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Главная Лента новостей Версия о самоубийстве гендиректора ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова нашла подтверждение

Версия о самоубийстве гендиректора ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова нашла подтверждение

23.01.2017 11:32

Версия о самоубийстве гендиректора ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова, который скончался 20 июля 2016 года на 69-м году жизни, официально подтверждена. Об этом изначально сообщили «Бийские ведомости» со ссылкой на инспектора Бийского отдела Государственной инспекции труда Алтайского края Михаила Гончарова.

Заявление г-н Гончаров сделал на пресс-конференции. «Случай смертельный, но он не связан с производством. Уголовное дело было закрыто и признано самоубийство. А самоубийство, по Трудовому кодексу, классифицируется как не связанное с производством», — приводит издание его слова.

Ранее уже звучали предположения о том, что г-н Жарков покончил с собой. Не исключалась версия, что это произошло после внимания силовиков к деятельности предприятия и возможным правонарушениям в сфере финансов. Тем не менее в конце 2016 года, уже после смерти гендиректора «Алтая», СУ СКР по Алтайскому краю по результатам проведенной проверки отказал в возбуждении уголовного дела.

Между тем в сообщении «Бийских ведомостей» отдельно указывается, что способ совершения самоубийства запрещено называть по требованию Роскомнадзора. Не исключено, что Михаил Гончаров озвучил и эту информацию.

Отметим, что публикация на сайте «Бийских ведомостей» в настоящий момент не доступна: по изначальной ссылке ресурс выдает страницу «404 — Материал не найден». Однако страница осталась в кэше ряда поисковых ресурсов.

Длительное время Александр Жарков работал директором ФНПЦ «Алтай», также являлся членом-корреспондентом РАН, доктором технических наук. В 2001 году г-н Жарков выступил инициатором и на протяжении пяти лет являлся организатором работ по присвоению Бийску статуса наукограда. Предприятие, которое он длительное время возглавлял, считается одним из крупнейших среди профильных в регионе.


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Комментарий

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Комментариев 6
Тот самый

23.01.2017 11:40

Какая версия, и так всё всем было понятно! Прижали дядьку, и никто не помог, а может и дожал. Ведь все всех боятся. А человек авторитетный и правильный. Светлая память ему
Бийчанин

23.01.2017 11:45

Как интересно, страница не найдена. Силовики ничего не нашли. Причины не озвучены. Край не помог предприятию. И главное, прокурор на своём месте, и даже моральной ответственности ни несёт .
вопрос

23.01.2017 12:28

Может, это очередной заказ властей? Которые, в основном, и являются инициаторами силовых проверок и наездов
Тому самому

23.01.2017 17:52

А в чём ему надо было помогать? деньжат занять до получки? Жилплощадь выделить?
Семен

23.01.2017 21:14

О... Не знали... Хп.ха.ха.хп.ха... Весь город знал, а банкфакс не знал... Да и СКР в курсях тоже был... Проснулись или разговор уэ жо кремлина дошел что ли?
Из бывших

24.01.2017 01:54

Александр Сергеевич, совместно с академиком Соковичем, неимоверными усилиями спасли ФНПЦ "Алтай " от неминуемого краха. И как человек честный и совестливый он не смог смириться с несправедливыми унижениями последних дней перед его смертью. Всем нам надо поклониться светлой памяти этого замечательного ученого-практика и Человека с большой буквы!"