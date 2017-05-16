Мораторий на все: алтайские чиновники «отыграли назад» в вопросе снижения нормативов ОДН

В Алтайском крае, вероятнее всего, введут мораторий на установление новых нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, сказано на сайте регионального управления по госрегулированию цен и тарифов. К такому решению чиновники пришли по итогам серии совещаний. Любопытно, что это противоречит первоначальной позиции краевых властей. Предполагалось, что ныне действующие цифры могут быть снижены в два раза, а новый порядок вступит в силу уже с 1 июня.

В мае ведомство Сергея Родта провело два совещания на тему установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. В них приняли участие представители профильного управления, региональной Госинспекции, Алтайской торгово-промышленной палаты, ресурсовики, представители реготделения «Народного фронта» и др.

Согласно постановлению правительства РФ, вступившему в силу с 1 января 2017 года, расходы на ОДН теперь относятся не к коммунальным услугам, как это было раньше, а к жилищным. В связи с этим органам госвласти субъектов РФ было необходимо не позднее 1 июня 2017 года утвердить нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, а также электроэнергии в целях содержания общего имущества (ОИ) в многоквартирном доме взамен существующих нормативов на ОДН. В настоящее время управляющие компании имеют право начислять жителям ОДН по фактическим показаниям приборов учета. Планировалось, что с лета затраты на содержание ОИ могут быть предъявлены населению только в пределах норматива. Образовавшуюся разницу между нормативом и фактическими показаниями приборов учета управляющие компании или ТСЖ будут обязаны оплатить ресурсовикам из собственных средств.

Между тем эксперты единогласно поддержали предложение о переносе сроков утверждения этих нормативов. Так, начальник управления розничных рынков электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Алексей Батюк пояснил, что жилищное законодательство, действующее в настоящее время, имеет ряд несовершенств. В частности, поставщики лишены возможности начислять потребителям плату за фактический объем потребления электроэнергии, а жители, в свою очередь, платить только за то, что потребили, а не определили им, исходя из нормативов. Начальник управления экономики и финансов АО «Алтайкрайэнерго» Александр Катнов высказался о том, что норматив должен носить стимулирующий характер и побуждать потребителей к установке приборов учета, а поставщик должен выставлять к оплате стоимость реального потребления. Предлагаемый механизм расчета норматива весьма спорный, поскольку в настоящее время отсутствует корректная база по фактическому потреблению и площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, пояснил спикер. Г-н Катнов поддержал позицию о приостановлении введения в действие на территории Алтайского края нормативов потребления до момента внесения в жилищное законодательство изменений, касающихся утверждения единой для РФ методики определения, а также механизмов расчетов за фактически потребленные объемы коммунальных ресурсов.

По мнению гендиректора ВЦ ЖКХ Натальи Кудачиной, важным остается вопрос достоверности данных об общей площади, используемых при расчете новых нормативов. «Целесообразно будет информацию об общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, которая используется при расчете нормативов, получать не от ресурсоснабжающих организаций, а из ГИС ЖКХ, которая призвана аккумулировать достоверные сведения о системе жилищно-коммунального комплекса субъекта. До 1 января 2018 года в систему будут внесена информация о типе домов, площадях, количестве проживающих, и именно эти данные могут стать единственно законной базой для расчета этих нормативов. Необходим год для корректировки и дополнения сведений в ГИС ЖКХ, только после этого можно использовать данные для выполнения новых расчетов нормативов. В таком случае, ближайший срок ввода нормативов возможен не ранее 1 марта 2019 года», - спрогнозировала г-жа Кудачина.

Глава регисполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк поддержал данную позицию, сообщив, что готовится письмо в Минстрой России о предоставлении полномочий регионам в вопросе определения приоритетного метода расчета для установления нормативов. Гендиректор ООО «Барнаульский водоканал» Дмитрий Масловский также акцентировал внимание на методах определения нормативов. Спикер поддерживал идею участников совещания о возможном введении моратория на изменение действующих нормативов. Напомним, что в соответствии с постановлению правительства РФ, вступившего в силу с 1 января, единственным законным методом определения нормативов потребления в целях содержания общего имущества, остается расчетный, в то время как для определения нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях применялся метод аналогов.

Также присутствовавшие на совещании эксперты согласились с тем, что до утверждения нормативов необходимо разрешить вопрос об определении единой классификации домов по степени благоустройства как при расчете нормативов потребления в жилых помещениях, так и на содержание общего имущества. В противном случае это может привести к нарушению баланса распределения коммунального ресурса в многоквартирном доме.

В завершении встречи было принято решение проработать вопрос о подготовке письма от лица губернатора Алтайского края Александра Карлина в Минстрой РФ с предложением о переносе сроков вступления в силу нормативов потребления холодной, горячей воды, отведения сточных вод, а также электроэнергии на содержание общего имущества в регионе. Срок действия предполагаемого моратория - до момента внесения изменений в жилищное законодательство, не ущемляющих интересы населения и поставщиков коммунальных услуг. По мнению экспертов, принимаемые меры позволят избежать «тревожных настроений среди жителей Алтайского края, связанных с очередным изменением жилищного законодательства», - констатируют в ведомстве Сергея Родта.