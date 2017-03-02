«Время реверансов закончилось»: спикер Алтайского ЗакСа рассказал, почему решил «усидеть на двух стульях»

15.03.2017 08:30
Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко заявил, что не видит никаких проблем в том, что с недавних пор ему приходится не только руководить работой регионального парламента, но и возглавлять отделение «Единой России». По убеждению г-на Романенко, если бы у власти в АКЗС находилась оппозиция, она бы поступила точно также. Своим мыслями относительно политической борьбы в стенах парламента, а также оппозиционной «фронды» спикер АКЗС поделился в ходе традиционной интернет-конференции, прошедшей на сайте Заксобрания 14 марта.
Александр Романенко довольно откровенно и подробно ответил на вопросы корреспондента ИА «Банкфакс». В частности, речь зашла о том, что в конце декабря 2016 года г-н Романенко стал секретарем реготделения ЕР в Алтайском крае. До этого, в октябре, он был избран на должность спикера в новом, VII созыве АКЗС. Часть представителей парламентского меньшинства ранее в соцсетях высказывала мысль, что такая ситуация рано или поздно приведет к конфликту между интересами партии с одной стороны и потребностями парламента как механизма, артикулирующего взгляды различных социальных групп, подчас абсолютно чуждых идеологии ЕР. Более того, такое совмещение может выглядеть не вполне корректно и этично по отношению к другим партиям, чьи лидеры не имеют возможности руководить работой Заксобрания. Однако Александр Романенко не разделил тезис о том, что председатель парламента должен быть фигурой надпартийной или, по крайней мере, не занимать в партии ведущую должность. К примеру, предшественник г-на Романенко на посту главы алтайских единороссов Борис Трофимов ограничивался функциями руководителя фракции в региональном парламенте. Председателем АКЗС в то время являлся Иван Лоор.
Александр Романенко, председатель Алтайского Заксобрания:
Во-первых, я убежден, что конфликта интересов в исполнении должности председателя АКЗС и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» нет. Партия получила большинство в региональном парламенте, подтвердила негласный статус «партии власти» и абсолютно естественно доверила первую руководящую должность однопартийцу, а теперь и партийному лидеру. Такое совмещение не только корректно, но и политически оправданно. Думаю, если бы большинство было у любой другой партии, они тоже не стали бы делить эти должности, а доверили бы руководство человеку, стоящему во главе партии. Сегодня они не имеют возможности руководить исключительно потому, что не имеют в Законодательном Собрании большинства народной поддержки. Время реверансов закончилось. Мы ведем переговоры как внутри представительного органа, так и межпартийные с одними и теми же людьми, которые возглавляют как партийные структуры, так и внутрипарламентские. Сложнее, когда такого единоначалия нет, потому что одни берут на себя обязательства, а другие их не исполняют. Это приводит к расколам и внутрипартийным конфликтам, которые мы зачастую наблюдаем в оппозиции. Мы же, я считаю, в этом созыве пришли к правильной модели, причем, не только в Алтайском крае. Ряд регионов РФ пошли по этому же пути и избрали секретарями спикеров региональных парламентов (или спикерами секретарей).
Отдельно собеседник остановился на проблемах взаимоотношений с оппозицией. В феврале эсеры при «моральной поддержке» коммунистов попытались запустить слух о готовящемся «импичменте» спикеру АКЗС. Однако интрига очень быстро умерла, когда стало ясно, что даже внести на рассмотрение этот вопрос оппозиционеры не в состоянии. Более того, никаких шансов на благоприятный исход даже в случае голосования они не имели. Все это произошло вскоре после резонансной истории с уходом двух справороссов во фракцию ЕР. После чего позиции «бунтарей» изрядно пошатнулись, равно как и политический авторитет. Впрочем, ряд наблюдателей полагают, что «фронда» преследовала вполне конкретные материальные цели, а вовсе не личную месть в виде отставки Александра Романенко. Оппозиция, обделенная при распределении портфелей в комитетах, а также при замещении освобожденных должностей, оказалась практически без «доходных мест» в ЗакСе. Именно это обстоятельство якобы и побудило вступить в конфликт с руководством АКЗС отдельных депутатов, занимающих ключевые посты в двух оппозиционных фракциях. Интересно, что в прошлом созыве оппозиция несколько раз пыталась вынести вотум недоверия вице-спикеру Андрею Осипову из-за его стиля работы. Впрочем, каждый раз инициатива терпела фиаско, однако тогда это стало своеобразным сигналом персонально г-ну Осипову, который впоследствии стал несколько терпимее относиться к коллегам по депутатскому цеху.
«К политической борьбе я отношусь вполне лояльно. Это естественный процесс, и в предыдущем созыве, в том числе в ситуации, которую вы упомянули, на качестве работы это не сказалось. Когда мы говорим о должностях, то имеем в виду людей, которые профессионально будут исполнять свои обязанности в Законодательном Собрании, работать с документами, а для этого просто оказанного населением доверия недостаточно. Должен быть опыт, профессионализм, иначе именно это скажется на качественной работе представительного органа. Большинство моих коллег это прекрасно понимают, поэтому не занимаются «выяснением отношений», а выполняют свою работу на округах, в комитетах и внутри депутатского объединения в качестве общественной нагрузки на неосвобожденной основе, то есть без заработной платы», - высказался Александр Романенко.
Добавим, после февральского «рекрутинга» Алексея Найдена и Павла Шумихина фракция ЕР в АКЗС теперь насчитывает 44 депутата. КПРФ имеет восемь мандатов, СР - шесть. У ЛДПР пока остается восемь мест после добровольного ухода Татьяны Иванниковой. Кто ее заменит, станет известно на сессии 30 марта. Еще один вакантный мандат, доставшийся единороссу Валерию Елыкомову, одновременно прошедшему в Госдуму, будет разыгран 10 сентября на повторных выборах.
В этой связи нелишним будет напомнить, что такое подавляющее большинство в ЗакСе единороссы получили исключительно за счет одномандатных округов, где сумели заполучить 31 из 34 разыгрываемых мест. Кстати, двое эсеров-«перебежчиков» как раз выиграли в оставшихся территориях. Еще один мандат достался ЛДПР (Ирина Шудра). Далеко не все так однозначно с партийными списками. Здесь преимущество ЕР довольно незначительное. «Партия власти» получила 34,08 %, тогда как четыре оппозиционные силы - около 63 %. Правда, «Яблоко» не преодолело обязательный 5 %-ый барьер (3,13 %), что не позволило демократам заполучить места в парламенте. Между тем почти идентичный результат продемонстрировали ЛДПР (21,18 %) и КПРФ (21,01 %). Немного отстала от них СР - 17,41 %.
15.03.2017 09:10
...Партия получила большинство в региональном парламенте, подтвердила негласный статус «партии власти»...
это действительно так, но? Почему тогда
Путин призвал "партию власти" не допускать «разбазаривания и прямого расхищения» бюджетных средств, она что не знала и не знает, что это делать НЕЛЬЗЯ, в т.ч. и в моём родном Славгороде.
Почему АКЗС делает "реверансы" в сторону своего коллеги "ворошиловского стрелка" и не лишит его неприкосновенности?
Почему "партия" власти ч/з назначенных ими силовиков, судей /если они не скрыли - полиция, ск, прокуратура, мир.суд- , тогда таких надо увольнять / зная о массовой ВИЧ инфицирования бурслоьцев насильников, / в т.ч. и одного должностного лица "однопартийца в бризе в апреле 2016г/ позволяет этот факт скрывать правоохранительным органам и даже некоторым мировым судьям. СПИД центр Славгорода вынужден проверять и ставить новых лиц на учёт ВИЧ инфицированных по насилию.
Владимир Путин отметил, что прокуратура - «око государства», и по работе этого органа граждане судят о способности правительства защитить их права и интересы!
А чьи сейчас интересы защищает региональная и местная "партия власти" ?
Полагаю только пока казнокрадов , которых сама рекомендовала и "узаконила". Ведь "ОКО"государево ходит под "партией власти"
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ."
15.03.2017 09:39
15.03.2017 09:58
15.03.2017 10:01
у вас же там ореол честности и аполитичности висит , кажется ?
лдпр - основа правящего режима , канализирует протесты , и продвигает в жизнь
все самые смелые мечты госдепа , голосует всегда синхронно с ер , яблоко - правящая
партия , имеет министра в правительстве , миронов - личный друг путина , то же что и лдпр .
вон в камне эсеры просто перебежали в ер . в чем оппозиция этих субъектов ?
одна шайка лейка .
15.03.2017 10:02
15.03.2017 10:03
15.03.2017 10:31
15.03.2017 10:35
15.03.2017 10:56
Интересуюсь -
депутаты АКЗС ломанутся скопом свечки в Никольску церкву покупать-поджигать-ставить ?
усядутся в 15 часов за банкетные столы со стерлядями в соседнем ресторане Алтай ?
15.03.2017 11:07
15.03.2017 11:07
15.03.2017 11:14
Ха-ха, то-то он перед Лапиной на планёрке извинялся за своё некрасивое поведение. Сам то выяснять пытался
15.03.2017 11:18
15.03.2017 12:58
интересующемуся 11:15
Т.к. имеется подписка о неразглашении, могу кратко сказать :
вероятно проверку на ВИЧ с объяснения от апреля 2016 насильника пройдут две дамы и администрации Т и Ж.
- проверка производится по указанию СК РФ от27 02 17г №216/3-р-17 за подписью И В Ивановой - инсперктора третьего зонального отдела управления процесуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля, т.к. наш прокурор скрыл данные преступления 07 06 16г в т.ч.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ."
Полагаю время реверансов с преступлениями должностных лиц проходит, впереди президентская гонка, зачистка как в США будет тотальная и без сроков исковой давности.
06:29, 15 марта 2017
Офицеры ВМС США выдавали служебную информацию в обмен на секс-вечеринкиНапример, в 2008 году в Маниле пять офицеров ВМС приняли участие в «неистовой многодневной вечеринке с каруселью проституток» в гостинице «Шангри-Ла». Военные выпили весь имевшийся у отеля запас шампанского «Дом Периньон». Все расходы, превышающие 50 тысяч долларов, Фрэнсис взял на себя.
Полагаю наш прокурор выйдя из отпуска всё возьмёт на себя!
15.03.2017 15:54
15.03.2017 16:30
15.03.2017 20:25
15.03.2017 22:59
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
16.03.2017 00:41