Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов

«Справедливая Россия», похоже, утратила последний рычаг влияния в представительных органах Камня-на-Оби. 10 марта, спустя год после выборов нового состава депутатского корпуса, город наконец получил главу, им стал единоросс Юрий Трофимов, продвигаемый местными эсерами.

Предшествующие месяцы обязанности градоначальника исполнял Александр Кулик. Формально он не мог продолжать свою карьеру во главе депутатского корпуса по двум основаниям. Во-первых, он не был избран в новый состав горсовета. Кроме того, в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда по уголовному делу, из-за чего несколько недель назад он был вынужден «ретироваться» с высокой должности.

10 марта прошла сессия Каменского горсовета, на которой рассматривался единственный вопрос - избрание главы города. В итоге руководитель наконец-то был избран. Им стал Юрий Трофимов - известный в городе тренер, который много лет ведет в городе секцию бокса. За его кандидатуру проголосовало 15 депутатов, три бюллетеня оказались испорчены, пишет в своем аккаунте на Facebook секретарь бюро алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев.

Интересно, что еще в конце февраля аналогичная попытка окончилась провалом. Тогда Юрий Трофимов боролся с Еленой Волошиной. На выборах главы Камня-на-Оби путем тайного голосования г-жа Волошина набрала пять голосов, а ее оппонента поддержали 10 коллег. Однако для признания главы горсовета избранным, необходимо не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов (14), поэтому выборы оказались безрезультатными.

«Стоит отметить, что кандидатуру Трофимова внесли депутаты «Справедливой России». Это было сделано с целью преодоления длительного кризиса власти в городе. Трофимов был выдвинут на выборы от «Единой России», однако он не является членом этой партии и всегда занимал независимую позицию. Именно поэтому его фигура была наиболее компромиссной. Таким образом, проголосовав за Трофимова, депутаты горсовета от «Справедливой России» заявили о своей готовности к конструктивному сотрудничеству в интересах города», - утверждает г-н Вакаев. Правда, в данном случае партфункционер пытается, скорее всего, сохранить лицо. На деле, победа единоросса означает очередную капитуляцию СР, которая, обладая большинством среди депутатов горсовета, так и не смогла продавить своего кандидата. Слабым утешением для партийцев является пост замглавы горсовета, который еще с осени занимает Евгения Проскурина.

До этого, в феврале 2017 года, фракция СР в Каменском райсобрании почти в полном составе (11 из 14 человек) переметнулась к единороссам. Это произошло почти сразу после победы Федора Найдена в конкурсе на пост главы администрации Каменского района и, очевидно, стало частью негласной сделки между харизматичным градоначальником и краевыми властями, до этого много месяцев не желавшими видеть главного союзника эсеров в Камне-на-Оби во главе муниципалитета.