Бывшим «хранителям» алтайского «Наследия» приходится выбивать свое выходное пособие

Более 20 уволенных сотрудников НПЦ «Наследие» в Барнауле спустя почти два месяца после ликвидации центра так и не могут получить свое выходное пособие. Чиновники не спешат рассчитываться с музееведами и утверждают, что по закону отведенное на это время еще не истекло, сообщают «Наши новости».

Как рассказала журналистам одна из сотрудниц «Наследия» Евгения Ковалева, они с коллегами узнали о грядущем сокращении еще в феврале текущего года. Об этом руководство предупредило их, как и положено по закону, за два месяца до увольнения, однако выдать обязательное в таком случае выходное пособие не спешило. Уволенные специалисты всем коллективом обратились к учредителю — в Управление Алтайского края по культуре и архивному делу. Там им ответили, что ответственность по выплате указанных пособий и компенсаций целиком лежит на самом учреждении. В связи с этим бывшие работники научного центра обратились за помощью в трудинспекцию и краевую прокуратуру, однако, по их словам, надзорные ведомства также остались в стороне от решения данной проблемы.

Между тем в Управлении Алтайского края по культуре и архивному делу журналистам пояснили, что жалобы работников НПЦ преждевременны, так как сроки выплаты денег еще не истекли. «Поскольку средний заработок сохраняется за работником на срок не свыше двух месяцев (с зачетом выходного пособия), то работодатель выплачивает его по окончании второго месяца с момента прекращения трудового договора. Поскольку срок выплаты еще не наступил (это произойдет после 14 июня), то заявление о невыплате среднего заработка за истекший месяц считаем преждевременным», - сказано в официальном ответе профильных чиновников.

Стоит также отметить, что никому из 23 бывших сотрудников «Наследия» работу в новом ведомстве - управлении госохраны культурного наследия Алтайского края так и не предложили. Руководство пояснило, что учреждение в полной мере до сих пор не приступило к работе, и штат не укомплектован. Впрочем, точно также представители ведомства отвечали еще четыре месяца назад. Теперь ведущие музееведы, историки и археологи края, сохранившие сотни исторических памятников, вынуждены уезжать в другие регионы, отмечается в сюжете «Наших новостей».

Напомним, в феврале 2017 года НПЦ «Наследие», который более 25 лет занимался охраной памятников культуры регионального значения, решили ликвидировать. Тогда же сотрудникам центра пришлось написать заявления об увольнении по собственному желанию.