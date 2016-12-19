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Главная Лента новостей Фигуранты дела алтайской «Изумрудной страны» лично ответят по миллиардному иску

Фигуранты дела алтайской «Изумрудной страны» лично ответят по миллиардному иску

23.12.2016 15:42

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ОАО «Россельхозбанк», а также бывшего руководителя агроассоциации «Изумрудная страна» и ее сотрудников. К упоминавшимся ранее претензиям правоохранителей добавился иск, который может обязать подследственных вернуть банку гигантскую сумму. Информация о новых обстоятельствах размещена на сайте прокуратуры Алтайского края.

К фигурантам по делу заявлен гражданский иск в размере более 1,5 млрд рублей. Сторона, заявившая столь серьезные претензии, не называется, однако указано, что указанные лица обвиняются в злоупотреблении своими управленческими функциями, что повлекло тяжкие последствия для банка, а также хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере. Очевидно, что речь идет об ущербе «Россельхозбанка».

Напомним, руководитель управляющей компании «Изумрудная страна» Ольга Антипина сейчас является подсудимой по делу о мошенничестве. По мнению следователей, она была пособником бывших руководителей алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгения Роговского и Константина Гладышева, которые с превышением должностных полномочий выдали холдингу около 20 млрд рублей кредитных средств. Преступления были выявлены и расследованы УФСБ России по Алтайскому краю.

В 2012 году банк хотел получить в обеспечение кредитных обязательств дополнительно имущества не менее чем на 8 млрд рублей «взамен утраченного». Именно на такую сумму по подсчетам РСХБ должностные лица «Изумрудной страны» завысили стоимость залоговых активов при получении займов. Договоры поручительства банк рассчитывал заключить и с незакредитованными предприятиями ассоциации — Бийским комбинатом хлебопродуктов, мясо-молочным комбинатом «Угринич», Бийским сахарным заводом, компанией «Майма-молоко», ООО «Печенюшки». Согласно плану реструктуризации задолженности, ассоциация рассчитается с банком примерно к 2030-м годам.


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