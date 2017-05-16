«Рисовать красиво — удел власти»: эсеры нашли изъяны в «социальном портрете» Алтайского края

16 мая Алтайское реготделение «Справедливой России» представило федеральный доклад «Россия без социальной справедливости» о положении дел в стране и выделило главные проблемы Алтайского края, с которыми партийцы намерены бороться в рамках предстоящих выборных кампаний. Набор проблем не меняется уже несколько лет и во многих сферах ситуация лишь ухудшается. Свои позиции по ключевым вопросам эсеры обозначили на пресс-конференции, проходившей в «Сибирской медиагруппе».

Главным поводом для презентации доклада стал недавний отчет премьер-министра Дмитрия Медведева перед Госдумой РФ, согласно которому, по выражению секретаря бюро реготделения СР, депутата Алтайского Заксобрания Владислава Вакаева, «в России лучшее правительство в мире». Однако аналитики «Справедливой России» выяснили, что качество жизни в стране и в Алтайском крае ухудшается много лет подряд, и итогом ситуации, вину за которую партийцы возложили на действующую власть и «Единую Россию», может стать социальный взрыв. Доклад поделен по блокам, в полной версии он доступен на сайте партии. Г-н Вакаев вместе с лидером фракции СР в Алтайском Заксобрании Александром Молотовым и депутатом Барнаульской гордумы Оксаной Молодых тезисно рассказали о его главных положениях и прошлись по всем уровням проблем — от федерации до муниципалитетов.

В качестве одной из резонирующих проблем в докладе выделено падение уровня жизни. За последние четыре года число россиян, проживающих за чертой бедности, выросло почти на 5 млн человек, просроченная задолженность физлиц по кредитам вырос на 122 млрд рублей по итогам 2016 года, по жилищным займам — на 510 млрд рублей. «Мы констатируем, что существует серьезный риск погружения населения в нищету и отсутствие стабилизации уровня бедности. Мы не просто не можем решить эту проблему — она продолжает нарастать», — рассказал Владислав Вакаев.

В подтверждение этому тезису секретарь бюро привел данные о минимальной почасовой зарплате в России в сравнении с другими странами мира. «По этому показателю в 2016 году мы откатились на 91-е место в мире. Если перевести в доллары, мы получаем $0,93 в час. Например, в Анголе — $0,95, а в Гондурасе, с которым часто сравнивают нашу страну, — $1,05. При этом за последние полгода работодатели сократили зарплату каждому пятому россиянину», — привел данные из доклада Вакаев. Также сокращается финансирование сфер здравоохранения и образования, число студентов и преподавателей, ухудшается восприятие качества выдаваемых знаний.

Демографические процессы подтверждают мнение эсеров о негативном тренде. За 2016 год в стране рождаемость снизилась более чем на 50 тысяч человек, а увеличение численности населения происходит лишь за счет миграционного потока. Людей в возрасте от 25 до 35 лет в России насчитывается около 25 млн, в то время как от 0 до 10 лет — 18 млн. Это приведет к неизбежным потерям по мере смены поколений. В Алтайском крае тенденции также негативные: за год население региона сократилось более чем на 11 тысяч человек, причем как за счет естественной смертности, так и за счет нарастающей миграционной убыли.

Сухие цифры статистики неполно передают суть происходящих в стране изменений, считает г-н Вакаев. Поэтому он представил данные опроса. «60 % населения считает, что в 2016 году уровень жизни ухудшился, 69 % не считают достойной свою зарплату. Доля пессимистично настроенных россиян — 42 %. 75 % населения думает, что кризис будет продолжительным. Мы видим устойчивый тренд на пессимизм, но пока это не ведет к серьезному росту протестной активности. Люди заняты личным выживанием и не готовы идти на протест», — представил депутат точку зрения партийных экспертов.

Тем не менее, «пружина сжимается» и в России за 2016 год почти в два раза выросло число трудовых протестов. Причем иногда их возглавляют силы, которые ставят целью политические дивиденды, а не реальное улучшение положения людей. Таким образом бедность — угроза не только для социальной, но и для политической стабильности государства, рассказал г-н Вакаев. «В связи с этим наша партий выразила недоверие социально-экономическому блоку правительства. Мы сейчас ставим задачу борьбы с социальным неравенством. Но поскольку находимся в оппозиции, начинать надо с привлечения внимания к реальному положению дел. Решение связано с кардинальным изменением всей бюджетной и экономической модели. Мы не будем выводить людей на протесты, мы этим никогда не занимались — это неконструктивно», — уверен спикер.

Не слишком радужную картину дополнил Александр Молотов, который коснулся главных проблем сугубо Алтайского края. «Кто бы из властей что ни говорил, какие бы победоносные реляции мы не слышали, положение жителей края ухудшается. Да, нельзя не отметить незначительный рост объемов промпроизводства. За прошлый год он составил 1,4 % к 2015 году. Но цифра на уровне статистической погрешности, а власть ее педалирует — «смотрите, как мы выросли». Сами понимаете, чем-то мы должны хвалиться… Но людям не интересно, на сколько у нас выросли объемы производства, валовый региональный продукт или собственные доходы. Люди спрашивают, почему у нас такие низкие доходы, почему нельзя купить жилье или устроить ребенка в детсад» — привел примеры г-н Молотов.

Для Алтайского края проблема снижения уровня жизни стоит едва ли не острее, чем в других регионах. Край по-прежнему занимает последние места по уровню зарплат, но еще сильнее по уровню благосостояния семей ударила «оптимизация» и принятие «антисоциальных законов», которые в итоге были отменены лишь частично. Александр Молотов считает, что изначально не было никаких причин лоббировать отмену льгот и усложнение порядка присвоения звания «ветеран труда». «Разве Алтайский край ушел с последних мест по уровню зарплат? Нет. Разве реальные доходы выросли? Нет. Тогда почему власти продавили принятие этого закона, по сути сами искусственно создав социальное напряжение? Мы предупреждали и говорили, чем все закончится, но нас не послушали», — рассказал лидер фракции.

Федеральный доклад, а также оценка положения в крае позволили эсерам подготовить несколько собственных инициатив. «Уже принят закон о «детях войны», хотя надо отметить, что сейчас единороссы пытаются выставить его в качестве своего достижения. Недавно на телеканале «Катунь 24» депутат Татьяна Ильюченко заявила, что ЕР «долго билась за принятие этого закона». У меня, извиняюсь, от таких заявлений чуть глаз не выпал, ведь это наша инициатива. Но мы продолжим законотворческую деятельность. На майскую сессию мы вынесем на голосование поправки к закону о ветеранах труда, чтобы муниципальные грамоты тоже учитывались при присвоении звания, как было раньше. В июне попытаемся изменить порядок предоставления компенсаций родителям детей-дошкольников. В августе выйдем с законом, который упростит порядок предоставления льгот сельским педагогам», — перечислил законотворческие инициативы фракции г-н Молотов.

Итоги выборов в Госдуму и Алтайское Заксобрание показали, что избиратели также готовы к переменам и хотят видеть в парламентах разных уровней конструктивную оппозицию. Справедливороссы считают, что могут представить интересы значительного числа жителей края, и намерены доказать это на муниципальных выборах 2017 года, которые затронут крупные города — Барнаул, Бийск, Рубцовск, а также ряд районов, причем во многих случаях они готовы выставить кандидатов и на должности глав. «Во многих районах назрела перезагрузка власти. Кое-где сформировалась прослойка людей, стоящих во главе муниципалитета, но на избирателей никак не реагирующих, потому что у них есть начальство, для которого они готовы сделать все что угодно. Некоторые главы сидят по 20 лет. В некоторых районах половина райсовета — родственники главы! Люди все видят и все понимают. И даже пример Камня-на-Оби, как бы там сегодня ни пытались его нивелировать, показывает, что побеждать можно. Тем более, многие дискредитировавшие себя в прошлом члены избиркомов заменены. Значит, перед нами открывается возможность нормальной конкурентной борьбы», — уверен Владислав Вакаев.

Партийцы, в частности, рассчитывают, что новый депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых продолжит работу и в следующем созыве. Причем она может войти в общий список, а также выдвинуться в качестве одномандатника. Кроме того эсеры намерены выдвинуть своего кандидата на посты глав администраций Барнаула и Рубцовска. Г-н Вакаев не исключил и выдвижение кандидата в Бийске и Заринске. Кандидата в Новоалтайске эсеры скорее всего выставлять не будут. Фамилии эсеры озвучивать ожидаемо не стали. «Мы не будем сейчас этих людей подставлять под «каток», — заявил Владислав Вакаев. Он пообещал, что все фамилии кандидатов в депутаты будут озвучены в первой декаде июля, после проведения местных конференций. «Что сказать, красиво рисовать радуги и цветочки — удел власти и других структур. Наша задача — показать реальное положение дел», — резюмировал депутат.