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Главная Лента новостей Кассовое подтопление: власти Алтайского края «заказали» у Москвы деньги на ликвидацию ущерба от паводка

Кассовое подтопление: власти Алтайского края «заказали» у Москвы деньги на ликвидацию ущерба от паводка

10.02.2017 09:41

Власти Алтайского края подсчитали сумму, необходимую для защиты наиболее проблемных населенных пунктов региона от паводка — почти 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, в правительстве АК уже начинают готовиться к восстановлению инфраструктуры, которая будет разрушена. Предварительная договоренность с Москвой о выделении этих средств уже достигнута, сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на первого зампреда регионального правительства Александра Лукьянова.

Как сообщил г-н Лукьянов, в крае насчитывается около 150 населенных пунктов, у которых нет никакой противопаводковой защиты. За прошедшие три года удалось построить дамбу в бийском микрорайоне «Зеленый Клин» и расчистить русла рек в Алтайском и Чарышском районах. Но чтобы прикрыть самые уязвимые участки, нужно еще более 2,4 млрд рублей. Такой суммы в краевом бюджете, естественно, не предусмотрено.

В случае, если паводок будет иметь разрушительные последствия, власти края рассчитывают получить дополнительные средства из федерального бюджета. Предварительная договоренность об этом уже достигнута, сообщил Александр Лукьянов. «Неспроста глава МЧС Владимир Пучков посетил Алтайский край. В рамках встречи был согласован и утвержден план мероприятий от федерального центра по оказанию помощи Алтайскому краю на случай непредвиденной ситуации — в том числе и сейчас», — приводятся на сайте издания его слова.

Отметим однако, что непредвиденные последствия, о которых говорил г-н Лукьянов, в общих чертах уже спрогнозированы учеными. Так, определен перечень населенных пунктов, которые находятся в зоне наибольшего риска подтопления. Наступление чрезвычайной ситуации в них практически неминуемо и не должно стать сюрпризом для властей.

По его словам, состояние существующих гидротехнических сооружений оставляет желать лучшего. Сейчас в крае 90 дамб, плотин и насыпей находятся в аварийном состоянии и могут представлять угрозу для людей, живущих рядом.

Напомним, что паводок 2017 года, по заявлениям властей, рискует стать сложнейшим за последние годы из-за многократно превышенной нормы по количеству осадков. 1 февраля начальник Алтайского центра по гидрометеорологии Александр Люцигер дал самый свежий прогноз развития погодной ситуации в Алтайском крае. По его словам, в феврале и марте в Алтайском крае ожидается снег, несмотря на то, что его запасы уже в несколько раз превышают норму. «У нас очень большие снегозапасы по всей территории Алтайского края, которые неоднократно превышают норму. За историю почти в 70 лет такая ситуация формировалась всего три раза, последний раз — в 2001 году. Его мы держим за аналог», — передает его слова «Интерфакс».

«С учетом тех запасов, которые есть, расслабляться никому не стоит. Снега везде значительно больше нормы», — заявил Александр Люцигер.

Напомним, еще в конце 2016 года синоптики и представители МЧС в Республике Алтай также выразили беспокойство обилием выпавшего снега, который весной может привести к мощному паводку. Эксперты высказали мнение, что по своей разрушительности он может превзойти бедствие 2014 года.


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Комментарий

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Комментариев 8
Из Бийска

10.02.2017 10:23

Какую дамбу построили в городе,это курам на смех.Если паводок будет большим,Ее размоет сразу.А денежки уже отмыли наши главы и их подконтрольные фирмы.и опять никто сидеть не будет.
Рубцовск

10.02.2017 11:44

Пожалуйста выделите Рубцовску,снег не вывозят,а только сгребают в гурты-утонем!!!!Помощь нужна сейчас ,чтобы не было подтопления,нужно вывезти снег, нынешное руководство врет в своих отчетах по вывозу снега,Веснина в первую же лужу мордой!!!!
Евгений Усольцев, 63 года, Шипуновский район

10.02.2017 12:21

Рубцовск! Ваша казна пуста. Выходите на субботники. Депутатом и общественникам надо выйти в массы. Что ждать 22 АПРЕЛЯ! Времени достаточно. Ностальгию из прошлого перевоплотить в дело, если любите свой ГОРОД. Предпринимательское сообщество поможет техникой. Людские ресурсы - это СИЛА если её организовать на благие ДЕЛА. ВЫ можете стать первыми на АЛТАЙСКОЙ ЗЕМЛЕ!
Усольцеву

10.02.2017 12:53

Мы то выйдем,а деньги Веснин с админом распилит?
Сергеев

10.02.2017 13:11

Рубчик красава,лутше потонем или замерзнем но сами ничего делать небудем. Думай не про распил казны а о паводке грядущем.
Дмитрий

10.02.2017 13:12

Юрченко наш будуший мэр!!!! Если он возглавит митинги и уборки снега весь город выйдет и потдержит!!!! Ура!!!
Евгений Усольцев, 63 года, Шипуновский район, беспартийный

10.02.2017 13:19

"Мы то выйдем,а деньги Веснин с админом распилит?" Ваши деньги в вашем кармане, их достаточно, чтоб доехать на общественном транспорте к месту предстоящих событий. Будьте ПЕРВЫМ! Удачи!
Бесполезно

10.02.2017 14:22

Все равно пострадавшим от паводка деньги не достанутся