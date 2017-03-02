«Время реверансов закончилось»: спикер Алтайского ЗакСа рассказал, почему решил «усидеть на двух стульях»

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко заявил, что не видит никаких проблем в том, что с недавних пор ему приходится не только руководить работой регионального парламента, но и возглавлять отделение «Единой России». По убеждению г-на Романенко, если бы у власти в АКЗС находилась оппозиция, она бы поступила точно также. Своим мыслями относительно политической борьбы в стенах парламента, а также оппозиционной «фронды» спикер АКЗС поделился в ходе традиционной интернет-конференции, прошедшей на сайте Заксобрания 14 марта.

Александр Романенко довольно откровенно и подробно ответил на вопросы корреспондента ИА «Банкфакс». В частности, речь зашла о том, что в конце декабря 2016 года г-н Романенко стал секретарем реготделения ЕР в Алтайском крае. До этого, в октябре, он был избран на должность спикера в новом, VII созыве АКЗС. Часть представителей парламентского меньшинства ранее в соцсетях высказывала мысль, что такая ситуация рано или поздно приведет к конфликту между интересами партии с одной стороны и потребностями парламента как механизма, артикулирующего взгляды различных социальных групп, подчас абсолютно чуждых идеологии ЕР. Более того, такое совмещение может выглядеть не вполне корректно и этично по отношению к другим партиям, чьи лидеры не имеют возможности руководить работой Заксобрания. Однако Александр Романенко не разделил тезис о том, что председатель парламента должен быть фигурой надпартийной или, по крайней мере, не занимать в партии ведущую должность. К примеру, предшественник г-на Романенко на посту главы алтайских единороссов Борис Трофимов ограничивался функциями руководителя фракции в региональном парламенте. Председателем АКЗС в то время являлся Иван Лоор.

Александр Романенко, председатель Алтайского Заксобрания: Во-первых, я убежден, что конфликта интересов в исполнении должности председателя АКЗС и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» нет. Партия получила большинство в региональном парламенте, подтвердила негласный статус «партии власти» и абсолютно естественно доверила первую руководящую должность однопартийцу, а теперь и партийному лидеру. Такое совмещение не только корректно, но и политически оправданно. Думаю, если бы большинство было у любой другой партии, они тоже не стали бы делить эти должности, а доверили бы руководство человеку, стоящему во главе партии. Сегодня они не имеют возможности руководить исключительно потому, что не имеют в Законодательном Собрании большинства народной поддержки. Время реверансов закончилось. Мы ведем переговоры как внутри представительного органа, так и межпартийные с одними и теми же людьми, которые возглавляют как партийные структуры, так и внутрипарламентские. Сложнее, когда такого единоначалия нет, потому что одни берут на себя обязательства, а другие их не исполняют. Это приводит к расколам и внутрипартийным конфликтам, которые мы зачастую наблюдаем в оппозиции. Мы же, я считаю, в этом созыве пришли к правильной модели, причем, не только в Алтайском крае. Ряд регионов РФ пошли по этому же пути и избрали секретарями спикеров региональных парламентов (или спикерами секретарей).

Отдельно собеседник остановился на проблемах взаимоотношений с оппозицией. В феврале эсеры при «моральной поддержке» коммунистов попытались запустить слух о готовящемся «импичменте» спикеру АКЗС. Однако интрига очень быстро умерла, когда стало ясно, что даже внести на рассмотрение этот вопрос оппозиционеры не в состоянии. Более того, никаких шансов на благоприятный исход даже в случае голосования они не имели. Все это произошло вскоре после резонансной истории с уходом двух справороссов во фракцию ЕР. После чего позиции «бунтарей» изрядно пошатнулись, равно как и политический авторитет. Впрочем, ряд наблюдателей полагают, что «фронда» преследовала вполне конкретные материальные цели, а вовсе не личную месть в виде отставки Александра Романенко. Оппозиция, обделенная при распределении портфелей в комитетах, а также при замещении освобожденных должностей, оказалась практически без «доходных мест» в ЗакСе. Именно это обстоятельство якобы и побудило вступить в конфликт с руководством АКЗС отдельных депутатов, занимающих ключевые посты в двух оппозиционных фракциях. Интересно, что в прошлом созыве оппозиция несколько раз пыталась вынести вотум недоверия вице-спикеру Андрею Осипову из-за его стиля работы. Впрочем, каждый раз инициатива терпела фиаско, однако тогда это стало своеобразным сигналом персонально г-ну Осипову, который впоследствии стал несколько терпимее относиться к коллегам по депутатскому цеху.

«К политической борьбе я отношусь вполне лояльно. Это естественный процесс, и в предыдущем созыве, в том числе в ситуации, которую вы упомянули, на качестве работы это не сказалось. Когда мы говорим о должностях, то имеем в виду людей, которые профессионально будут исполнять свои обязанности в Законодательном Собрании, работать с документами, а для этого просто оказанного населением доверия недостаточно. Должен быть опыт, профессионализм, иначе именно это скажется на качественной работе представительного органа. Большинство моих коллег это прекрасно понимают, поэтому не занимаются «выяснением отношений», а выполняют свою работу на округах, в комитетах и внутри депутатского объединения в качестве общественной нагрузки на неосвобожденной основе, то есть без заработной платы», - высказался Александр Романенко.

Добавим, после февральского «рекрутинга» Алексея Найдена и Павла Шумихина фракция ЕР в АКЗС теперь насчитывает 44 депутата. КПРФ имеет восемь мандатов, СР - шесть. У ЛДПР пока остается восемь мест после добровольного ухода Татьяны Иванниковой. Кто ее заменит, станет известно на сессии 30 марта. Еще один вакантный мандат, доставшийся единороссу Валерию Елыкомову, одновременно прошедшему в Госдуму, будет разыгран 10 сентября на повторных выборах.

В этой связи нелишним будет напомнить, что такое подавляющее большинство в ЗакСе единороссы получили исключительно за счет одномандатных округов, где сумели заполучить 31 из 34 разыгрываемых мест. Кстати, двое эсеров-«перебежчиков» как раз выиграли в оставшихся территориях. Еще один мандат достался ЛДПР (Ирина Шудра). Далеко не все так однозначно с партийными списками. Здесь преимущество ЕР довольно незначительное. «Партия власти» получила 34,08 %, тогда как четыре оппозиционные силы - около 63 %. Правда, «Яблоко» не преодолело обязательный 5 %-ый барьер (3,13 %), что не позволило демократам заполучить места в парламенте. Между тем почти идентичный результат продемонстрировали ЛДПР (21,18 %) и КПРФ (21,01 %). Немного отстала от них СР - 17,41 %.