Главбух алтайского Минобра рассказала о незаконных заработках бывшего вице-губернатора Юрия Денисова

14.02.2017 12:35
На очередном заседании по уголовному делу бывшего «социального» вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова, состоявшемся 13 февраля, суд заслушал главного бухгалтера Министерства образования и науки Алтайского края Тамару Архипову. Она заявила, что в курсе, откуда проректор Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Наталья Калашникова брала деньги на вознаграждение Денисову, которое он не имел права получать. Кроме того, главбух заявила, что помогла вице-губернатору решить его проблемы с гаражом. Об этом сообщает «Алтапресс».
Перед заседанием Юрию Денисову вызывали «скорую помощь» в связи с приступом остеохондроза и повышенным давлением из-за гипертонии. Однако в итоге подсудимый смог участвовать в заседании.
Тамара Архипова охарактеризовала Денисова как делового, знающего свое дело человека. Потерпевшего Владимира Былкова, директора краевого педлицея, который фигурирует в эпизоде о взятке с вымогательством, она сочла «пробивным», деловым человеком, и отметила, что существование лицея в сегодняшнем виде — его заслуга. Напомним, по версии следствия, Былков заплатил за сына Денисова взнос в гаражно-строительный кооператив в размере 100 тысяч рублей. Бывшего первого проректора АКИПКРО Наталью Калашникову, которая фигурирует в двух эпизодах дела, она назвала грамотным специалистом.
В 2008 году в крае начала действовать комплексная программа модернизации образования. Заказчиком выступил край, а непосредственным исполнителем работ по программе ГУ по образованию назначило АКИПКРО. На базе института была создана федеральная стажировочная площадка (ФСП).
По мнению следствия, Наталья Калашникова регулярно отдавала Денисову часть денег из тех, что шли на финансирование ФСП. Еще в 2014 году Тамаре Архиповой стало известно, что г-жа Калашникова зарабатывает большие суммы денег на ФСП и часть из них передает Юрию Денисову за его участие в реализации проектов. О каких суммах идет речь, главбуху неизвестно, но брались они из субсидий по ФСП. Все это длилось несколько лет. Наталья Калашникова также брала деньги из своих заработков и зарплат сотрудников института. По сведениям главбуха, речь идет о крупных суммах. Так, в 2014 году в ходе ревизорской проверки выяснилось, что г-жа Калашникова заработала 600 тысяч рублей за месяц. Однако тогда проректор смогла доказать, что имела основания для получения этих денег.
Заявки АКИПКРО на получение средств, поступавшие в управление образования, не требовали дополнительного решения Денисова о перечислении денег (визирования), так как имелась ранее утвержденная смета и отдельное соглашение. Сотрудники управления с помощью его электронной подписи без его дополнительного согласия перечисляли нужные суммы в институт. Все вопросы Наталья Калашникова решала напрямую с Юрием Денисовым в обход курирующего зама.
Закон запрещает представителям власти работать в подведомственных им учреждениях. Денисов читал лекции в АКИПКРО и участвовал в проектах ФСП, но зарабатывать на этом не мог. По мнению следствия, его «зарплату» за это оформляли на других сотрудников. Так, по мнению следствия, Денисов получил 200 тысяч рублей через бывшего сотрудника управления образования, а затем АКИПКРО Николая Захарюту.
Из показаний также следует, что Юрий Денисов пригласил Тамару Архипову к себе в кабинет 9 марта 2016 года и сказал, что ее может вызвать следователь для дачи показаний по поводу средств, перечисляемых ФСП в АКИПКРО. В ходе разговора он спросил у г-жи Архиповой, может ли главбух АКИПКРО «слить» какую-либо информацию органам следствия и попросил г-жу Архипову узнать у нее, вызывали ли ее и о чем спрашивали. Чиновница пообещала поговорить с бухгалтером и сообщить о результатах разговора Денисову, но не успела — его задержали.
По поводу жены Юрия Денисова Архипова пояснила, то Татьяна Денисова была вхожа в управление, знакома с руководителями, ее все знали. Сама главбух утверждает, что общалась с женой своего руководителя исключительно на неслужебные темы, когда та приходила, чтобы сдать декларации о доходах.
Отметим, что ранее издание сообщало о допросе главы администрации Барнаула Сергея Дугина в качестве свидетеля как владельца гаража, который снесли во время строительства корпуса педлицея. Якобы у руководителя педлицея Владимира Былкова возник конфликт с Юрием Денисовым из-за гаража — бывший вице-губернатор тоже владел «ракушкой» в том же гаражном кооперативе (ГСК). Однако Сергей Дугин об этом не знал. «Следствие полагает, что у Былкова и Денисова на почве сноса гаражей разгорелся конфликт. Гаражи в итоге перенесли на другое место — поблизости с лицеем, а председателем нового ГСК стал Евгений Сероштанов. Под угрозой увольнения Былков внес 100 тысяч рублей взноса Сероштанову от имени сына Денисова, который после этого стал членом ГСК. Антон Денисов пользовался этим гаражом: ставил в нем свой автомобиль ВАЗ-2110. В настоящее время ГСК № 135 под руководством Евгения Сероштанова располагается по адресу улица Папанинцев, 135», — цитирует издание материалы суда.
На просьбу адвоката охарактеризовать Юрия Денисова Сергей Дугин ответил, что «это был и есть самый положительный герой». Глава администрации отметил такие качества бывшего вице-губернатора, как грамотность и принципиальность, сообщил, что уважал и уважает этого человека. О том, что он находится под следствием, г-н Дугин узнал из СМИ. Он сказал, что это стало для него неожиданностью, и у него до сих пор есть сомнения в том, что все истории со взятками являются правдой.
Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.
Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.
14.02.2017 13:31
14.02.2017 13:32
Вот вам пожалуйста и причина, почему Прокопьев начал кидаться на власть. Вся система СМИ, можно предположить, используется Эваларом для отмывания денег через рекламные кассы. Как только выяснилось, что у Прокопьева проблемы с законом, тут же его подконтрольные СМИ начинают активно критиковать губернатора. Обычный шантаж. мы тебя не будем мочить, ты надави на правоохранителей для защиты.
И самое главное, сейчас тут же будут кричать обратное, что это их мочат, за то что они критикуют власть. Вообще парадокс. Прокопьев сам власть, депутат, олигарх, да еще от партии власти и вдруг его якобы придавливают за критику власти. Депутат от ЕР попадает под раздачу, если уж сильно не в ладу с законом.
14.02.2017 13:44
14.02.2017 13:45
14.02.2017 14:02
14.02.2017 14:18
14.02.2017 14:43
14.02.2017 14:59
...В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения, в т.ч подписывались списки составленные экс секретарём жилищной комиссия Валюше Гартман нуждающимся племянникам как А Г Кропова, так и В А Киецель... Я знаю, что скажет об этой достоверной информации прокурор Носков Д С - ка и Дугин ..
это стало для него неожиданностью, узнал из СМИ на Банкфакс, Егер к нему и к прокурору Хорошему с этой темой не обращался, и у него до сих пор есть сомнения в том, что все истории со взятками /незаконно полученные субсидии племянниками/ являются правдой.
Тогда читайте решение суда : Информация по делу №2-40/2016 (2-1218/2015;) ~ М-1319/2015
Дело № 2 – 40/ 2016 Славгородского суда под председательством Косых С И -это междусобойчик Кинцель В А - Кинцель Р Р - Косых С И, никто не оспаривал, все были в доле.
http://egerai.livejournal.com/calendar/ календарь публикаций или в https://vk.com/eger_ai
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
14.02.2017 15:28
Вы сами ответили на вопрос. Я ещё бы уточнил. Сколь много бы узнал СК СУ, привлеки они в разработку г-жу, отвечавшую за материальное снабжение Департамента.
14.02.2017 15:31
14.02.2017 15:37
В большом зале мэрии Новосибирска подвели итоги работы городской системы образования за 2016 год.
Своим мнением поделились мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть и заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов.
...
Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть в своем выступлении отметил, что то, что он услышал сегодня, еще раз подтвердило его убежденность в том, что успешность Новосибирска заложена в его системе образования:
– У нас прекрасная школа среднего и высшего образования. Это — наше основное преимущество. Мы потрудились немало, добились хороших результатов. В прошедшем году мы вошли в федеральную программу строительства новых школ, запустили 212-ю школу на Горском жилмассиве.
Сейчас нам надо создавать строительный задел: если не будем вкладываться сейчас, то будем неизбежно запаздывать. 1-го сентября мы должны открыть двери 155-й школы, коррекционного 37-го интерната. Одновременно проводился ремонт уже имеющихся учебных заведений, возвращали в школы спортивные объекты.
Анатолий Локоть подчеркнул, что школа должна не только просвещать, но и воспитывать. Так, по его мнению, огромное нравственное значение имел форум «Новосибирск – город безграничных возможностей»:
– Наши ребята, наши школьники в этот раз не боролись за первые места, они предлагали конкретные задачи, которые есть в жизни. Это был результат общероссийского значения. Наши дети должны быть гармонично развиты — и мы запускаем новые музыкальные школы. Ни один ученик не должен чувствовать себя обделенным, ощущать, что он учится в плохой школе. Спасибо всем за то, что вы сегодня формируете будущее Российской федерации, будущее Новосибирска!
14.02.2017 15:40
14.02.2017 15:46
А если бы Тамара Архипова была бы наделена полномочиями и ответственностью от лица ГОСУДАРСТВА по контролю ...... Вот об этом должны думать НАСТОЯЩИЕ УЧЁНЫЕ И АДМИНИСТРАТОРЫ... господа ГАЙДАРИКИ.
14.02.2017 17:16
14.02.2017 17:24
14.02.2017 17:24
14.02.2017 17:24
14.02.2017 17:33
ИЗУЧАЙТЕ ГОСПОДА НА ГАЙДАРОВСКИХ чтениях его труды вместе с АлтГУ и администрацией края.
Ведь ГАЙДАР отменил весь банковский документооборот, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ....... основы нового экономического мошенничества.... и.т.д.
14.02.2017 18:04
Святая простота...
Да, читал, по 230 руб. в час, как и все кандидаты наук. Тыщу часов прочитал, чтобы 200 тыс. руб. получить.
14.02.2017 18:10
а не с системой. И ведь для России это не является чем-то новым. Во времена СССР помимо госсистемы прекрасно чувствовали себя система торговли, системы различного обеспечения и т.п. подобные. В этих системах выросли поколения, у которых отношение к тем, кто находится вне системы, заложено в крови, если не в генах. Именно они сейчас и наполняют госсистемы, и они не дадут эти системы сломать! Отдельных "виновников" социальных бед сдавали и в СССР, только систему это не меняло. Денисова сдали для того, чтобы толпа пар выпустила и не так уж сильно кипела. Не повезло мужику, где-то просчитался, в какой-то момент перестал соответствовать системе, в которой работал. Но ведь от того, что его, "возможно" посадят, ничего не изменится! Все чиновничьи откаты и "благодарности" останутся! Так стоит ли на него набрасываться, как собаки на кость?! Может повнимательнее посмотреть на тех, кто эту кость почему и зачем бросил?! Ну а для него уж - куда суд выкатит, являющийся, к стати, частью госсистемы...
Предваряя нападки местных тролей: я не белый и не пушистый, ни в одной из упомянутых выше систем никогда не работал, Денисова и других, сданных системой госчиновников, не оправдываю и к жалости к ним не призываю... Чего я хочу? Я хочу, чтобы люди понимали, что если у них жизнь не задалась, то это не потому, что где-то есть отдельные сволочи и на их место нужно посадить честного и справедливого дяденьку - ведь именно такое восприятие жизни большинством и есть гарантия существания нынешней системы. Я не наивный и прекрасно понимаю, что ничего у меня не получится.
14.02.2017 18:11
14.02.2017 18:32
14.02.2017 18:53
ВОТ И ПОЛЕЗЛИ В ЭТОМ БАРДАКЕ ДЕНИСОВЫ....
14.02.2017 19:07
14.02.2017 19:19
Мне вот интересно, почему нага администрация с каждым годом отбирает все более тупых троллей на комментирование. Следующий после вас даже ник не сумеет написать? А если говорить по делу, то вы сами решите кем является Прокопьев. То он у вас наркоман, то человек продающий Алтай, теперь вот преступник и уклонист от налогов. Мало того, что вы сознательно пытаетесь лишить край предприятия, который пополняет казну, так еще и клевещете. Я бы посоветовал тому, кто вам платит, перестать это делать и найти кого-нибудь поумнее.
14.02.2017 19:26
в Омериках ошивается на бигмаках с колой - но там нету лекций у ево !-как же жить не по лжи?
хоть бы оригинальную схему придумал Дыня-сан - уважение бы поимел и в консультантах финансовых у смотрящего в ИК спакойненько отбыл наказание.
Но крохобор ведь - лыжи , горажи , объедки с гулянок .
Нет , только в шныри на старости седых висков........................ или ст.275 УК РФ надолго-насовсем.
14.02.2017 19:35
А в чём смысл? Хотелось бы узнать от знающего человека.
14.02.2017 20:12
задержанный-подсудимый-осужденный нет ли перестановки мест лежачих в ИВС-СИЗО-ИК?
всех причастных с удачей !рыба хорошая поймана- может отблагодарят материально
официально или уже ?
14.02.2017 20:55
14.02.2017 20:58
14.02.2017 21:30
Он что не прокурор?
Или с ним поровну барыш шёл?
Кто прояснит?
Денисов вали всех подряд!