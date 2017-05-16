Барнаульские коммунальщики оставили в лидерах антирейтинга УК «давних знакомых»

Топ рейтинга ненадежных исполнителей коммунальных услуг в Барнауле за I квартал 2017 года остался неизменным с прошлого года. По данным пресс-службы «Роводоканала Барнаул» («Барнаульский водоканал»), данные жилищные организации с начала года снова нарастили дебиторскую задолженность, кроме того процент оплаты некоторых из них не превышает 59 %.

Рейтинг недобросовестных управляющих компаниий по традиции был составлен по объединенным результатам трех ресурсоснабжающих организаций - «Сибирской генерирующей компании», «Росводоканала Барнаул» и МУП «Энергетик» Барнаула. Список, как и ранее, возглавили УК «Трест Центрального района» и УК «Старый Барнаул». Их назвали все три поставщика ресурса. Общий долг компании «Трест Центрального района» перед всеми тремя поставщиками коммунальных услуг превышает 7,6 млн рублей, дебиторская задолженность «Старого Барнаула» - более 13,5 млн рублей. В лидерах антирейтинга также ожидаемо оказались УК «Аверс», которая должна СГК и водоканалу свыше 13 млн рублей, и УК «ЖЭУ 6 Октябрьского», чей долг за тепло и воду превышает уже 21 млн рублей. «В идеале таких компаний быть на рынке просто не должно, и жителям надо очень взвешенно подходить к выбору организации, которой они доверяют управление своим домом», - подчеркнул директор барнаульского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» СГК Игорь Холодков.

Ресурсовики также выделили контролируемое депутатом АКЗС Андреем Волковым ООО «Прогресс Плюс» с долгом перед СГК в размере почти 70 млн рублей, УК Барнаула «Уют и Согласие», не рассчитавшуюся с МУП «Энергетик» за четыре месяца потребления тепла и воды, а также УК «ЖЭУ-38», которая задолжала «Барнаульскому водоканалу» почти 1,8 млн рублей. «Мы всегда приветствуем факт сокращения списка недобросовестных партнеров. В рамках своих возможностей мы стараемся идти навстречу в вопросах реструктуризации долга, рассрочки его оплаты. Но работа всегда должна быть взаимной. Каждая из сторон должна выполнять свои обязательства. Мы – поставлять ресурсы, а управляющие компании и жители – своевременно за них рассчитываться», - заявил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года участники Ассоциации ресурсоснабжающих организаций Барнаула (РСО), уже публиковали топ ненадежных партнеров по результатам прошлого года. Верхние строчки в нем заняли указанные выше организации. Ресурсовики полагали, что опубликованный рейтинг напомнит барнаульцам о необходимости следить за судьбой их платежей, за своими управляющими организациями и поможет решить проблемы с задолженностью. Однако, по всей видимости, расчеты коммунальщиков не оправдались.