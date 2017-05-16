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Главная Лента новостей Семьи с детьми в «двух Алтаях» продолжают считаться аутсайдерами по количеству «свободных» денег

Семьи с детьми в «двух Алтаях» продолжают считаться аутсайдерами по количеству «свободных» денег

16.05.2017 11:51

Регионы-аутсайдеры по благосостоянию семей с детьми
Регионы-аутсайдеры по благосостоянию семей с детьми

Алтайский край и Республика Алтай по традиции замкнули список российских регионов по благосостоянию семей с детьми. Актуальные данные за 2016 год приводит агентство «РИА Рейтинг». РА, согласно подсчетам, заняла 72-ое место, Алтайский край - 81-ое. Каждый из «Алтаев» поднялся за отчетный период на одну строчку вверх. Всего было ранжировано 85 территорий.

Рейтинг рассчитывался по количеству средств, которые остаются от зарплаты обоих супругов за вычетом минимальных расходов. За основу брались данные Росстата. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в регионе номинальной зарплаты двух взрослых человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух – для детей. Для семьи с одним ребенком из суммы двух региональных номинальных средних зарплат вычитались два прожиточных минимума для трудоспособного населения и одного для ребенка.

Сводная таблица всех субъектов РФ
Сводная таблица всех субъектов РФ

Как следует из полученных результатов рейтинга, пятерка регионов РФ с низким уровнем свободного денежного остатка для семей с двумя детьми существенно не изменилась. По итогам 2016 года к ним относятся: Алтайский край (5,5 тысяч рублей остатка после минимальных расходов семьи), Ивановская область (4,6 тысяч рублей), Дагестан (2,9 тысячи рублей), Псковская область (1,1 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (- 1,97 тысяч рублей).

Что касается тех семей в Алтайском крае, где есть один ребенок, то и здесь все более чем скромно. По подсчетам аналитиков, на руках у семьи из трех человек после всех необходимых трат остается 14 436 рублей. Впрочем, и соседний регион, Республика Алтай, имеет довольно схожие показатели - 8659 рублей (двое детей) и 18 378 рублей (один ребенок).

Расположившаяся в рейтинге перед «двумя Алтаями» Новосибирская область на фоне других регионов России может считаться твердым середнячком. Область находится на 49-ом месте с показателями 16 233 рубля и 26 924 рубля. Лучшим из сибирских территорий стал Красноярский край (16-ое место) - 30 438 и 41 947 рублей соответственно.

В лидирующей десятке рейтинга за прошедший год значительных изменений не произошло. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ. По итогам 2016 года в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 103,4 тысячи рублей. При этом отрыв от второго места значительно увеличился, хотя годом ранее Чукотский автономный округ почти догнал лидера. В 2016 году среднемесячный остаток среднестатистической семьи с двумя детьми, проживающей на Чукотке, составил 96,8 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Москва, где в среднестатистической семье с двумя детьми остается 81,4 тысячи рублей.

Еще в пяти российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком работающих превышает 50 тысяч рублей. К ним относятся Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Санкт-Петербург. Замыкают первую десятку Якутия и Мурманская область, которая, благодаря росту свободного денежного остатка семей на 19 %, вытеснила из лидирующей группы Московскую область.

В подавляющем большинстве российских регионов объем свободных денег в семьях с двумя детьми вырос. Лидером по динамике стала Псковская область, где этот показатель увеличился почти вдвое (+92 %), но заметно улучшить позиции в рейтинге региону не удалось. На 83 % вырос остаток средств в семьях с двумя детьми в Смоленской области и на 52 % - в Кировской области. Но, несмотря на такую впечатляющую динамику, в абсолютном выражении денежный остаток среднестатистических семей с двумя детьми в этих регионах остается на невысоком уровне и не превышает 10 тысяч рублей.

Количество регионов, в которых в свободном распоряжении у семьи со средним заработком остается менее 10 тысяч рублей, хотя и сократилось по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему высоко. По итогам 2016 года к замыкающей рейтинг группе относятся 18 регионов против 26 годом ранее, то есть почти каждый пятый субъект РФ. Еще в 15 регионах у среднестатистической семьи с двумя детьми остается от 10 до 15 тысяч рублей, что практически исключает покупку дорогостоящих предметов.

По мнению экспертов, по итогам 2017 года по-прежнему сложно ожидать кардинального улучшения благосостояния населения до тех пор, пока не произойдут качественные изменения в реальном секторе экономики.

Фото: riarating.ru

Справка:

В российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2016 года после минимальных трат остается 32,9 тысяч рублей, что на 17 % выше, чем годом ранее. По итогам 2015 года наблюдалось снижение денежного остатка на 13 % до 28,1 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 3
Петрович

16.05.2017 13:23

Ну как всегда.
Губернатор жрет мясо, уборщица пустые щи на капусте...
А в середнем все едят голубцы
Хе хе хе хе

А ничего что в Бийске медсестры зарплату за 10 суток дежурства получают 3850 с учетом НДФЛ?
Или слесаря и токари по 12000 рублей в месяц?
Коммуналка в среднем за зиму 2016-2017 года составила 8900-9000 за квартиру (с учетом электричества газа и отопления с холодной водой.)
Электро энергия в крае почти в два раза выше чем в Новосибе.. там 1-98 (для юрлиц и физиков) у нас 3-70 для физиков и 7-20 для юрлиц.. В Кемерово и того 1-40... А Казахстан покупая у нас электричество продает уже своим всем (и организациям и физикам) по 1-60 за кВт
оливье

16.05.2017 16:30

полный беспредел
Марина Крылова

16.05.2017 20:08


Какие 5 тысяч после минимальных трат? Видимо, те, которые приходится занимать молодым родителям у пенсионеров-бабушек, чтобы хватило хотя бы на минимальные траты.