«Ежемесячная ручная настройка»: социальный министр Дайбов рассказал про казус с алтайскими «семипалатинцами»

06.02.2017 13:29
Министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов настаивает, что недавнее решение вернуть льготы «семипалатинцам» было вызвано не протестами коммунистов и угрозой проведения митингов, инициатива в данном вопросе якобы исходила от самого краевого правительства.
В ходе пресс-конференции 6 февраля министр прокомментировал ситуацию вокруг льгот для жителей региона, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. По словам г-на Дайбова, региональное минтрудсоцзащиты проводит активный мониторинг по всем категориям населения, которых коснулись поправки, принятые на ноябрьской сессии Алтайского Заксобрания (впоследствии были охарактеризованы крайсовпрофом как «антисоциальный пакет» - прим. ред. БФ). Особое внимание уделяется тем категориям, кто перешел на получение льгот только по одному основанию, заверил чиновник.
«Что касается «семипалатинцев», эта категория преимущественно проживает в Рубцовске, поэтому неслучайно «брожение» началось именно на территории этого муниципалитета. Мы вместе со специалистами присутствовали на встрече с активом горожан, где еще раз попробовали проинформировать о вводимых изменениях, вели разъяснительную работу — на какое основание перейти. Мы попробовали объяснить, что у «семипалатинцев» выпадала в принципе только одна мера соцподдержки - компенсация затрат на ЖКУ. Вы ничего не теряете, за исключением маленького направления», - пояснил свое видение проблемы министр. Тем временем чиновник еще раз напомнил, что все семипалатинцы по-прежнему ежемесячно получают 600 рублей в качестве ЕДВ, еще 615 рублей причитается как доплата за звание «Ветеран труда». Кроме того, льготы распространяются на проезд, санаторно-курортное лечение. Кстати, льгота на оплату услуг ЖКХ составляла 50 % и затрагивала примерно 10 тысяч человек.
Михаил Дайбов, министр труда и социальной защиты Алтайского края:
Почему вначале мы не сделали исключения для «семипалатинцев»? Так как придерживались принципа единообразия в законе, в подходе абсолютно ко всем социальным группам. Поймите, это не какое-то ноу-хау алтайское, все инициативы в данном случае исходят из федерального центра — это касается как выбора денежного выражения льгот, так и их получения только по одному основанию. Но учитывая, что практически все «семипалатинцы» — это возрастные люди, находятся на пенсии, кроме того, это определенная нагрузка на их семейный бюджет, решили пересмотреть свое первоначальное отношение.
Бытует мнение, что коммунисты эту тему в хорошем смысле «поддавливали», они позвали людей на улицу, бойкотировать. Могу совершенно определенно сказать: ничего подобного, это решение было принято еще до реакции коммунистов. Глава региона провел встречи с представителями министерств после чего и было принято оперативное решение. Я еще раз хочу заметить, что те законы, которые мы издаем — они не догма, где-то даже требуется едва ли не ежемесячная настройка. Принятое нами решение вернуть второе основание для получения льгот, надеюсь, не только отражает пожелания самих «семипалатинцев», но и собьет накал страстей, хотя коммунисты и продолжают поддавливать эту тему дальше. Знаете, по поводу протестных настроений, мне очень понравилось как эту ситуацию прокомментировал на «Банкфаксе» Александр Терентьев (депутат Госдумы от «Справедливой России» - прим. ред. БФ). И я это говорю даже не в том плане, что он нас поддержал, или его точка зрения совпала с нашей, скорее, здесь импонирует больше государственный подход к проблеме: «Наша партия не будет выводить людей на улицу».
Характерно, что митинги коммунистов министром Дайбовым были восприняты в русле политики Запада против России. По его мнению, санкции, падение цен на нефть носят целенаправленный характер. Главная задача этих мер - создать напряжение среди населения, вывести людей на улицу, неожиданно указал на общие цели «по раскачиванию лодки» со стороны Запада и парламентской оппозиции г-н Дайбов.
Уклончиво ответил спикер про дополнительные затраты краевого бюджета в связи с возвращением льготы «семипалатинцам»: «Этот вопрос не ко мне, он больше к финансистам, мы только транслируем эти меры соцподдержки. Но думаю, если принципиальное решение вернуть льготу принято, по всей видимости, эти деньги будут изысканы». Однако, скорее всего, за январь и февраль 50 %-ая компенсация на услуги ЖКХ (к слову, самые «дорогие» квитанции в году) «семипалатинцам» возвращена не будет. Ожидается, что поправки будут рассмотрены и приняты АКЗС уже на очередной сессии, 22 февраля.
Кстати, коммунисты, похоже, не намерены отступать от протестных акций, так как их не устраивает в целом «антисоциальный пакет», поэтому положительное решение по «семипалатинцам» не воспринимается реготделением КПРФ как победа. Известно, что администрация Рубцовска уже согласовала ранее анонсированный митинг на площади Ленина 11 февраля.
06.02.2017 14:36
06.02.2017 14:43
06.02.2017 15:18
06.02.2017 15:31
06.02.2017 15:33
Вопрос:
Если в Рубцовске люди были возмущены тем, что в соц.защите их вынуждают отказаться от "семипалатинского полигона", то о чём он вообще говорит? Если сам закон даёт право пользоваться льготой только по одному основанию, то вот и получается, что "семипалатинцы" не могут пользоваться теперь своими льготами, ведь они выбор делают в пользу "Ветерана труда"
И ещё вопрос: а что будет с теми, кто вынужденно написал заявление об отказе от "семипалатинского полигона"?
06.02.2017 16:12
06.02.2017 16:38
06.02.2017 17:29
06.02.2017 17:43
"Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных пунктом 17 части первой настоящей статьи.
(пункт 17 - компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов)
Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели."
(Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне")
Если льготы "семипалатинцам" поступают из федерального бюджета, то почему местные чиновники лишают льгот тех, кому эти льготы предоставляет Правительство России?
06.02.2017 18:21
06.02.2017 18:52
06.02.2017 18:57
06.02.2017 20:21
06.02.2017 20:42
Таким образом, в действующей редакции речь идёт исключительно о мерах социальной поддержки, предусмотренных законодательством Алтайского края. В то же время семипалатинские меры социальной поддержки установлены федеральным законом.
Выводы:
1) деятельность краевой власти по урезанию мер социальной поддержки семипалатинцам противоречит закону Алтайского края о социальной поддержки ветеранов;
2) деятельность краевой власти по восстановлению части льгот семипалатинцам - это незаконная попытка частичного или полного узаконения своих незаконных действий.
06.02.2017 21:41
06.02.2017 22:20
06.02.2017 22:52
06.02.2017 22:56
1.здравоохранение и забота о гражданах.
2.развитие промышленности
а эта скатиняка , по совету приказному АБК , чо опять отбирать начинает последние
крошки со стола ?
погрузить всё это Правительство на баржу и лосями до Салехарда отбуксировать.
Ну , забуяли же уже , тупоголовостью наглючей своей.
06.02.2017 23:12
07.02.2017 08:20
Губернатор и его команда попала в финансовый капкан, который сами же радостно и поставили в конце 2007 года, еще при помощи Дикарева.