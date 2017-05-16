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Главная Лента новостей Перепрофилирование диспансера в Нагорной части Барнаула оценили в 25 млн рублей

Перепрофилирование диспансера в Нагорной части Барнаула оценили в 25 млн рублей

16.05.2017 09:00

Место проведения работ
Место проведения работ

31 мая истекает срок подачи заявок на аукцион по выполнению работ, связанных с реконструкцией зданий Алтайского противотуберкулезного диспансера в Нагорной части Барнаула. Предполагается, что к декабрю там будет размещаться краевой онкодиспансер. Цена контракта составляет 25,1 млн рублей, следует из информации с сайта Госзакупок.

Планируется, что будущий подрядчик возьмется за выполнение работ «по закрытию контура» главного корпуса объекта и реконструкцию зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по адресу Змеиногорский тракт, 110. На это отводится полгода. После чего здесь разместится КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», кроме того, дополнительно планируется возвести радиологический блок.

Общий вид на корпуса онкодиспансера
Общий вид на корпуса онкодиспансера

Ранее сообщалось, что радиологический блок Алтайского онкодиспансера оснастят на 142 млн рублей. Здесь должны были появиться видеокомплекс с установками для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии, ОФЭКТ/КТ сканер, специализированный компьютерный томограф с системой гистологической и иммуногистохимической диагностики и др.

Торги назначены на 9 июня, размер обеспечения заявки - 1,254 млн рублей. Источник финансирования - средства краевого бюджета. Как следует из документации аукциона, основной упор будет сделан на реконструкцию главного корпуса и усиление конструкций, обустройство проездов и площадок, облицовку фасадов и т. п.

В настоящее время филиал КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» находится на Сизова, 35. Здесь же по-соседству имеется детская поликлиника при тубдиспансере. На Змеиногорском тракте, 110 базируются хирургическое, а также три терапевтических отделения. Неподалеку от этого комплекса зданий сейчас расположен онкоцентр «Надежда». Еще один филиал онкодиспансера находится на Никитина, 77.

Онкоцентр «Надежда»
Онкоцентр «Надежда»

Добавим, на недавней встрече губернатора Алтайского края Александра Карлина и премьер-министра России Дмитрия Медведева затрагивалась тема строительства противотуберкулезного диспансера. Речь шла о завершении I очереди стационара, расположенного на территории Новоалтайска. Строительство медицинского объекта ведут более двух лет, на эти цели потрачено порядка 700 млн рублей. «Мы будем достраивать первую очередь и вводить ее в эксплуатацию в 2018 году. Я обратился к премьеру с просьбой оказать нам содействие в выделении средств на приобретение необходимого медицинского и иного оборудования для данного объекта. Решение этого вопроса с федеральной поддержкой гарантировало бы введение объекта в эксплуатацию в следующем году», - подчеркивал глава региона.

Фото: электронный справочник 2ГИС, akod22.ru


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Комментарий

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Комментариев 1
Митя

16.05.2017 19:09

Через какое время погибает туберкулезная палочка? Насколько безопасно для здоровья строителей вести работы на этом объекте? У онкобольных проблемы с иммунитетом, а там еще туббактерии или как их называют.