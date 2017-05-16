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Главная Лента новостей Сотрудники барнаульского отделения «Почты России» подворовывали у пенсионеров

Сотрудники барнаульского отделения «Почты России» подворовывали у пенсионеров

17.05.2017 14:36

Примерная схема территориальной подсудности судебного участка № 2 Октябрьского района. Улицы и дома в районе Оби за пределами фрагмента
Примерная схема территориальной подсудности судебного участка № 2 Октябрьского района. Улицы и дома в районе Оби за пределами фрагмента

Прокуратура Октябрьского района Барнаула пресекла воровство денег у пенсионеров, которым промышляли сотрудники одного из отделений «Почты России». Они подделывали документы, забирая себе часть их выплат. К уголовной ответственности пока никого не привлекли, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, сотрудники «Почты России» расписывались вместо своих клиентов в поручениях о получении пенсий и компенсаций на оплату жилищных услуг. Управление Пенсионного фонда по Алтайскому краю на основании этих документов считало выплаты произведенными, однако в реальности пенсионеры не видели денег. Жертвами работников почтового отделения стали шесть пожилых людей.

Номер и расположение почтового отделения в сообщении не приводится. Однако известно, что гражданские иски о взыскании недополученных денег рассматривал мировой судья судебного участка № 2. Согласно информации на сайте участка, в его территориальной подсудности часть микрорайона Потока и несколько улиц на обрывах Оби за проспектом Калинина. Эти дома обслуживают почтовые отделения №№ 10, 12, 36.

Сейчас вынесены решения о взыскании с филиала «Почты России» почти 74 тысяч рублей, причем, судя по заявлению прокуратуры, это не вся сумма, которой лишились пенсионеры. О возбуждении уголовного дела в сообщении ничего не сказано.

Фото: 2ГИС

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