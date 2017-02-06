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Главная Лента новостей Барнаульские общественники еще раз «открыли» тему Генплана города

Барнаульские общественники еще раз «открыли» тему Генплана города

17.02.2017 17:30

Барнаульские общественники констатировали, что не видят шагов со стороны городских властей в вопросе корректировки Генплана. Часть активистов и вовсе полагает: несмотря на то, что в январе власть отступила под «натиском» обычных людей, итоговая версия документа вряд ли будет отвечать запросом горожан.

16 февраля в «Сибирской медиагруппе» прошел круглый стол на тему: «Генплан. Работа над ошибками». В дискуссии приняли участие архитектор Виктор Четошников, эколог Владимир Кириллов, географ Виктор Ревякин, депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда, общественник Константин Емешин, а также журналист Михаил Гундарин. На этот раз эксперты намеревались оценить не столько содержательную сторону Генплана Барнаула, сколько то, почему документ так и не прошел через обязательную процедуру публичных слушаний. Напомним, после того как оказалась сорвана первая дискуссия на тему Генплана, горадминистрация отменила остальные публичные площадки, пообещав в будущем вернуться к этому вопросу. Особых выпадов в адрес разработчиков Генплана — московской компании «Гипрогор» участники круглого стола не делали, сводя все к недоработке со стороны чиновников, выступающих заказчиками документа.

Тон дискуссии задал Виктор Четошников, заявивший, что главная проблема заключается в позиции самих чиновников. Архитектор отметил, что барнаульцы свои шаги сделали, в частности, инициировав широкое обсуждение нового Генплана. Однако этого нельзя сказать про власти, которые предпочитают все делать кулуарно, резюмировал спикер. «Любой человек, посмевший высказать мнение, отличное от официальной позиции, автоматически становится врагом. Если мы задаем неудобные вопросы — значит не любим свой город, такая у них логика», - привел позицию отсутствующей стороны г-н Четошников. Кстати, все без исключения подчеркивали, что администрацию города неоднократно приглашали к диалогу, но она почти всякий раз уходит от него по разным причинам. Например, на круглый стол СМГ так и не пришел главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Более развернутую точку зрения на заявленную проблему представил Владимир Кириллов. Эколог уточнил, что скандал, произошедший на первых публичных слушаниях в поселке Центральный, не случаен. Ученый отметил, что активисты действительно «приложили руку» к запредельной явке, делая рассылку в том числе на электронную почту и через sms. Онако г-н Кириллов воочию видел и работу «противоположного лагеря», когда на автобусах свозили к зданию поселковой администрации людей с заранее припасенными квитками для голосования.

Особую точку зрения на активность барнаульцев представил Геннадий Шейда. По мнению народного избранника, власть упускает прекрасную возможность использовать пробудившееся гражданское общество в интересах самого города. Впрочем, один плюс из этой истории все-таки можно вынести: горожане наконец-то поверили, что они реально могут влиять на принятие тех или иных решений. Между тем депутат заявил, что на его предложение провести широкое обсуждение Генплана на базе комитета по экономической политике и собственности БГД, никто из народных избранников не откликнулся. Это, по мнению г-на Шейды, существенно снижает возможность для маневра по выработке консолидированной позиции.

Оригинальное решение проблемы отсутствия площадок для дискуссий предложил Михаил Гундарин. По версии журналиста, «прения» по Генплану следует вести в местных СМИ, а также в группах в соцсетях. По традиции многословен был Константин Емешин, часто раскрывая на ходу различные «теории заговора». Общественник отметил, что ждет большей активности по Генплану от депутатов Госдумы, пообещавших взять на личный контроль вопрос по принятию документа. Виктор Ревякин в свою очередь заметил, что главная проблема документа для него - это не полигон ТБО, а новая объездная дорога. Кроме того, по мнению географа, экономическая целесообразность многих положений Генплана не доказана составителями документа.

Напомним, по сообщению администрации города, после срыва и переноса всех публичных слушаний в адрес разработчиков документа было передано более 300 предложений. Известно, например, что проектировщики найдут новое место для полигона ТБО. Работы должны быть выполнены до июня 2017 года. Тогда же летом, очевидно, и пройдут новые общественные слушания. Если этот этап будет пройден успешно, следующим шагом станет утверждение документа депутатами БГД.

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Комментарий

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Комментариев 2
Барнаулец

17.02.2017 19:20

Кто Шейду с Емешиным туда позвал то???
С ними на один гектар никто не сядет!!! А вы администрацию хотели увидеть!!! Не смешно самим то???
Барнаульчанка

17.02.2017 21:42

Люди правильно говорят о пробудившейся гражданской активности. И дальше она будет только расти. А почившие на лаврах чиновники и их бросающаяся эгоичтиная мотивация - что бы они ни делали - как плотина, перегородившая народную стихию. Но Стихия сильнее любых искусственных препятствий. Были бы умными - прилусшались бы к людям и их интересам. Какая-то нездоровая привычка - на горожан смотреть как на ркепостных крестьян или рабов, купленных на невольничьем рынке.