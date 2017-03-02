«Единая Россия» запустила политический «детсад» для алтайской «поросли»

Алтайское реготделение «Единой России» запустило проект «Политический стартап», в рамках которого молодежь студенческого и школьного возрастов предлагается вовлечь в общественно-политическую деятельность и азам практической работы политика. В первом мероприятии участвовали 100 человек, сообщается на сайте реготделения «Единой России».

Преимущественно интерес к проекту проявили студенты барнаульских вузов. Планируется, что в рамках программы для желающих, вошедших в так называемую Молодежную команду, известные политики федерального и регионального уровня, политтехнологи и политологи проведут мастер-классы, лекции и тренинги. В частности, на первом занятии экспертами выступили депутаты Алтайского Заксобрания Татьяна Ильюченко и Иван Мордовин.

Г-н Мордовин сходу посулил молодым людям возможное выдвижение от ЕР на предстоящих выборах. «Сегодня во фракции «Единой России» в АКЗС семь депутатов, не достигших возраста 35 лет. Каждый третий кандидат, выдвинутый «Единой Россией» на выборах в прошлом году — также младше 35 лет. Это показывает тенденцию — «Единая Россия» в Алтайском крае делает серьезную ставку на молодежь. Стратегическая задача проекта «Гражданский университет» — как раз формирование кадрового резерва для партии, подготовка молодых активистов к реальной политической жизни. Вместе с молодежным активом реготделения мы ставим амбициозную цель — на предстоящих муниципальных выборах выдвинуть представителей «Молодежной команды» в каждом городе и районе», — заявил г-н Мордовин.

Татьяна Ильюченко со своей стороны рассказала о структуре и деятельности реготделения ЕР, АКЗС в целом, а также о вопросах ведения комитета по социальной политике и наиболее важных принятых законах в социальной сфере. «Сегодня в крае действуют более 80 видов различных социальных выплат. В нашем регионе расходы на социальную политику не сокращаются, а наоборот ежегодно увеличиваются. При принятии любого закона в социальной сфере мы руководствуемся главным принципом — социальная поддержка должна быть адресной и справедливой», — отметила она. Неизвестно, затронула ли г-жа Ильюченко вопрос недавней отмены так называемых «антисоциальных» законов, поддержанных ЕР в ноябре 2016 года.

Также участники молодежной политшколы узнали о деятельности и «успехах» Молодежного парламента Алтайского края. Не исключено, что г-жа Ильюченко упомянула и о кадровом взлете выходца из этой структуры Натальи Кувшиновой, которая на минувших думских выборах неожиданно для многих получила мандат нижней палаты.

По итогам мероприятия единороссы призвали молодых людей активно включаться в общественную и социально-экономическую жизнь своего города и края и пожелали успехов в деятельности.