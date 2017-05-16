×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Город-сказка» Федора Найдена

9 |
Есть мнение
Депутат Госдумы от «двух Алтаев» о культурной деградации: «Спрятались в шаткие домики из гаджетов»
38
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Краевой перинатальный центр «ДАР» не попал в список недостроенных объектов
Алтайские специалисты могут оказать помощь в отборе проб беспозвоночных
Несколько причин увидеть «Меч короля Артура» уже сегодня
В Барнауле откроется крупнейший межрегиональный агропродовольственный центр


Резонанс
Темы недели
«Сетевые соратники» взялись отстаивать мать двоих детей, стрелявшую в мужа в Барнауле
126
Американский эпилог: глава администрации Бийска назвал причину своей отставки
41
В блогах
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

26
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

13
Владислав Вакаев

04.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу появившихся вчера слухов о возможной отставке...

7
Loading...
Главная Лента новостей Бывшим «хранителям» алтайского «Наследия» приходится выбивать свое выходное пособие

Бывшим «хранителям» алтайского «Наследия» приходится выбивать свое выходное пособие

17.05.2017 10:21

Более 20 уволенных сотрудников НПЦ «Наследие» в Барнауле спустя почти два месяца после ликвидации центра так и не могут получить свое выходное пособие. Чиновники не спешат рассчитываться с музееведами и утверждают, что по закону отведенное на это время еще не истекло, сообщают «Наши новости».

Как рассказала журналистам одна из сотрудниц «Наследия» Евгения Ковалева, они с коллегами узнали о грядущем сокращении еще в феврале текущего года. Об этом руководство предупредило их, как и положено по закону, за два месяца до увольнения, однако выдать обязательное в таком случае выходное пособие не спешило. Уволенные специалисты всем коллективом обратились к учредителю — в Управление Алтайского края по культуре и архивному делу. Там им ответили, что ответственность по выплате указанных пособий и компенсаций целиком лежит на самом учреждении. В связи с этим бывшие работники научного центра обратились за помощью в трудинспекцию и краевую прокуратуру, однако, по их словам, надзорные ведомства также остались в стороне от решения данной проблемы.

Между тем в Управлении Алтайского края по культуре и архивному делу журналистам пояснили, что жалобы работников НПЦ преждевременны, так как сроки выплаты денег еще не истекли. «Поскольку средний заработок сохраняется за работником на срок не свыше двух месяцев (с зачетом выходного пособия), то работодатель выплачивает его по окончании второго месяца с момента прекращения трудового договора. Поскольку срок выплаты еще не наступил (это произойдет после 14 июня), то заявление о невыплате среднего заработка за истекший месяц считаем преждевременным», - сказано в официальном ответе профильных чиновников.

Стоит также отметить, что никому из 23 бывших сотрудников «Наследия» работу в новом ведомстве - управлении госохраны культурного наследия Алтайского края так и не предложили. Руководство пояснило, что учреждение в полной мере до сих пор не приступило к работе, и штат не укомплектован. Впрочем, точно также представители ведомства отвечали еще четыре месяца назад. Теперь ведущие музееведы, историки и археологи края, сохранившие сотни исторических памятников, вынуждены уезжать в другие регионы, отмечается в сюжете «Наших новостей».

Напомним, в феврале 2017 года НПЦ «Наследие», который более 25 лет занимался охраной памятников культуры регионального значения, решили ликвидировать. Тогда же сотрудникам центра пришлось написать заявления об увольнении по собственному желанию.


Другие новости по этой теме:

 Отказались от «Наследия»: Алтайский край меняет «хранителей» культуры

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
гость

17.05.2017 11:40

...Тогда же сотрудникам центра пришлось написать заявления об увольнении по собственному желанию... - НЕ ПИСАЛИ они заявлений, их просто сократили...
НПЦ "Наследие" - единственное учреждение в крае, которое занималось более 26 лет ( с 1991 г.) сохранением и популяризацией объектов культурного наследия Алтайского края ( их на гос. охране более 4,5 тыс ).
В приказе Управления по культуре и архивному делу ликвидация НПЦ "Наследие" должна завершится 1 июня 2017 г. ( а кто после 14 июня уволенным будет перечислять деньги за второй месяц ?).
Председатель ликвидационной комиссии Кубрина сейчас почему то ушла в отпуск. Денег на оплату долгов по коммуналке и др. Управление до сих пор в НПЦ не перечислило, балансовые здания также не переданы ( а осталось 2 недели до срока ликвидации).

Сейчас сформирован Общественный Совет при новом госоргане (управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края) - ни одной общественной организации не вошло в этот Совет, зато от АГУ - 3 человека, от АлтГПУ - 2.
О-о... Еш... ть

17.05.2017 12:52

А где тут то дегениратив из мгер-троль конторки???... На Кпрф губёнки раскатал ? А, Илья ... ьекон, батёк-ботало)))))?