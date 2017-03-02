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Главная Лента новостей Кредиторы алтайского «СтройГАЗа» начали судиться между собой за право «первой ночи»

Кредиторы алтайского «СтройГАЗа» начали судиться между собой за право «первой ночи»

03.03.2017 12:29

Арбитражный суд Алтайского края приостановил производство по делу о банкротстве одного из крупнейших в прошлом застройщиков Алтайского края ОАО СПП «СтройГАЗ», ныне испытывающего серьезнейший финансовый кризис. Причиной стало судебное разбирательство между кредиторами, которые борются за то, кто должен встать первым в списке требований и иметь возможность представить своего арбитражного управляющего. Об этом говорится в материалах суда.

В настоящее время дело о банкротстве «СтройГАЗа» рассматривается по иску ООО «Эксперт» — именно эта компания одной из первых подала заявление и юридически является инициатором процесса. На этом основании она, в том числе, может представлять кандидатуру арбитражного управляющего и имеет приоритет в рассмотрении ходатайств.

Долг перед «Экспертом» довольно небольшой — всего 345 тысяч рублей. Эта компания является подрядчиком «СтройГАЗа» на строительстве 14-этажного жилого дома по улице Антона Петрова, 254 и фирмы, судя по всему, связывают давние партнерские отношения. Несмотря на серьезную задержку сроков сдачи (объект, который возводят на средства дольщиков, должны были построить еще в конце 2015 года), по заявлениям Госинспекции Алтайского края, здание почти готово. Его, ориентировочно, планируют закончить в сентябре 2017 года.

Как следует из материалов, другой кредитор — АО «Банк Финсервис» — еще в конце 2016 года из своих средств намеревался погасить задолженность «СтройГАЗа» перед формальным инициатором процесса — «Экспертом». В документах прямо указано, что целью погашения является «желание банка быть первым заявителем по делу о банкротстве». Получить оперативный комментарий представителя «Финсервиса», участвующего в деле, не удалось.

Юрист ООО «Эксперт» рассказал ИА «Банкфакс», что на данный момент даже приблизительный размер потенциальной конкурсной массы «СтройГАЗа» ему не известен. Однако в любом случае в действиях банка «Финсервис» есть логика. «Для чего становиться первым заявителем? Чтобы заявить своего управляющего и иметь возможность оказывать определенное давление на других кредиторов», — сказал собеседник.

Не исключено, что финансовая организация имеет собственные планы на потенциальную конкурсную массу должника — она в том числе протестовала против кандидатуры арбитражного управляющего, предложенной «Экспертом», и выдвигала свою. Однако на данный момент этим планам мешает юридическая коллизия.

Выяснилось, что «Эксперт» переуступил право требования своего долга ООО «Альфа-проект» и якобы сумма, уплаченная банком в счет «СтройГАЗа», ушла в никуда. Однако это пока юридически не подтверждено. По мнению банка, он успел перевести деньги до заключения договора о правопреемстве и поэтому последний — недействителен.

Стороны так и не сумели решить противоречия в досудебном порядке и в итоге «Финсервис» подал заявление в отношении «Эксперта» и «Альфа-проекта». До его рассмотрения производство по делу о банкротстве «СтройГАЗа» приостановлено. Сама строительная компания не возражала против такого развития событий и даже заявила, что принимает меры по погашению задолженности, в том числе переговоры ведутся с «Финсервисом».

Между тем сам «СтройГАЗ» направил заявление президенту краевой нотариальной палаты Наталье Дрожжиной, в котором просил «с целью недопустимости рейдерского захвата не принимать в депозит денежные суммы от третьих лиц для передачи их ООО «Эксперт» в счет погашения задолженности». Как следует из документов, представители «СтройГАЗа» опасаются, что кто-то из их кредиторов может осуществить такой захват, назначив подконтрольного ему руководителя (арбитражного управляющего) во время процедуры банкротства.

Как пояснил ИА «Банкфакс» один из участников рынка, наиболее ликвидными активами «СтройГАЗа», которые могут войти в конкурсную массу, являются различные юрлица и производственные мощности. Однако их точный состав назвать пока сложно. «Есть информация, что в прошлом «Финсервис» аккумулировал долги других кредиторов, чтобы получить влияние на принятие решений. Что может войти в конкурсную массу — не известно, все зависит от того, какие предприятия и активы находятся в залоге по кредитам. Вероятно, речь идет о производственных мощностях», - сказал собеседник. Он добавил, что собственных объектов незавершенного строительства у «СтройГАЗа» не так много — значительную долю объемов компания получала через госзаказы.

Напомним, что сейчас «СтройГАЗ» имеет несколько незавершенных объектов строительства, ряд из которых может находиться у него в собственности и в итоге войти в конкурсную массу. В частности, в январе 2017 года АО «Банк Финсервис» удалось добиться запрета на регистрационные действия с недостроенной высоткой неподалеку от Краевой клинической больницы, которая в свое время уже стала причиной скандала.

В конце октября также появилась информация, что финансовые проблемы «СтройГАЗа» рискуют всколыхнуть в Алтайском крае новую волну возмущения дольщиков. Об этом говорят сами клиенты компании, которые в свое время заключили договоры долевого участия в строительстве: стройка оплаченного ими дома давно «заморожена». Дом по улице Антона Петрова, 254 «СтройГАЗ» должен был сдать еще в 2015 году. Однако до сих пор несколько десятков семей вынуждены жить в съемных помещениях. Официальная причина, которую руководство компании использует для объяснения всех неурядиц, — последствия экономического кризиса.

Под конец года стало известно, что с переживающим кризис «СтройГАЗом» расторгла контракт и администрация Алтайского края. Дело касается строительства Государственного художественного музея. На объекте компания работала с 2012 года.

В начале февраля заявление о вступлении в дело о банкротстве подал банк «Международный финансовый клуб». Согласно данным на сайте раскрытия информации, крупнейшим акционером банка является известный российский бизнесмен, президент группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров. Пока сумма требований в материалах арбитражного суда не называется. Однако известно, что на общем годовом собрании акционеров в мае 2015 года владельцы акций согласились сразу на несколько крупных сделок с банками, «в совершении которых имеется заинтересованность по банковским гарантиям, поручительствам, кредитованию, залогу имущества, принадлежащего СПП ОАО «СтройГАЗ» и т. п. Общая сумма одобренных сделок составляет 4,25 млрд рублей, в том числе одобрены сделки с «Международным финансовым клубом» и банком «Финсервис» на суммы не более 500 млн рублей каждая.


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Комментарий

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Комментариев 4
Котик

03.03.2017 13:07

Как нежно в заголовке написали что его отлюбят
Ну и заголовочек ".... право первой ночи"

03.03.2017 13:44

Прямо таки навеяло литературой - средневековье.... феодализм .... Фигаро тут, Фигаро там ..... крепостное право на Руси....
ТАК ВЕДЬ ЭТО КОНКУРС: ПОИМЕЙ СЕНАТОРА !! ВОТ и ??

03.03.2017 14:54

соревнуются за право первой ночи с ТЫКВОЙ от ЕР....
Барнаулец

03.03.2017 18:52

А кто может пролить свет на что потрачены 4,25 млр.рублей? Если занятых денег на счете нет, то куда они делись? Во что превратились? Формула: Д-Т-Д описанная Марксом действительна и жива. Если нет денег, то где товар? А если нет и товара, то эта задача для следователей. А им ее поставили? Хватить уже ботвой кормить народ. Найдите либо деньги , либо товар. Или по тихому примут банкротство, растащат Стройгаз по кускам и страна потеряет легендарное предприятие. И все действующие лица останутся белыми и пушистыми.