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Главная Лента новостей ТРЦ «Первомайский» подтолкнул учредителей «Алтайсоды» к детям

ТРЦ «Первомайский» подтолкнул учредителей «Алтайсоды» к детям

20.01.2017 10:55

Четвертый этаж барнаульского ТРЦ «Первомайский» (проспект Красноармейский, 58) к концу января будет дополнен арендаторами. Здесь появится семейно-досуговый центр. До этого площади несколько лет простаивали, поскольку муниципалитет не мог их реализовать

В конце 2016 года на четвертом этаже ТРЦ открылось кафе «Лукошко». Заведение заняло площадь в 500 кв. м, кафе рассчитано на 150 посадочных мест, еще около 200 кв. м отводится под игровую зону. Судя по представленной в Сети информации, заведение развивает так называемый Центр развлечений «Трампампарк», базирующийся в Новоалтайске в ТРЦ Park. Помимо Новоалтайска, «Лукошко» представлено в Барнауле, где занимает двухэтажное кафе с залом игровых автоматов на Малахова, 138. Таким образом объект в ТРЦ «Первомайский» стал третьим по счету.

Между тем 27 января на оставшихся 700 кв. м площади последнего этажа барнаульского ТРЦ откроется детский город профессий «Кидвиль». Проект рассчитан на детей от 4 до 14 лет. Здесь появится 12 «учреждений»: больница, полицейский участок, банк, супермаркет, салон красоты, автошкола, пекарня, лаборатория, экостанция, теплица, стройплощадка и т. д. Всего будут представлены более 20 профессий и 45 специальностей. Перед тем как «приобрести профессию», ребенок должен пройти обучение. К слову, аналогичные «города» существуют в ряде российских мегаполисов. Кстати, о готовности барнаульского проекта сообщалось еще в начале ноября, однако вопрос упирался в поиск инвесторов.

Интересно, что юрлицо с наименованием ООО «Кидвиль» было зарегистрировано по адресу: проспект Красноармейский, 58 (ТРЦ «Первомайский») еще в июле 2013 года. Директором является Владислав Немчинов, в учредителях прописаны Сергей Немчинов (19,6 %), Илья Бухтояров (7 %) и Игорь Дублей (73,4 %). Основной профиль — деятельность в области отдыха и развлечений. Примечательно, что двое из учредителей «Кидвиля» имеют такой же статус в ООО «Алтайсода». Речь идет об Игоре Дублее и Сергее Немчинове (по совместительству еще и гендиректор «Алтайсоды»).

Напомним, в январе 2016 года комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула реализовал на аукционе нежилое помещение (1304,4 кв. м) на четвертом этаже ТЦ «Первомайский». Победителем торгов стало ООО «Стандарт», цена сделки составила 22,524 млн рублей. Примечательно, что ранее КУМС несколько раз не мог реализовать имущество из-за отсутствия претендентов. В результате ценник на объект опустился с 80 до 45 млн рублей. Кстати, история с аукционом, результаты которого почему-то барнаульские чиновники «держали в тайне» дольше положенного, тогда вышли боком сити-менеджеру Сергею Дугину, которого слегка пожурила прокуратура за оплошность подчиненных.

Добавим, четвертый этаж ТЦ имеет обременение в виде договора безвозмездного пользования с ООО «Этна» (действует по 11 октября 2027 года). В 2006 году «Этна» заключила с горадминистрацией инвестиционный договор. По нему компания обязалась реконструировать в ту пору еще не снесенный кинотеатр «Первомайский» и передать муниципалитету в собственность 1,3 тысячи кв. м в восстановленном объекте. Указывалось, что после реконструкции в здании разместится семейно-досуговый центр «Ого-Город». Однако позднее кинотеатр был ликвидирован, а на этом месте появилось четырехэтажное здание торгового центра.

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