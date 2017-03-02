«Единая Россия» запустила политический «детсад» для алтайской «поросли»

03.03.2017 15:28
Алтайское реготделение «Единой России» запустило проект «Политический стартап», в рамках которого молодежь студенческого и школьного возрастов предлагается вовлечь в общественно-политическую деятельность и азам практической работы политика. В первом мероприятии участвовали 100 человек, сообщается на сайте реготделения «Единой России».
Преимущественно интерес к проекту проявили студенты барнаульских вузов. Планируется, что в рамках программы для желающих, вошедших в так называемую Молодежную команду, известные политики федерального и регионального уровня, политтехнологи и политологи проведут мастер-классы, лекции и тренинги. В частности, на первом занятии экспертами выступили депутаты Алтайского Заксобрания Татьяна Ильюченко и Иван Мордовин.
Г-н Мордовин сходу посулил молодым людям возможное выдвижение от ЕР на предстоящих выборах. «Сегодня во фракции «Единой России» в АКЗС семь депутатов, не достигших возраста 35 лет. Каждый третий кандидат, выдвинутый «Единой Россией» на выборах в прошлом году — также младше 35 лет. Это показывает тенденцию — «Единая Россия» в Алтайском крае делает серьезную ставку на молодежь. Стратегическая задача проекта «Гражданский университет» — как раз формирование кадрового резерва для партии, подготовка молодых активистов к реальной политической жизни. Вместе с молодежным активом реготделения мы ставим амбициозную цель — на предстоящих муниципальных выборах выдвинуть представителей «Молодежной команды» в каждом городе и районе», — заявил г-н Мордовин.
Татьяна Ильюченко со своей стороны рассказала о структуре и деятельности реготделения ЕР, АКЗС в целом, а также о вопросах ведения комитета по социальной политике и наиболее важных принятых законах в социальной сфере. «Сегодня в крае действуют более 80 видов различных социальных выплат. В нашем регионе расходы на социальную политику не сокращаются, а наоборот ежегодно увеличиваются. При принятии любого закона в социальной сфере мы руководствуемся главным принципом — социальная поддержка должна быть адресной и справедливой», — отметила она. Неизвестно, затронула ли г-жа Ильюченко вопрос недавней отмены так называемых «антисоциальных» законов, поддержанных ЕР в ноябре 2016 года.
Также участники молодежной политшколы узнали о деятельности и «успехах» Молодежного парламента Алтайского края. Не исключено, что г-жа Ильюченко упомянула и о кадровом взлете выходца из этой структуры Натальи Кувшиновой, которая на минувших думских выборах неожиданно для многих получила мандат нижней палаты.
По итогам мероприятия единороссы призвали молодых людей активно включаться в общественную и социально-экономическую жизнь своего города и края и пожелали успехов в деятельности.
03.03.2017 17:05
03.03.2017 17:11
03.03.2017 17:26
03.03.2017 18:26
Не более того.
Ильюченко достойна того, чтобы гнать её одной из первых.
03.03.2017 19:56
03.03.2017 23:35
04.03.2017 00:05
Выступление Вадима Рынкова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника института истории Сибирского отделения РАН на прошедшей вчера историко-научной конференции "Революция 1917 года в России: причины и предпосылки".
– В последние десятилетия столыпинская аграрная реформа прочно вошла в российский исторический дискурс в положительном свете, которая успешно способствовала развитию экономики страны. Но, опираясь на статистические материалы, историки доказывают противоположную точку зрения. Так, есть известный циркуль о том, что 27 % крестьян в ходе реформы вышла из общины, эта цифра, конечно впечатляет. В действительности, большая часть из этих 27 % перестали формально быть общинниками после землеустройства, заявление на выход из общины подала только одна десятая часть крестьян. Более того, около половины из тех, кто формально вышел из общины, продолжали применять общинные практики.
Крестьяне не поддержали столыпинскую аграрную реформу, были озлоблены на то, какими методами она продавливалась. Реформа была фактической предпосылкой к революционному взрыву, усилила сопротивляемость общины. К началу Первой мировой войны российская деревня была готова к социальному взрыву. Война с подъемом патриотических настроений несколько отдалила взрыв, переключив протест на защиту своего Отечества. Но, как это бывает с паровым котлом, который накрывают крышкой, взрыв все равно происходит, только более сильный.
Классический великорусский крестьянин – это человек общинный. Община – это институт традиционный, существовавший до государства. Основная часть крестьянского населения проживала в общине, разделяла общинные ценности, которые выражались в решениях схода, идеях справедливости и традициях. Писаное право, по мнению крестьян, существовало само по себе. А это – 80 % населения России. Нетрудно догадаться, что в процессе структурной перестройки общества, крестьянские традиционные ценности проникали во все вновь образующиеся формы организма.
04.03.2017 00:07
Поэтому прошедшая революция подтвердила пророчества народников, что община – это готовая ячейка социалистического общества, а государственные институты – чужеродный элемент.