Итоги муниципальных выборов в Алтайском крае «защитят» специальным штрих-кодом

Итоговый протокол УИК с QR-кодом

Некоторые участковые избирательные комиссии в Алтайском крае на ближайших муниципальных выборах в сентябре 2017 года будут использовать технологию QR-кодов для бланков протоколов об итогах голосования. Это должно исключить человеческий фактор при подведении итогов, а также ускорить ввод данных в ГАС «Выборы». Об этом 17 мая на пресс-конференции рассказала председатель краевой избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

По словам г-жи Акимовой, всего в 2017 году запланировано провести более 780 избирательных кампаний на местном уровне. Также в двух районах (Бийский и Целинный) на уровне сельских поселений могут пройти референдумы по вопросам самообложения граждан на различные муниципальные нужды. 10 сентября практически на всей территории региона пройдут выборы в органы местного самоуправления. Ключевыми считаются выборы в Барнаульскую (замещается 40 мандатов) и Бийскую (30 мандатов) гордумы, Рубцовский (28 мандатов) и Новоалтайский (22 мандата) горсоветы, Заринское горсобрание (20 мандатов), а также в горсобрание Ярового (18 мандатов). Кроме того, выборы пройдут в 58 муниципалитетах. Замещению будут подлежать 5975 мандатов представительных органов мунобразований и 189 глав сельских поселений. Особняком стоит кампания, связанная с повторными выборами в Алтайское Заксобрание по одномандатному округу № 10 (Павловский и Ребрихинский районы).

Официальный старт кампаний на местном уровне не будет привязан к какой-то конкретной дате. Ожидается, что муниципалитеты объявят о начале избирательного цикла в период между 11 и 21 июня.

Одним из ноу-хау кампании станет внедрение технологии изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Еще в конце апреля КИК презентовала технологию QR-кодов для бланков протоколов. Это мера, которая должна помочь избежать ошибок и значительно ускорить ввод данных в ГАС «Выборы». Ожидается, что это частично снимет традиционные для выборов последних лет опасения по поводу «переписывания» протоколов. При этом председатель КИК Ирина Акимова заявила, что крайизбирком рекомендует нижестоящим комиссиям использовать эту технологию 10 сентября. Впрочем г-жа Акимова честно признала, что QR-коды в сентябре смогут применить далеко не все УИКи. Причина, прежде всего, заключается в финансовых возможностях — на каждом участке должен быть компьютер, принтер и специальный флеш-носитель. Впрочем, глава избиркома заверила, что в перспективе новая технология будет применяться повсеместно, но на это потребуется время и дополнительные деньги.

Остановилась Ирина Акимова и на последних изменениях в региональном законодательстве относительно выборов. Одно из них уже вступило в силу. Речь идет о тех поправках, которые были приняты АКЗС на апрельской сессии. Новшество касается увеличения предельных размеров избирательных фондов как для партий, так и для одномандатников. Данная мера должна помочь вывести из «тени» часть избирательных фондов. Согласно поправкам, предельный уровень расходования средств теперь зависит только от численности избирателей на округе. Если перенести новые положения на предстоящие 10 сентября выборы в алтайских муниципалитетах, то, к примеру, в Барнауле одномандатнику можно будет потратить 1 млн рублей (для партсписка 10 млн рублей), а в Бийске и Рубцовске - 500 тысяч рублей. До принятия поправок для кандидатов, баллотирующихся в представительный орган муниципалитета, размер фонда ранее рассчитывался по формуле: пять рублей, умноженных на число избирателей в округе, плюс ежегодная индексация.

К слову, минимальный размер избирательного фонда для одномандатника составит 10 тысяч рублей (там, где зарегистрировано менее 1000 избирателей). При этом если кандидат намерен израсходовать не более 5 тысяч рублей, то ему не понадобится открывать специальный счет.

Добавим, на муниципальных выборах в 2017 году будет использовано досрочное голосование, а вот выдачу открепительных удостоверений применять не станут.