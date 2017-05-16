После долгого молчания алтайский Минздрав обнародовал окончательный «приговор» бийскому роддому

Коллектив сотрудников бийской городской больницы № 2 получил официальный ответ Министерства здравоохранения Алтайского края относительно ситуации с родильным (акушерским) отделением данного медучреждения. Чиновники уверены, что реорганизация роддома закономерна, и не видят причин для продолжения его работы в прежнем режиме, информирует «Бийский рабочий».

В документе за подписью заместителя министра здравоохранения Алтайского края Веры Ушановой говорится, что весной текущего года в КГБУЗ «Городская больница № 2 Бийск» прошла комплексная проверка по профилям «акушерство-гинекология» и «неонатология». В ходе проверки чиновники выявили «низкую укомплектованность медицинской организации физическими лицами и случаи необоснованной госпитализации беременных, не подлежащих лечению в условиях круглосуточного стационара». Кроме того, по результатам проведенного анализа представители Минздрава обнаружили нарушения этапности, маршрутизации и исполнения клинических рекомендаций в обследовании и лечении рожениц и новорожденных.

На основании полученных данных чиновники сделали вывод, что реорганизация в роддоме бийской горбольницы № 2 обоснована. При этом отмечается, что объемы медпомощи, а соответственно и количество мест при условии ее качественного оказания, могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Также в ответе говорится, что комиссия, которая проверяла больницу, предложила сохранить коечный фонд в роддоме в объеме 30 коек (ранее количество коек превышало 150). «При указанном количестве коечного фонда, в связи с низкой укомплектованностью кадров, сокращения физических лиц не последует. Возникающие кадровые вопросы будут прорабатываться в индивидуальном порядке», — сказано в официальном письме.

Напомним, в феврале текущего года в Бийске распространились слухи о том, что в городе может остаться только один родильный дом, располагающийся в Центральной городской больнице. Многие оптимизацию медицинского учреждения связывали с открытием перинатального центра «ДАР» в Барнауле. Однако представители Минздрава тогда открестились от сведений о закрытии родильного отделения и заявили, что оно обязательно продолжит свою работу, однако будет принимать рожениц без патологий. Впрочем, сами бийчане уверены, что на самом деле роддом доживает свои последние дни, и следом за реорганизацией через несколько месяцев его работа прекратится, а сотрудников попросту сократят.