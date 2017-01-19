Версия о самоубийстве гендиректора ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова нашла подтверждение

Версия о самоубийстве гендиректора ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова, который скончался 20 июля 2016 года на 69-м году жизни, официально подтверждена. Об этом изначально сообщили «Бийские ведомости» со ссылкой на инспектора Бийского отдела Государственной инспекции труда Алтайского края Михаила Гончарова.

Заявление г-н Гончаров сделал на пресс-конференции. «Случай смертельный, но он не связан с производством. Уголовное дело было закрыто и признано самоубийство. А самоубийство, по Трудовому кодексу, классифицируется как не связанное с производством», — приводит издание его слова.

Ранее уже звучали предположения о том, что г-н Жарков покончил с собой. Не исключалась версия, что это произошло после внимания силовиков к деятельности предприятия и возможным правонарушениям в сфере финансов. Тем не менее в конце 2016 года, уже после смерти гендиректора «Алтая», СУ СКР по Алтайскому краю по результатам проведенной проверки отказал в возбуждении уголовного дела.

Между тем в сообщении «Бийских ведомостей» отдельно указывается, что способ совершения самоубийства запрещено называть по требованию Роскомнадзора. Не исключено, что Михаил Гончаров озвучил и эту информацию.

Отметим, что публикация на сайте «Бийских ведомостей» в настоящий момент не доступна: по изначальной ссылке ресурс выдает страницу «404 — Материал не найден». Однако страница осталась в кэше ряда поисковых ресурсов.

Длительное время Александр Жарков работал директором ФНПЦ «Алтай», также являлся членом-корреспондентом РАН, доктором технических наук. В 2001 году г-н Жарков выступил инициатором и на протяжении пяти лет являлся организатором работ по присвоению Бийску статуса наукограда. Предприятие, которое он длительное время возглавлял, считается одним из крупнейших среди профильных в регионе.