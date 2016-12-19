Барнаульскую «Галактику» приостановили после обрушения потолка

Первый заместитель губернатора Алтайского края Сергей Локтев поручил создать рабочую группу, которая займется проверкой зданий торгово-развлекательных центров в Барнауле. В первую очередь это коснется ТРЦ «Галактика», в котором накануне обрушились потолочные конструкции, хотя строение ввели в эксплуатацию лишь около месяца назад. Пока ведутся проверки, работу торговых помещений центра придется приостановить, сказано на сайте Госинспекции Алтайского края.

Источник уточняет, что в созданную рабочую группу вошли представители самого надзорного ведомства, Главстроя, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщиков и собственника торгового центра. Главным проверяющим назначили нового руководителя Государственной инспекции Алтайского края Андрея Степанова. Члены комиссии уже осмотрели место происшествия, проанализировали возможные причины обрушения, и наметили план мероприятий. Теперь им нужно дождаться заключения экспертов, которые обследуют конструкции кровли, проверят расчеты проектировщиков и оценят качество эксплуатации и содержания центра. Кроме того, Сергей Локтев поручил органам местного самоуправления, на территории которых действуют ТЦ с аналогичными конструктивными решениями, провести проверку и в них, чтобы убедиться, что здания безопасны для посетителей.

В Госинспекции же недоуменно заявляют, что на всех этапах строительства ТЦ «Галактика» государственный строительный надзор осуществлялся в полной мере и никаких нарушений не смогли выявить. Между тем собственник торгового центра «Галактика» - ООО «Первый» - до выяснения всех обстоятельств происшествия решил приостановить эксплуатацию помещений. Горожане подтвердили в Сети, что 27 декабря с утра ТРЦ «Галактика» уже был закрыт для покупателей по техническим причинам, как гласило объявление на входе в него. Менеджеры торгово-развлекательного центра пока от каких-либо комментариев о ЧП отказываются, предлагая напрямую связаться с владельцем Евгением Ракшиным.

Напомним, что 26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Добавим, что СУ СКР по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку по факту случившегося обрушения. По результатам его проведения будет принято процессуальное решение.

В свою очередь горожане уверены, что владельцы помещений попросту поторопились открыть ТРЦ и не успели сделать работу качественно. Как уже сообщалось, первая очередь ТРЦ с якорным «Ашаном» должна была открыться еще 2 ноября. Основные работы уже были закончены, однако продолжалась подготовка. Новой датой открытия называли 10 ноября, но и тут организаторы просчитались, отказавшись при этом назвать причины, по которым запуск пришлось отсрочить. Целиком же новый ТРЦ будет сдан в I-II квартале 2017 года.