. Конечно, мы видим человека по его предыдущим результатам в работе, в профессиональной деятельности. Может быть, это позволило депутатам предположить, что я могу справиться. При этом изначально я шла не в председатели думы, а обычным депутатом от Ленинского района.

Как я отношусь к многочисленным сравнениям с предыдущим председателем думы? Честно скажу, что мне сложно сравнивать стиль ведения заседания, потому что я не была ни на одном из них под руководством Людмилы Николаевны Зубович. Вы считаете, что он похож? Что ж, это ваше мнение. Меня подобные сравнения не обижают и не задевают, хотя никакого практического толку я от этого не вижу. Отношусь нормально – пусть сравнивают. Оно ни к чему не может привести, вообще не наталкивает ни какие мысли. Я даже не вижу, для чего это делается и какой результат будет достигнут. Стиль моей работы в городской думе пока никто не может знать, так что сравнивать с предыдущим председателем нас можно пока только по прическе.

Как я отношусь к заявлению, что БГД предлагает мало законов? Уже озвучила сегодня, что творческая инициатива у депутатского корпуса пойдет сама собой невольно, если это, конечно, будут реально работающие депутаты. Кроме того, услышала и пожелание Оксаны Евгеньевны Молодых (проявлять больше инициативы в законотворческой деятельности – прим. ред. БФ). Она работала и в предыдущем созыве думы, у нее, наверное, есть право на такие суждения. Давайте сделаем так: мы отработаем хотя бы полгода, и тогда вы у меня снова спросите – были какие-то инициативы от БГД или нет?

Отмечу, что депутатский корпус у нас в целом помолодел, так что думаю и активность в соцсетях будет более высокой, чтобы не отставать от общего тренда. Кроме того, это нам поможет и выполнить задачу привлекать молодежь. Все-таки они телевизор, наверное, пореже смотрят, а в основном находятся в соцсетях. К тому же это еще один дополнительный способ информировать население. Меня в соцсетях нет. Осталась только старая страница в «Одноклассниках», которой я не пользуюсь. Но со мной всегда можно пообщаться на сайте вуза. Там есть колонка ректора, мне задают вопросы, общаемся в режиме реального диалога, также высказываю свою позицию по отдельным значимым вопросам.

Уйти с поста ректора после того, как стала председателем БГД, желания не возникало. И думаю, честно говоря, что и не возникнет в дальнейшем. Да, я в какой-то мере задумываюсь о преемнике в АГИК. Каждый управленец понимает, что если у него нет кого-то в ближайшем кадровом резерве, то это показатель неграмотной работы. У меня в резерве значится пять человек, все они разного возраста. Кто-то больше занимается образовательной деятельностью, кто-то - творчеством... Другого выхода у меня сейчас нет, я не могу допустить, чтобы вуз стал работать хуже, а дума начала работать хуже.

А еще про совмещение постов хочу рассказать вам анекдот, который недавно привел журналистам наш президент. Я его просто повторю вслед за Владимиром Владимировичем Путиным. Корреспондент уточнил у главы государства, как он оценивает «экономическое наследие Путина». В ответ услышал такой анекдот.

Солдата спрашивают:

-Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?

-Я возьму автомат и буду стрелять.

-А если на тебя идут танки?

-Я возьму гранатомет и стану отстреливаться.

-А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?

-Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?

Вот и хочу сказать, я же не одна в этой «армии» «воюю», есть опытные депутаты думы, председатели комитетов. Так что, думаю, вместе мы с «армией» справимся.