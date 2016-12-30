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Главная Лента новостей Барнаульскую «Галактику» спешат «разобрать» до новогодних праздников

Барнаульскую «Галактику» спешат «разобрать» до новогодних праздников

30.12.2016 12:23

В последние дни 2016 года в Сети не утихают споры о том, кто прав и кто виноват в обрушении крыши открывшегося месяц назад барнаульского ТРЦ «Галактика». Сотрудники гипермаркета «Ашан» утверждают, что магазин могут открыть для посетителей уже к 5 января, а представители собственника торговой сети комментировать ситуацию отказываются. Между тем на объекте вовсю работают строители, которые при помощи подъемных кранов сняли часть облицовки со здания, а также вывески якорного арендатора.

Как сообщают в группе Barnaul22 «ВКонтакте» сотрудники подрядной организации, которая осуществляет демонтаж конструкций, работы ведутся в авральном режиме - 24 часа в сутки. По мнению горожан, владельцы здания таким образом пытаются замести следы своих недоработок и спешат разобраться с последствиями обрушений до новогодних праздников, после которых надзорные ведомства начнут тщательную проверку. Сами монтажники видят проблему не в ошибках при проектировании, а в халатности при эксплуатации торгово-развлекательного центра. «Все из-за того, что с крыши снег за всю зиму ни разу не удосужились убрать. Там сугробы в полтора метра. В центре здания есть купол стеклянный, метров в 20 диаметром. Он больше, чем на половину завален снегом. Как он еще не рухнул, непонятно», - рассуждают они.

При этом источники ИА «Банкфакс» сообщают, что автор проекта вывески «Ашан», которая, по версии многих, и продавила потолок ТРЦ, за несколько суток до ЧП покинул Барнаул. Эксперты утверждают, что вывеска была сделана в точном соответствии с техническим заданием, выданным французским проектировщиком, но вскоре после его отъезда крыша под буквами якобы просела, начала издавать треск и пропускать в помещение воду от подтаявшего снега.

Между тем сотрудники второго барнаульского «Ашана» утверждают в Сети, что существует большая вероятность запуска гипермаркета на проспекте Строителей, 117 уже к 5 января. Пока же часть персонала из этого магазина перебросили работать в «Ашан», расположенный на улице Власихинской в ТРЦ «Волна». Туда же отправили и часть продукции, а скоропортящийся товар пришлось экстренно списать. В свою очередь владельцы торговой сети «Ашан» заняли весьма неоднозначную позицию. В телефонном разговоре с ИА «Банкфакс» менеджеры по внешним коммуникациям фирмы выразили готовность прокомменитровать случившееся, попросив прислать письменный запрос. Однако ответы на вопросы об убытках компании из-за обрушения и возможности подачи исков к ООО «Первый» за вынужденный простой получить так и не удалось. «Спасибо за обращение в компанию «Ашан», однако пока не готовы комментировать данную тему. Благодарим за понимание», - значилось в официальном ответе пресс-службы ритейлера.

Напомним, 26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Добавим, что СУ СКР по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку по факту случившегося обрушения. По результатам его проведения будет принято процессуальное решение.

Кроме того, первый заместитель губернатора Алтайского края Сергей Локтев поручил создать рабочую группу, которая займется проверкой зданий торгово-развлекательных центров в Барнауле. В первую очередь это коснется ТРЦ «Галактика», которое ввели в эксплуатацию лишь около месяца назад. Пока ведутся проверки, работу торговых помещений центра пришлось приостановить. Однако спустя пару дней во время демонтажа конструкций рухнула еще одна часть крыши из-за груза, который упал со стрелы подъемного крана.

Фото: Евгений Жейда, группа Barnaul22 «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 2
до первой упавшей звезды в эту галактику ?

30.12.2016 12:57

или до первой человеческой жертвы буржуины будут экспериментировать в погоне за прибылью?
О коллективной ответственности Правительства Алтайского края с 01.01.2017 г.-
Ракшины + Локтев ответят ? А АБКарлин будет свидетелем ?
гость

30.12.2016 15:53

как-то неубедительно про то, что снег не чистили, вот и обвалилась крыша. Проектировщики и строители создавали этот объект для Африки?