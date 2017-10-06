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Главная Лента новостей Новоизбранные барнаульские депутаты определятся с градоначальником к декабрю

Новоизбранные барнаульские депутаты определятся с градоначальником к декабрю

06.10.2017 12:56

Ректор АГИК Галина Буевич стала председателем Барнаульской гордумы VII созыва. Решение об этом принято на первом заседании БГД 6 октября. Г-жа Буевич будет работать на неосвобожденной основе. Все ключевые посты в комитетах, как и ожидалось, получили единороссы. Они же оставили за собой 3 из 4 «зарплатных» места в городском парламенте.

На пост председателя БГД претендовало трое: Оксана Молодых («Справедливая Россия»), Елена Хрусталева (КПРФ) и Галина Буевич («Единая Россия»). ЛДПР не стала предлагать собственную кандидатуру. За представительницу «партии власти» проголосовал 31 депутат, еще по три человека поддержали соперниц ректора АГИК. Всего на заседании присутствовали 38 депутатов из 40. Напомним, единороссы получили в гордуме 31 место, по три мандата отошли парламентской оппозиции.

Пост зампредседателя БГД достался единороссу Сергею Струченко. Его единственным соперником оказалась Кристина Юстус (ЛДПР). В итоге голоса разделились в пропорции 28 к 8. Не стало неожиданностью и то, что единороссы «прибрали к рукам» все пять комитетов в составе БГД, включая новообразованный по городскому хозяйству. Так, комитет по бюджету, налогам и кредитной политике возглавил Андрей Солодилов, по экономической политике и собственности - Валерий Касплер, по городскому хозяйству - Александр Гросс, по соцполитике - Марина Ермоленко, по законности и местному самоуправлению — Иван Огнев. Отметим, что оппозиция все-таки смогла заполучить часть «второстепенных» постов. Например, зампредседателя комитета по законности и МСУ стал «жириновец» Дмитрий Ворсин.

К слову, именно г-н Ворсин является единственным из девяти оппозиционных депутатов, кто будет работать в БГД на платной основе. Остальные три места по традиции оставили за собой единороссы, а именно Сергей Струченко, Марина Ермоленко и зампредседателя комитета по бюджету Юрий Ряполов. Добавим, фракцию ЕР в гордуме возглавил Вячеслав Перерядов, СР — Оксана Молодых, ЛДПР — Алексей Скосырский, КПРФ — Елена Хрусталева.

Между тем на первом заседании депутаты еще и успели объявить конкурс на должность главы города. Его итоги будут подведены 28 ноября. Полномочия действующего главы администрации Барнаула Сергея Дугина прекращаются 12 января 2018 года. Конкурсная комиссия по выборам градоначальника будет состоять из 10 человек, половину из них утверждает сама БГД (сюда вошли четыре председателя комитетов, а также председатель парламента), вторую часть в ближайшее время должен утвердить губернатор Алтайского края Александр Карлин.

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Комментарий

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Комментариев 5
Мотя

06.10.2017 13:53

Бийский председатель будет работать на неосвобожденной основе, Барнаульский так же, а в нищем Рубцовске 10 октября изберут и председатель и заместитель на освобожденной? Романенко , против мнения Администрации края?
гость

06.10.2017 14:03

Какие-то 10 человек решат, кто будет править Барнаулом.
Остальные 600 000 барнаульцев вообще ни о чём! Быдло, лишенное права голоса.
444

06.10.2017 14:31

ЗубоВИЧ, БуеВИЧ, да какая разница!
Игнатенко

06.10.2017 14:50

Соседка по саду хотела наняться в АлтГАКИ вахтером. Стала узнавать про рабочий график и оплату труда. Сплошное нарушение трудового законодательства! А ведь АлтГАКИ - это государственная организация, но плюет на законы государства.
Так же будет и в гордуме.
пожелание.......

06.10.2017 18:06

Не успеет утвердить Карлин, - 10 октября назначены его проводы с Алтая!