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Главная Лента новостей После долгого молчания алтайский Минздрав обнародовал окончательный «приговор» бийскому роддому

После долгого молчания алтайский Минздрав обнародовал окончательный «приговор» бийскому роддому

16.05.2017 12:28

Коллектив сотрудников бийской городской больницы № 2 получил официальный ответ Министерства здравоохранения Алтайского края относительно ситуации с родильным (акушерским) отделением данного медучреждения. Чиновники уверены, что реорганизация роддома закономерна, и не видят причин для продолжения его работы в прежнем режиме, информирует «Бийский рабочий».

В документе за подписью заместителя министра здравоохранения Алтайского края Веры Ушановой говорится, что весной текущего года в КГБУЗ «Городская больница № 2 Бийск» прошла комплексная проверка по профилям «акушерство-гинекология» и «неонатология». В ходе проверки чиновники выявили «низкую укомплектованность медицинской организации физическими лицами и случаи необоснованной госпитализации беременных, не подлежащих лечению в условиях круглосуточного стационара». Кроме того, по результатам проведенного анализа представители Минздрава обнаружили нарушения этапности, маршрутизации и исполнения клинических рекомендаций в обследовании и лечении рожениц и новорожденных.

На основании полученных данных чиновники сделали вывод, что реорганизация в роддоме бийской горбольницы № 2 обоснована. При этом отмечается, что объемы медпомощи, а соответственно и количество мест при условии ее качественного оказания, могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Также в ответе говорится, что комиссия, которая проверяла больницу, предложила сохранить коечный фонд в роддоме в объеме 30 коек (ранее количество коек превышало 150). «При указанном количестве коечного фонда, в связи с низкой укомплектованностью кадров, сокращения физических лиц не последует. Возникающие кадровые вопросы будут прорабатываться в индивидуальном порядке», — сказано в официальном письме.

Напомним, в феврале текущего года в Бийске распространились слухи о том, что в городе может остаться только один родильный дом, располагающийся в Центральной городской больнице. Многие оптимизацию медицинского учреждения связывали с открытием перинатального центра «ДАР» в Барнауле. Однако представители Минздрава тогда открестились от сведений о закрытии родильного отделения и заявили, что оно обязательно продолжит свою работу, однако будет принимать рожениц без патологий. Впрочем, сами бийчане уверены, что на самом деле роддом доживает свои последние дни, и следом за реорганизацией через несколько месяцев его работа прекратится, а сотрудников попросту сократят.


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Комментарий

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Комментариев 8
Злой

16.05.2017 12:43

Забавную тактику "оптимизации" избрал краевой минздрав. Зачем озабочиваться кадровыми вопросами для приведения количества работников в соответствии со статусом учреждения здравоохранения, когда можно статус учреждения изменить под количество персонала? И отчётики по вакансиям будут "в ажуре". И так происходит по всему краю.
из далека....

16.05.2017 12:59

Что-то эта ситуация мне напоминает закрытие и перепрофилирование детсадов в 90-е годы. Видимо Мнздрав АК взял ориентир и на прекращение рождаемости? А вчера на ТВ" в передаче "60 минут" наоборот обсуждали внесенный Президенту проект ее повышению через налог на бездетность. Куда нас ведет Минздрав?
Куда нас ведет Минздрав?

16.05.2017 14:56

да как куда ? в ркмп ! зря попы с николашкой бегают ?
рф по числу больниц оказалась в 1932 году , а к 2020 году выйдем на уровень 1913 !
Конрад Маюнов

16.05.2017 15:27

Злой писал(а):
Зачем озабочиваться кадровыми вопросами для приведения количества работников в соответствии со статусом учреждения здравоохранения, когда можно статус учреждения изменить под количество персонала? И отчётики по вакансиям будут "в ажуре". И так происходит по всему краю.


Такое и не только в здравоохранении.
В городском лесу АБ Бийска количество деревьев намного ниже нормы, положенной лесу.
Что же предлагают чиновники? Провести лесопосадки?
Напротив: "благоустроить" лес спортивными сооружениями и местами для торговли и отдыха и присвоить ему статус парка.
За что зарплаты, мрази, получают?
За то, что нам же вредят?
Медик

16.05.2017 17:36

У меня два предложения к нашим минздравовским чиновникам: первое - увеличьте зарплату медикам. а то эта позорная тарифная сетка с мизерными окладами уже "достала". вот никто работать и не хочет; второе - возьмите и сами поработайте в условиях роддома. а потом снова порассуждайте про неправильные "этапности, маршрутизации" и пр.. а то в кабинете - вы все сильны! А поработать - слабо???
Марина Крылова

16.05.2017 19:39

Однако представители Минздрава тогда открестились от сведений о закрытии родильного отделения и заявили, что оно обязательно продолжит свою работу, однако будет принимать рожениц без патологий.
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Надо же, моя сестра всю беременность ходила "без паталогий", а как приехала в роддом, сама не смогла родить, делали кесарево.
Что в экстренном случае будут делать в этом родильном отделении? Тащить роженицу в другой роддом, невзирая ни на что?
гость

16.05.2017 21:48

Марина Крылова писал(а):
Что в экстренном случае будут делать в этом родильном отделении? Тащить роженицу в другой роддом, невзирая ни на что?

В другой можно не успеть. По сути, это запланированная гибель матери и младенца.
а

16.05.2017 22:00

пока с Хабаров до Барнаула доедешь по этой дороге, родишь не будучи беременной, спасибо за заботу...