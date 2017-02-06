×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

12 |
Есть мнение
Известные барнаульцы о «сворачивании» городских гуляний: «Надо знать, за чей счет будет «банкет»
20
Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»
160
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

156
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
1
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Председателя профсоюза АКПТиБ наградил центральный комитет
Кремль ждет извинений от американского корреспондента за слова о Путине
Барнаульские архитекторы обсудили проект новой набережной
6 февраля бармены всего мира отмечают свой профессиональный праздник

Резонанс
Темы недели
Очередной народный избранник из Алтайского ЗакСа улизнул к единороссам
33 |
Губернатор Алтайского края решил вернуть часть отнятых у «семипалатинцев» льгот
56
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

6
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

97
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

12
Loading...
Главная Лента новостей «Ежемесячная ручная настройка»: социальный министр Дайбов рассказал про казус с алтайскими «семипалатинцами»

«Ежемесячная ручная настройка»: социальный министр Дайбов рассказал про казус с алтайскими «семипалатинцами»

06.02.2017 13:29

Министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов настаивает, что недавнее решение вернуть льготы «семипалатинцам» было вызвано не протестами коммунистов и угрозой проведения митингов, инициатива в данном вопросе якобы исходила от самого краевого правительства.

В ходе пресс-конференции 6 февраля министр прокомментировал ситуацию вокруг льгот для жителей региона, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. По словам г-на Дайбова, региональное минтрудсоцзащиты проводит активный мониторинг по всем категориям населения, которых коснулись поправки, принятые на ноябрьской сессии Алтайского Заксобрания (впоследствии были охарактеризованы крайсовпрофом как «антисоциальный пакет» - прим. ред. БФ). Особое внимание уделяется тем категориям, кто перешел на получение льгот только по одному основанию, заверил чиновник.

«Что касается «семипалатинцев», эта категория преимущественно проживает в Рубцовске, поэтому неслучайно «брожение» началось именно на территории этого муниципалитета. Мы вместе со специалистами присутствовали на встрече с активом горожан, где еще раз попробовали проинформировать о вводимых изменениях, вели разъяснительную работу — на какое основание перейти. Мы попробовали объяснить, что у «семипалатинцев» выпадала в принципе только одна мера соцподдержки - компенсация затрат на ЖКУ. Вы ничего не теряете, за исключением маленького направления», - пояснил свое видение проблемы министр. Тем временем чиновник еще раз напомнил, что все семипалатинцы по-прежнему ежемесячно получают 600 рублей в качестве ЕДВ, еще 615 рублей причитается как доплата за звание «Ветеран труда». Кроме того, льготы распространяются на проезд, санаторно-курортное лечение. Кстати, льгота на оплату услуг ЖКХ составляла 50 % и затрагивала примерно 10 тысяч человек.

Михаил Дайбов, министр труда и социальной защиты Алтайского края:

Почему вначале мы не сделали исключения для «семипалатинцев»? Так как придерживались принципа единообразия в законе, в подходе абсолютно ко всем социальным группам. Поймите, это не какое-то ноу-хау алтайское, все инициативы в данном случае исходят из федерального центра — это касается как выбора денежного выражения льгот, так и их получения только по одному основанию. Но учитывая, что практически все «семипалатинцы» — это возрастные люди, находятся на пенсии, кроме того, это определенная нагрузка на их семейный бюджет, решили пересмотреть свое первоначальное отношение.

Бытует мнение, что коммунисты эту тему в хорошем смысле «поддавливали», они позвали людей на улицу, бойкотировать. Могу совершенно определенно сказать: ничего подобного, это решение было принято еще до реакции коммунистов. Глава региона провел встречи с представителями министерств после чего и было принято оперативное решение. Я еще раз хочу заметить, что те законы, которые мы издаем — они не догма, где-то даже требуется едва ли не ежемесячная настройка. Принятое нами решение вернуть второе основание для получения льгот, надеюсь, не только отражает пожелания самих «семипалатинцев», но и собьет накал страстей, хотя коммунисты и продолжают поддавливать эту тему дальше. Знаете, по поводу протестных настроений, мне очень понравилось как эту ситуацию прокомментировал на «Банкфаксе» Александр Терентьев (депутат Госдумы от «Справедливой России» - прим. ред. БФ). И я это говорю даже не в том плане, что он нас поддержал, или его точка зрения совпала с нашей, скорее, здесь импонирует больше государственный подход к проблеме: «Наша партия не будет выводить людей на улицу».

Характерно, что митинги коммунистов министром Дайбовым были восприняты в русле политики Запада против России. По его мнению, санкции, падение цен на нефть носят целенаправленный характер. Главная задача этих мер - создать напряжение среди населения, вывести людей на улицу, неожиданно указал на общие цели «по раскачиванию лодки» со стороны Запада и парламентской оппозиции г-н Дайбов.

Уклончиво ответил спикер про дополнительные затраты краевого бюджета в связи с возвращением льготы «семипалатинцам»: «Этот вопрос не ко мне, он больше к финансистам, мы только транслируем эти меры соцподдержки. Но думаю, если принципиальное решение вернуть льготу принято, по всей видимости, эти деньги будут изысканы». Однако, скорее всего, за январь и февраль 50 %-ая компенсация на услуги ЖКХ (к слову, самые «дорогие» квитанции в году) «семипалатинцам» возвращена не будет. Ожидается, что поправки будут рассмотрены и приняты АКЗС уже на очередной сессии, 22 февраля.

Кстати, коммунисты, похоже, не намерены отступать от протестных акций, так как их не устраивает в целом «антисоциальный пакет», поэтому положительное решение по «семипалатинцам» не воспринимается реготделением КПРФ как победа. Известно, что администрация Рубцовска уже согласовала ранее анонсированный митинг на площади Ленина 11 февраля.

Справка:

С 1 января 2017 года «семипалатинцы» любых категорий помимо своих льгот имеют право только на получение ежемесячной краевой выплаты, если они являются одновременно ветеранами труда, тружениками тыла. До этого времени допускалась возможность предоставления «семипалатинцам» иных мер социальной поддержки: бесплатного зубопротезирования, ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ, льгот на проезд пригородном транспорте.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 20
лёд тронулся

06.02.2017 14:36

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал президенту РФ заявление об отставке. Об этом он сообщил по телефону корреспонденту ТАСС. "Заявление об отставке уже подано", - сказал Басаргин.............
социальная язва

06.02.2017 14:43

А когда Карлин заявление подаст об отставке...!? и его заместители группы ОПГ..!? Ну вот так как то, хи, хи))
Житель края.

06.02.2017 15:18

Хотелось бы возразить министру. "Вы ни чего не теряете за исключением маленького направления компенсации затрат на ЖКХ"., ха, это маленькое направление дорожает день ото дня, вам ли это неизвестно? Если эта льгота затрагивает всего 10 тыс. человек, стоило ли тогда огород городить и чего же вы боитесь ее восстановить, что край обеднеет или кто-то сильно поистратится. Рубцовск поднялся не благодаря партиям, просто люди доведены до отчаяния и кому-то это движение надо было возглавить. Знайте, его поддерживают льготники края, которые лишились льгот из-за вашего антинародного закона. Надо бы соцзащите стать на защиту населения, а не на очередное его ограбление.
Думающий

06.02.2017 15:31

Подскажите неразумным депутатам, чтобы они не допустили очередной казус, ведь "семипалатинцы", только начало.
гость

06.02.2017 15:33

"Тем временем чиновник еще раз напомнил, что все семипалатинцы по-прежнему ежемесячно получают 600 рублей в качестве ЕДВ, еще 615 рублей причитается как доплата за звание «Ветеран труда». Кроме того, льготы распространяются на проезд, санаторно-курортное лечение. Кстати, льгота на оплату услуг ЖКХ составляла 50 % и затрагивала примерно 10 тысяч человек".
Вопрос:
Если в Рубцовске люди были возмущены тем, что в соц.защите их вынуждают отказаться от "семипалатинского полигона", то о чём он вообще говорит? Если сам закон даёт право пользоваться льготой только по одному основанию, то вот и получается, что "семипалатинцы" не могут пользоваться теперь своими льготами, ведь они выбор делают в пользу "Ветерана труда"
И ещё вопрос: а что будет с теми, кто вынужденно написал заявление об отказе от "семипалатинского полигона"?
сразу вспоминаю "Три Толстяка"

06.02.2017 16:12

и этот кондом за московских толстяков спрятался - не я гнида , не мы , а они придумали.
Дайбову все коммунисты виноваты?

06.02.2017 16:38

http://er.ru/news/151410/ а тут говорят, что единороссы замутили
Человек

06.02.2017 17:29

Карлин будет работать еще очень долго. По всей видимости даже пойдет на выдвижение на следующий период. Со стороны Кремля у него полная поддержка.
Переживающий

06.02.2017 17:43

Все о социальных гарантиях "семипалатинцев" в федеральном законе № 2-ФЗ от 10.01.2002.

"Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных пунктом 17 части первой настоящей статьи.
(пункт 17 - компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов)
Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели."

(Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне")

Если льготы "семипалатинцам" поступают из федерального бюджета, то почему местные чиновники лишают льгот тех, кому эти льготы предоставляет Правительство России?
Гость

06.02.2017 18:21

Был хороший фрагмент из советского фильма, « дядя петя, ты дурак ?» . Хочется спросить у министра, а по-факту— зассал министр, плохая черта перекладывать на других. А ,что,проект экспертизу не пооходил илиэто был проект минтруда ?
Вот законопроект

06.02.2017 18:52

Представлял его Дайбов http://www.akzs.ru/sessions/102/2090/
человеку

06.02.2017 18:57

Брехня, нет у Карлина в Кремле поддержки, а вопросов к нему очень много.
гость

06.02.2017 20:21

Господам министрам хочеться ,чтобы люди молчали и принимали их дурацкие законы. Они думают только о росте своей зарплаты.
читаю закон

06.02.2017 20:42

В ч.1 ст.6 действующей с 01.01.2017 редакции закона Алтайского края о социальной поддержке ветеранов установлено, что гражданам, одновременно относящимся к нескольким категориям граждан, для которых законодательством Алтайского края предусмотрена социальная поддержка (далее - льготные категории), меры социальной поддержки предоставляются в объёме, установленном для одной льготной категории по выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Таким образом, в действующей редакции речь идёт исключительно о мерах социальной поддержки, предусмотренных законодательством Алтайского края. В то же время семипалатинские меры социальной поддержки установлены федеральным законом.
Выводы:
1) деятельность краевой власти по урезанию мер социальной поддержки семипалатинцам противоречит закону Алтайского края о социальной поддержки ветеранов;
2) деятельность краевой власти по восстановлению части льгот семипалатинцам - это незаконная попытка частичного или полного узаконения своих незаконных действий.
житель

06.02.2017 21:41

Прикрываются санкциями , ценой на нефть и т. д. , а сами под шумок выделяемые деньги разворовывают. А виноват Запад , Обама , но только не местные царьки .
Житель.

06.02.2017 22:20

Если инициатива о возврате льгот семипалатинцам исходит от краевого правительства. то где тот враг, который инициировал их отмену и с какой целью. Ну, учителям объяснили, что все сделали для их же блага и отмена льгот за электроотопление, это только справедливое перераспределение. Дали 21 тысячу руб., а только машина дров стоит 10 тыс, а их нужно две, плюс уголь, плюс просто электроснабжение. Там кто-то арифметикой владеет, посчитайте, не все же были двоечниками. Ну а с семипалатинцами, кто объяснит, тут какое справедливое перераспределение и в чью пользу? Отменяйте на сессии 22 февраля антинародный закон полностью, все посчитайте, а затем принимайте взвешенное решение, чтобы опять не было казуса.
Жителю

06.02.2017 22:52

А три машины дров вам не надо? Вы что, улицу топите? На 10.000 руб. выходит 6 кубов колотых дров. На эти шесть кубов потребуется максимум 5 тон угля - еще 13 500. Все. На отопительный сезон хватит. 21 тысячу дают. Уж 2500 можно изыскать. Другие категории специалистов и этого не видят.
сёдни ВВП назначил молодого Пермский край в город-сад делать

06.02.2017 22:56

и тот сказал-
1.здравоохранение и забота о гражданах.
2.развитие промышленности
а эта скатиняка , по совету приказному АБК , чо опять отбирать начинает последние
крошки со стола ?
погрузить всё это Правительство на баржу и лосями до Салехарда отбуксировать.
Ну , забуяли же уже , тупоголовостью наглючей своей.
Тому, который жителю.

06.02.2017 23:12

А вы пр электричество забыли, которым учителя тоже пользуются, так в 21 тыс все входит плюс откачка выгребной ямы. которая тоже была льготной. Скоро в деревне учить не кому будет, уйдут пенсионеры и кердык. молодежь то в село не едет к печкам.
Бит-ховен

07.02.2017 08:20

(Для владеющих вопросом)
Губернатор и его команда попала в финансовый капкан, который сами же радостно и поставили в конце 2007 года, еще при помощи Дикарева.