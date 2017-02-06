«Ежемесячная ручная настройка»: социальный министр Дайбов рассказал про казус с алтайскими «семипалатинцами»

Министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов настаивает, что недавнее решение вернуть льготы «семипалатинцам» было вызвано не протестами коммунистов и угрозой проведения митингов, инициатива в данном вопросе якобы исходила от самого краевого правительства.

В ходе пресс-конференции 6 февраля министр прокомментировал ситуацию вокруг льгот для жителей региона, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. По словам г-на Дайбова, региональное минтрудсоцзащиты проводит активный мониторинг по всем категориям населения, которых коснулись поправки, принятые на ноябрьской сессии Алтайского Заксобрания (впоследствии были охарактеризованы крайсовпрофом как «антисоциальный пакет» - прим. ред. БФ). Особое внимание уделяется тем категориям, кто перешел на получение льгот только по одному основанию, заверил чиновник.

«Что касается «семипалатинцев», эта категория преимущественно проживает в Рубцовске, поэтому неслучайно «брожение» началось именно на территории этого муниципалитета. Мы вместе со специалистами присутствовали на встрече с активом горожан, где еще раз попробовали проинформировать о вводимых изменениях, вели разъяснительную работу — на какое основание перейти. Мы попробовали объяснить, что у «семипалатинцев» выпадала в принципе только одна мера соцподдержки - компенсация затрат на ЖКУ. Вы ничего не теряете, за исключением маленького направления», - пояснил свое видение проблемы министр. Тем временем чиновник еще раз напомнил, что все семипалатинцы по-прежнему ежемесячно получают 600 рублей в качестве ЕДВ, еще 615 рублей причитается как доплата за звание «Ветеран труда». Кроме того, льготы распространяются на проезд, санаторно-курортное лечение. Кстати, льгота на оплату услуг ЖКХ составляла 50 % и затрагивала примерно 10 тысяч человек.

Михаил Дайбов, министр труда и социальной защиты Алтайского края: Почему вначале мы не сделали исключения для «семипалатинцев»? Так как придерживались принципа единообразия в законе, в подходе абсолютно ко всем социальным группам. Поймите, это не какое-то ноу-хау алтайское, все инициативы в данном случае исходят из федерального центра — это касается как выбора денежного выражения льгот, так и их получения только по одному основанию. Но учитывая, что практически все «семипалатинцы» — это возрастные люди, находятся на пенсии, кроме того, это определенная нагрузка на их семейный бюджет, решили пересмотреть свое первоначальное отношение. Бытует мнение, что коммунисты эту тему в хорошем смысле «поддавливали», они позвали людей на улицу, бойкотировать. Могу совершенно определенно сказать: ничего подобного, это решение было принято еще до реакции коммунистов. Глава региона провел встречи с представителями министерств после чего и было принято оперативное решение. Я еще раз хочу заметить, что те законы, которые мы издаем — они не догма, где-то даже требуется едва ли не ежемесячная настройка. Принятое нами решение вернуть второе основание для получения льгот, надеюсь, не только отражает пожелания самих «семипалатинцев», но и собьет накал страстей, хотя коммунисты и продолжают поддавливать эту тему дальше. Знаете, по поводу протестных настроений, мне очень понравилось как эту ситуацию прокомментировал на «Банкфаксе» Александр Терентьев (депутат Госдумы от «Справедливой России» - прим. ред. БФ). И я это говорю даже не в том плане, что он нас поддержал, или его точка зрения совпала с нашей, скорее, здесь импонирует больше государственный подход к проблеме: «Наша партия не будет выводить людей на улицу».

Характерно, что митинги коммунистов министром Дайбовым были восприняты в русле политики Запада против России. По его мнению, санкции, падение цен на нефть носят целенаправленный характер. Главная задача этих мер - создать напряжение среди населения, вывести людей на улицу, неожиданно указал на общие цели «по раскачиванию лодки» со стороны Запада и парламентской оппозиции г-н Дайбов.

Уклончиво ответил спикер про дополнительные затраты краевого бюджета в связи с возвращением льготы «семипалатинцам»: «Этот вопрос не ко мне, он больше к финансистам, мы только транслируем эти меры соцподдержки. Но думаю, если принципиальное решение вернуть льготу принято, по всей видимости, эти деньги будут изысканы». Однако, скорее всего, за январь и февраль 50 %-ая компенсация на услуги ЖКХ (к слову, самые «дорогие» квитанции в году) «семипалатинцам» возвращена не будет. Ожидается, что поправки будут рассмотрены и приняты АКЗС уже на очередной сессии, 22 февраля.

Кстати, коммунисты, похоже, не намерены отступать от протестных акций, так как их не устраивает в целом «антисоциальный пакет», поэтому положительное решение по «семипалатинцам» не воспринимается реготделением КПРФ как победа. Известно, что администрация Рубцовска уже согласовала ранее анонсированный митинг на площади Ленина 11 февраля.