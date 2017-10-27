«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей

03.11.2017 11:50
В последние годы по всей России, и в Алтайском крае в том числе, произошел рост числа уголовных дел, возбужденных после жалоб пациентов или их родственников на качество медицинской помощи. Эту информацию на пресс-конференции 2 ноября озвучил и руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев. За год в ведомство поступило 104 сообщения упомянутой категории, возбуждено 21 уголовное дело, еще 30 находятся в производстве. Тема волнует как правоохранителей, так и медиков. Известные представители медицинского сообщества рассказали ИА «Банкфакс», почему на медицину стали так много жаловаться, и что с этим можно сделать.
Александр Лазарев, главврач Алтайского краевого онкологического диспансера, депутат Алтайского Заксобрания:
- Недавно мы проводили прямой селектор с коллегами из Израиля. Спросили у них: меняется ли что-то? Они ответили, что серьезно увеличивается число обращений. Возможности медицины увеличиваются, люди знают, что те, кто прежде не имел перспективы на выздоровление, теперь начинают ее иметь. И запросы у населения теперь совсем иные.
Что говорить, раньше в нашей клинике на улице Партизанской мы в год принимали 6-8 тысяч человек. К концу года почти никого из них в живых не оставалось. Мы диагноз поставили, он поплакал, ушел, и знает, что скоро его не будет. Сейчас же страдающие от онкологических заболеваний стали выздоравливать. Когда-то было 20-30 тысяч пациентов всего, а сейчас только излеченных — 60 тысяч человек. И что это за люди? Это живые, но чаще всего глубоко инвалидизированные пациенты. У кого-то орган отсутствует, у кого-то конечность... И родственники теперь тратят на него огромные ресурсы, это уже ноша.
Иногда родственники после таких случаев начинают писать жалобы, и их на самом деле надо очень внимательно рассматривать. По опыту, большая часть таких претензий к врачам — не обоснованы, они вытекают из завышенных ожиданий. Вот взять мой профиль: человек пришел с легким, а ушел без легкого. Как изменится качество его жизни? Конечно, оно ухудшится! Но когда вопрос стоит: «Жить или не жить?» — врач однозначно должен ответить: «Жить!»
Мы наблюдаем колоссальную перегрузку системы здравоохранения, и это проблема не только России, так происходит во всем мире. Израильские коллеги рассказали, что им уже совсем невмоготу. В США чем выше продолжительность жизни, чем эффективнее медицина, тем больше проблем. То есть, возникает парадокс: прогресс в медицине ведет к росту числа жалоб!
Президент Владимир Путин как-то сказал то, что не все поняли: должна расти ответственность пациента за свое здоровье. 90 % ответственности — на самом человеке. Что он ест, что он пьет, какие у него пороки, образ жизни — все это колоссально влияет на здоровье, но далеко не все поступают разумно. Посмотрите на Японию или даже лучше на Китай. Люди питаются простыми продуктами, и при не самом высоком уровне развития медицины у них продолжительность жизни выше, чем в России.
Константин Емешин, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, общественный деятель:
- Как раз сейчас я возвращаюсь из Москвы со съезда Национальной медицинской палаты, где обсуждалась близкая по смыслу тема. Президент организации Леонид Рошаль рассказал нам о разговоре с руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Тот недавно в интервью рассуждал о взаимной ответственности медиков и пациентов, и СМИ неправильно его поняли, подумав, что он хочет вернуть в России «дело врачей». Так вот, Александр Бастрыкин уточнил Леониду Рошалю, что имел в виду только то, что в подобные дела нужно глубже вникать и разбираться в каждом конкретном случае.
То, что претензий к современной медицине множество — факт. Но иногда возникают просто парадоксальные ситуации. Недавно мне рассказали: одному пациенту в деревне не могли оказать необходимую медицинскую помощь, а в Барнауле не было талонов на прием. Так сельские врачи начали использовать следующую тактику: объясняют пациенту, что он должен приехать в Барнаул и прямо на вокзале вызвать «скорую помощь». Тогда его точно госпитализируют.
Я считаю, что в этом случае ответственность должны нести наши медицинские начальники. Они должны отвечать за то, что финансирования здравоохранения не хватает. Вот президент говорит, что нужно повышать зарплату врачам. Но оптимизация расходов привела к тому, что доходы врачей падают. Им повышают оклады, но сокращают стимулирующие доплаты. Чтобы заработать, нужно брать дополнительные дежурства и ставки. То есть, по статистике — рост, а на деле врач стал получать меньше. Это, конечно, не вдохновляет на работу. Вдобавок из-за недостатка финансирования возникла серьезная проблема с долгами больниц. Неделю назад я интересовался этой темой, только семь больниц в Алтайском крае работали без долгов.
Что говорить, число жалоб действительно растет. Но всем нам надо понимать, что в медицине не бывает 100 %-го выздоровления. Всегда есть риск. И риск — это не врачебная ошибка, такое понятие вообще не формализовано, и непонятно, что им называть. Осложняет ситуацию то, что правоохранители по итогам таких обращений проводят только документальные проверки, чисто формальные. Не так документ заполнил — сразу врачебная ошибка.
Сейчас отношение к врачам действительно изменилось. В советские времена главным в системе здравоохранения был врач, а пациент — второстепенное лицо. Но в 1994-м году мы в крае создали первое в России общество защиты прав пациентов, с Яковом Шойхетом и Александром Лазаревым были в составе его соучредителей. С тех пор и запущен процесс: теперь главное — это права пациента. И он может свои интересы защищать в суде. Вот тут-то и возникла проблема. Мы постарались обсудить как раз эти тренды на заседании Национальной медицинской палаты.
Валерий Елыкомов, бывший главврач Алтайской краевой клинической больницы, депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья:
- Я не слышал выступление Евгения Долгалева на пресс-конференции, не видел статистики по возбужденным делам, поэтому предметно говорить не смогу. Но я знаю, что определенная нервозность у населения есть, в том числе и при обращениям к медикам.
Как раз недавно в Госдуме рассматривались два законопроекта, в подготовке которых я принимал участие. Они коснулись защиты прав пострадавших пациентов и защиты прав медицинских работников. Об этих темах я готов говорить, там есть и статистика, и понимание в обществе.
Наверное, многие слышали о ситуациях, когда банально приезжает «скорая помощь» по вызову, а там компания гуляет и кому-то из них стало плохо. Люди, которые сами же вызвали медиков, набрасываются на врача… А сколько случаев, когда просто не пропускали «скорую», мешали работать? Принятые законопроекты наконец расставили точки над i. Они прошли второе чтение, и я могу назвать их законы о защите пациентов и белых халатов.
Яков Шойхет, доктор медицинских наук, президент Медицинской палаты Алтайского края:
- Мы с коллегами недавно вернулись их Москвы, с заседания Национальной медицинской палаты, где обсудили с юристами как раз этот вопрос. Мы все пришли к выводу, что разные ситуации должны оцениваться в едином правовом поле, но, к сожалению, его до сих пор нет и правоохранительные органы фактически разговаривают с врачами на разных языках. У нас разные дефиниции, разное понимание одних и тех же терминов. Вот взять понятие врачебной ошибки — оно отсутствует в законодательстве, и медики и юристы понимают его по-разному.
Возьмите в любой больнице историю болезни пациента. Внутри будет диагноз от направившего врача, затем от принявшего, затем клинический диагноз и так далее. На каждом из этих этапов возможны ошибки.
Но дело даже не в этом, а в том, действительно ли в медицине все так плохо, что растет число жалоб? Нет! Смертность снижается, происходит переоснащение больниц медтехникой, что дает новые возможности... В чем могу поддержать — да, население стало более грамотное, поэтому и жалуются теперь чаще — по поводу и без. К тому же для каждого человека болезнь родственника — это и его собственное страдание. Этих людей нужно понимать. Потеря близкого родственника в результате болезни — это факт, и разбираться в его причинах необходимо. Но самое сложное — вопрос с объективностью такого разбора.
В формате Национальной медицинской палаты мы обсуждали недавний эксперимент, который проводился в нескольких регионах России, его условия мы переняли из опыта врачей земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии. Суть была в том, что расследования по спорным с юридической точки зрения случаям, когда существовали подозрения с качестве оказания медпомощи, проводили экстерриториально — не в том регионе, где случился инцидент. Данные больного также должны были быть зашифрованы, чтобы о пациенте ничто не было известно.
Эксперимент вскрыл множество недостатков действующей системы. Оказалось, что того, что вы называете «ошибкой врачей», на самом деле происходит очень мало. Но, к сожалению, есть медики, которые просто зарабатывают на экспертизах внутри региона и их экспертное мнение можно купить, потому идут инсинуации. В медицине любая жалоба может принадлежать нескольким болезням, а разные медицинские справочники иногда придерживаются полярных мнений, так что люди пытаются доказать недоказуемое. Сталкивался с экспертным заключением, что по формуле крови якобы нужно было поставить пациенту диагноз менингит — чего еще никому не удавалось. Получается, эксперт может быть заинтересован в защите позиции какой-то стороны. В итоге стало понятно, что нам нужна независимая экспертиза, не подменяющая судебно-медицинскую.
Давно уже надо было этой темой заниматься, и я об этом много раз говорил. Главное — привести медицинские термины в соответствие юридическим и разработать общую концепцию. К примеру, если предотвращенный медиком риск выше, чем негативные последствия совершенного им действия, то он должен без сомнений делать свою работу. Да, пусть у больного что-то отказало, но он выжил и я поступил правильно. По итогам заседания Палаты мы предложили создать словарь сопоставимых понятий. Решение на эту тему в итоговом виде мы получим в ближайшие дни.
Это важно еще и потому, что для выплаты компенсаций по искам деньги берутся из тех средств, что должны идти на закупку лекарств и расходных материалов. Ведь надо понимать: если вы сегодня хотите наказать врача, то не он является субъектом права. Субъектом права является медучреждение. И в большинстве случаев оно будет отвечать, а не конкретный человек, на которого вы держите зло.
Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, встречался и с президентом Владимиром Путиным, и с руководителем СКР Александром Бастрыкиным. Достигнуто понимание, он рассказал нам об этих встречах, но я не могу это пока озвучивать. Могу сказать лишь, что уже создана рабочая группа в медицинской палате. Впервые медицинское сообщество формулирует рекомендации для таких случаев, которые раньше вызывали множество споров и возмущение как со стороны общественности, так и со стороны профессионального сообщества.
Фото: сайт правительства Алтайского края, архив ИА «Банкфакс», ruinformer.com
03.11.2017 13:48
03.11.2017 14:11
И как, всегда, у нас виноват тот, кто обращается за медицинской помощью..
Ни один из этих "корифеев" не признал того, что врачебные ошибки существуют по вине некомпетентности врачей, каждый из них готов встать на защиту врача… а как же пациент… сам виноват…
" 90 % ответственности — на самом человеке, что он ест, что он пьет, какой образ жизни" – да знает ли Президент Путин, чем на самом деле питаются жители России, чем дышат, какой уровень жизни… легко рассуждать, когда у самого этих проблем нет….
Еще бы сказал, что не ту страну выбрали для жизни…
03.11.2017 14:27
Общество защиты прав пациентов в крае существует давно.. как оно работает и работает ли, может рассказать сам Емешин …
Обратилась к нему одна женщина в надежде на помощь, он ответил ей следующее " да что я могу, ну поговорю с вашим лечащим врачом, других полномочий у меня нет…" так что не нужно говорить о защите прав пациентов, эта защита существует только на бумаге….
А то, что защита прав медицинских работников будет работать в полную силу, надеюсь, никто не сомневается, тем более, что теперь знаем позицию Президента по этому вопросу…
03.11.2017 15:57
03.11.2017 18:27