Главбух алтайского Минобра рассказала о незаконных заработках бывшего вице-губернатора Юрия Денисова

На очередном заседании по уголовному делу бывшего «социального» вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова, состоявшемся 13 февраля, суд заслушал главного бухгалтера Министерства образования и науки Алтайского края Тамару Архипову. Она заявила, что в курсе, откуда проректор Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Наталья Калашникова брала деньги на вознаграждение Денисову, которое он не имел права получать. Кроме того, главбух заявила, что помогла вице-губернатору решить его проблемы с гаражом. Об этом сообщает «Алтапресс».

Перед заседанием Юрию Денисову вызывали «скорую помощь» в связи с приступом остеохондроза и повышенным давлением из-за гипертонии. Однако в итоге подсудимый смог участвовать в заседании.

Тамара Архипова охарактеризовала Денисова как делового, знающего свое дело человека. Потерпевшего Владимира Былкова, директора краевого педлицея, который фигурирует в эпизоде о взятке с вымогательством, она сочла «пробивным», деловым человеком, и отметила, что существование лицея в сегодняшнем виде — его заслуга. Напомним, по версии следствия, Былков заплатил за сына Денисова взнос в гаражно-строительный кооператив в размере 100 тысяч рублей. Бывшего первого проректора АКИПКРО Наталью Калашникову, которая фигурирует в двух эпизодах дела, она назвала грамотным специалистом.

В 2008 году в крае начала действовать комплексная программа модернизации образования. Заказчиком выступил край, а непосредственным исполнителем работ по программе ГУ по образованию назначило АКИПКРО. На базе института была создана федеральная стажировочная площадка (ФСП).

По мнению следствия, Наталья Калашникова регулярно отдавала Денисову часть денег из тех, что шли на финансирование ФСП. Еще в 2014 году Тамаре Архиповой стало известно, что г-жа Калашникова зарабатывает большие суммы денег на ФСП и часть из них передает Юрию Денисову за его участие в реализации проектов. О каких суммах идет речь, главбуху неизвестно, но брались они из субсидий по ФСП. Все это длилось несколько лет. Наталья Калашникова также брала деньги из своих заработков и зарплат сотрудников института. По сведениям главбуха, речь идет о крупных суммах. Так, в 2014 году в ходе ревизорской проверки выяснилось, что г-жа Калашникова заработала 600 тысяч рублей за месяц. Однако тогда проректор смогла доказать, что имела основания для получения этих денег.

Заявки АКИПКРО на получение средств, поступавшие в управление образования, не требовали дополнительного решения Денисова о перечислении денег (визирования), так как имелась ранее утвержденная смета и отдельное соглашение. Сотрудники управления с помощью его электронной подписи без его дополнительного согласия перечисляли нужные суммы в институт. Все вопросы Наталья Калашникова решала напрямую с Юрием Денисовым в обход курирующего зама.

Закон запрещает представителям власти работать в подведомственных им учреждениях. Денисов читал лекции в АКИПКРО и участвовал в проектах ФСП, но зарабатывать на этом не мог. По мнению следствия, его «зарплату» за это оформляли на других сотрудников. Так, по мнению следствия, Денисов получил 200 тысяч рублей через бывшего сотрудника управления образования, а затем АКИПКРО Николая Захарюту.

Из показаний также следует, что Юрий Денисов пригласил Тамару Архипову к себе в кабинет 9 марта 2016 года и сказал, что ее может вызвать следователь для дачи показаний по поводу средств, перечисляемых ФСП в АКИПКРО. В ходе разговора он спросил у г-жи Архиповой, может ли главбух АКИПКРО «слить» какую-либо информацию органам следствия и попросил г-жу Архипову узнать у нее, вызывали ли ее и о чем спрашивали. Чиновница пообещала поговорить с бухгалтером и сообщить о результатах разговора Денисову, но не успела — его задержали.

По поводу жены Юрия Денисова Архипова пояснила, то Татьяна Денисова была вхожа в управление, знакома с руководителями, ее все знали. Сама главбух утверждает, что общалась с женой своего руководителя исключительно на неслужебные темы, когда та приходила, чтобы сдать декларации о доходах.

Отметим, что ранее издание сообщало о допросе главы администрации Барнаула Сергея Дугина в качестве свидетеля как владельца гаража, который снесли во время строительства корпуса педлицея. Якобы у руководителя педлицея Владимира Былкова возник конфликт с Юрием Денисовым из-за гаража — бывший вице-губернатор тоже владел «ракушкой» в том же гаражном кооперативе (ГСК). Однако Сергей Дугин об этом не знал. «Следствие полагает, что у Былкова и Денисова на почве сноса гаражей разгорелся конфликт. Гаражи в итоге перенесли на другое место — поблизости с лицеем, а председателем нового ГСК стал Евгений Сероштанов. Под угрозой увольнения Былков внес 100 тысяч рублей взноса Сероштанову от имени сына Денисова, который после этого стал членом ГСК. Антон Денисов пользовался этим гаражом: ставил в нем свой автомобиль ВАЗ-2110. В настоящее время ГСК № 135 под руководством Евгения Сероштанова располагается по адресу улица Папанинцев, 135», — цитирует издание материалы суда.

На просьбу адвоката охарактеризовать Юрия Денисова Сергей Дугин ответил, что «это был и есть самый положительный герой». Глава администрации отметил такие качества бывшего вице-губернатора, как грамотность и принципиальность, сообщил, что уважал и уважает этого человека. О том, что он находится под следствием, г-н Дугин узнал из СМИ. Он сказал, что это стало для него неожиданностью, и у него до сих пор есть сомнения в том, что все истории со взятками являются правдой.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.

Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.