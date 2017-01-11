Многоснежная зима сулит паводок сотне населенных пунктов Республики Алтай

Синоптики и представители МЧС в Республике Алтай всерьез обеспокоены обилием выпавшего снега, который весной может привести к мощному паводку. Эксперты высказали мнение, что по своей разрушительности он может превзойти бедствие 2014 года. Поэтому 10 января на аппаратном совещании под председательством главы РА Александра Бердникова специалисты обсудили предварительные действия, которые необходимы, чтобы избежать большого негативного воздействия талых вод.

По информации начальника Горно-Алтайского Гидрометеоцентра Валентина Декенова, по состоянию на 31 декабря 2016 года снега в республике выпало гораздо больше нормы. Так, средняя высота снежного покрова в Турочаке составляет 68 см при норме 62 см, в Шебалино – 27 см при норме 8 см, в Чемале – 22 см, норма – 6 см. В Усть-Кане после сильного ветра большую часть снега выдуло, сейчас там 33 см при норме 8 см, в Онгудае – 45 см, норма – 14 см. В Катанде – 40 см при положенных 20 см, в Улагане – 59 см, норма – 18, лишь в Кош-Агаче – 7 см, при норме 6 см. Из положительного в дневных оттепелях и обильном снежном покрове синоптик отметил лишь остановку сильного промерзания почвы. Однако уже сейчас понятно, что ситуация с паводком будет сложной. В связи с этим на 16 гидрологических постах в Горно-Алтайском Гидрометцентре установили автоматическое оборудование, которое будет способно подавать оперативную информацию ежечасно.

В свою очередь региональное управление МЧС прогнозирует возможное подтопление 97 населенных пунктов с более чем 30 тысячами жителей. По оценке специалистов, в зону затопления может попасть около 500 участков автодорог, 240 автомобильных мостов, 1200 опор линий электропередач, 30 линий связи. Более точный прогноз будет сделан после Усть-Коксинского и Семинского снегомерных маршрутов в марте текущего года. Главный спасатель региона Игорь Букин вновь отметил необходимость создания в районах республики единых диспетчерских служб, в которых сконцентрируется вся информация.

Эксперты также полагают, что уже сейчас необходимо определить зоны риска, произвести расчет сил и средств, подготовить заявки по потребности в дополнительных ресурсах, медикаментах, продуктов питания в муниципалитетах, организовать отсыпку мест возможного подтопления. По поручению главы региона дополнительно приобретут 10-12 плавсредств (моторные лодки), которые передадут на ответственное хранение в такие отдаленные села, как Аргут и Балыкча, где жители сталкиваются с проблемой подтопления. Также приобретут 12 резервных источников питания, 10 автономных источников света и порядка полутора сотен спасательных жилетов. «В зонах риска не должно быть никаких послаблений», - подчеркнул глава Александр Бердников.

В свой черед замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Евгений Мунатов не преминул напомнить о необходимости застраховать все гидротехнические сооружения, составить расчет вероятного вреда, назначить ответственных лиц, которые эксплуатируют эти объекты. Он также заявил о готовности к пропуску паводковых вод, добавив, что в ведении министерства имеется более 100 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, цистерны с мотопомпами для откачки воды.