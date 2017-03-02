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Главная Лента новостей Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов

Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов

10.03.2017 11:54

«Справедливая Россия», похоже, утратила последний рычаг влияния в представительных органах Камня-на-Оби. 10 марта, спустя год после выборов нового состава депутатского корпуса, город наконец получил главу, им стал единоросс Юрий Трофимов, продвигаемый местными эсерами.

Предшествующие месяцы обязанности градоначальника исполнял Александр Кулик. Формально он не мог продолжать свою карьеру во главе депутатского корпуса по двум основаниям. Во-первых, он не был избран в новый состав горсовета. Кроме того, в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда по уголовному делу, из-за чего несколько недель назад он был вынужден «ретироваться» с высокой должности.

10 марта прошла сессия Каменского горсовета, на которой рассматривался единственный вопрос - избрание главы города. В итоге руководитель наконец-то был избран. Им стал Юрий Трофимов - известный в городе тренер, который много лет ведет в городе секцию бокса. За его кандидатуру проголосовало 15 депутатов, три бюллетеня оказались испорчены, пишет в своем аккаунте на Facebook секретарь бюро алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев.

Интересно, что еще в конце февраля аналогичная попытка окончилась провалом. Тогда Юрий Трофимов боролся с Еленой Волошиной. На выборах главы Камня-на-Оби путем тайного голосования г-жа Волошина набрала пять голосов, а ее оппонента поддержали 10 коллег. Однако для признания главы горсовета избранным, необходимо не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов (14), поэтому выборы оказались безрезультатными.

«Стоит отметить, что кандидатуру Трофимова внесли депутаты «Справедливой России». Это было сделано с целью преодоления длительного кризиса власти в городе. Трофимов был выдвинут на выборы от «Единой России», однако он не является членом этой партии и всегда занимал независимую позицию. Именно поэтому его фигура была наиболее компромиссной. Таким образом, проголосовав за Трофимова, депутаты горсовета от «Справедливой России» заявили о своей готовности к конструктивному сотрудничеству в интересах города», - утверждает г-н Вакаев. Правда, в данном случае партфункционер пытается, скорее всего, сохранить лицо. На деле, победа единоросса означает очередную капитуляцию СР, которая, обладая большинством среди депутатов горсовета, так и не смогла продавить своего кандидата. Слабым утешением для партийцев является пост замглавы горсовета, который еще с осени занимает Евгения Проскурина.

До этого, в феврале 2017 года, фракция СР в Каменском райсобрании почти в полном составе (11 из 14 человек) переметнулась к единороссам. Это произошло почти сразу после победы Федора Найдена в конкурсе на пост главы администрации Каменского района и, очевидно, стало частью негласной сделки между харизматичным градоначальником и краевыми властями, до этого много месяцев не желавшими видеть главного союзника эсеров в Камне-на-Оби во главе муниципалитета.

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Комментарий

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Комментариев 21
егор

10.03.2017 12:44

Позор и полный подрыв веры в устройство нашего государства! Нет слов! КАМЕНЦЫ! Люди здравые! Пора противостоять продолжающимся попыткам унизить нас. До каких пор мы будем терпеть кучку этих под рыжими флагами. Еще одного недоумка поставили во главу!
гость

10.03.2017 13:11

Трофа рулит.
ха

10.03.2017 13:24

Ржунимагу.
шкаф духовой

10.03.2017 13:29

ВСЕХ в отставку!!!!!!!!!! Собирать подписи за отставку депутатов! Позор нам Каменцы! Вот расплата за тех, кто не ходил голосовать на выборы депутатов в городской Совет, за тех, кто поверил СР! Из кучи депутатов- недоумков не нашли нормального человека, чтобы мог представлять город! Трофа, откажись от идеи быть главой! Ты и по бумажке прочитать без ошибок не умеешь! Не может кухарка управлять государством, не может баран руководить в колхозе! Печатью мудрости тВОЙ лик не обезображен!! Тебя и на фотках в прессе показывать нельзя! Как ты будешь стоять рядом с умными людьми? Да умные вряд-ли с тобой и с--ть сядут на одном гектаре! УЖАС братцы! Трофа глава города!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Каменцам

10.03.2017 13:37

Да не расстраивайтесь вы так! Теперь у вас есть город побратим - Киев, там - Кличко, у вас свой боксёр. Команда наверняка уже есть, будет ездить выбивать средства для вашего города! А умных в других городах полно, но что толку - воруют только больше!
Юрий

10.03.2017 13:44

Такого унижения я не испытывал давно! Как мерзко жить в этом городе! Люди утратили здравый смысл. Главой города избран безграмотный человек с темным прошлым, который и сегодня продолжает наживать свой капиталец ударяя по печени работников-нелегалов и скрывая свои доходы, уклоняется от налогов, обманывает людей. Депутаты выбрали себе подобных, вернее из себе подобных далеко не лучшего. Власть под триколором в Камне оттолкнула от себя людей здравого ума и рассудка. Сопротивление в умах может перерасти в противление к кандидатам от ЕР на будущих выборах, ведь трофа кандидат от ЕР! Таким царями быть недолжно!
Котик

10.03.2017 13:56

Насколько это ударяет по вере в демакратию и свободу даже не обсуждается.

Вопрос в том зачем этим "единоросам" выборы? Сразу бы назначали себя. А мы уж подумали как с ними быть
эх, Найден

10.03.2017 13:57

Эх, Найден! Везде палку перегнул. Как бы не срубил сук на котором сидишь. Ну разве же так можно!
Валерий

10.03.2017 13:59

По понятия жить будет и район, и город.
имя

10.03.2017 14:03

Не зря наш город зовут Камень на ...би
М-дяяя....

10.03.2017 14:09

Котику
Здесь не рассматривается кто какой веры или партийной принадлежности. Вопрос в самой персоне Трофимова. Человек с трудом читает по бумажке, а после перенесенного инсульта и говорит с трудом. Может он человек хороший или тренер, но в роли главы он будет выглядеть воплощенным позором Камня. Может его для этого и просунули...
котику

10.03.2017 14:16

Вы не поняли. При чем здесь едросы и выборы. Трофимова вообще эсеры двигали. Впрочем, по сеньке и шапка, какие сами - такой и глава
Камнетес

10.03.2017 14:40

Что ждать от Ваки кроме каки?
Гражданин

10.03.2017 15:24

Ну другому Трофимову хоть где-то улыбнулась удача
Горыныч

10.03.2017 16:30

Вот вам и обратная сторона медали кастрированной демократии. АКЗС выбрал из разных вариантов не всенародные выборы глав муниципалитетов, а из числа депутатов. Кучкой народных избранников ведь легче управлять, чем народом. Похоже, парламентская форма управления нам меньше подходит, чем президентская
Это

10.03.2017 16:54

внебрачный сын Бориса Трофимова?
ср

10.03.2017 17:03

юрик не надорвешся тренер фермер депутат сидел бы на пенсии пек булочки кода ты будешь городом заниматься или федя присмотрит скоро посевная
Гладиатор

10.03.2017 18:48

Год 2017.Ровно через сто лет история повторяется.Шариковы и Швондеры в городе.
Каменец

10.03.2017 22:00

Банфакс,вот вы сказочники!Трофимов уже давно имитирует работу тренера,а позиция у него всегда одна,хапать.Кризис власти в Камне создан администрацией края.Но реальный кризис,реальная жопа началась сейчас с приходом Фёдора,выбором главой Трофы.Богданыч заканчивай с нами чудить,мы уже поняли,что на выборах были не правы.
децл

10.03.2017 22:59

Как ты яхту назовешь.так она и поплывет.
Всё рчевидно

11.03.2017 00:04

СР=ЕР