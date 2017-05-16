Марка или клеймо: алтайская «Почта России» проверит сотрудников после случая воровства денег у пенсионеров

Филиал «Почта России» в Алтайском крае принял меры после выявления воровства денег у пенсионеров, которым промышляли сотрудники одного из отделений в Октябрьском районе Барнаула. Соискателям, которые хотят устроиться на должности, связанные с выдачей денег, придется проходить дополнительные проверки, ревизии прошли во всех почтамтах региона, сообщили ИА «Банкфакс» в УФПС Алтайского края — филиале ФГУП «Почта России».

Как отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям Евгения Свободная, сотрудники, допустившие правонарушение, больше не работают в филиале. Деньги будут выплачены пострадавшим пенсионерам в полном объеме, уверяет специалист.

После инцидента во всех почтамтах филиала были проведены внеплановые ревизии, работники прошли дополнительные инструктажи. Руководством УФПС также решило дополнительно изучить профессиональные и деловые качества сотрудников, работающих с деньгами. В том числе проверки будут проводиться и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи, указала г-жа Свободная.

Напомним, прокуратура Октябрьского района Барнаула накануне пресекла воровство денег у пенсионеров, которым промышляли сотрудники одного из отделений «Почты России». Они подделывали документы, забирая себе часть их выплат. К уголовной ответственности пока никого не привлекли. Сейчас вынесены судебные решения о взыскании с филиала «Почты России» почти 74 тысяч рублей, причем, судя по заявлению прокуратуры, это не вся сумма, которой лишились пенсионеры.

Номер и расположение почтового отделения, в котором работали промышлявшие воровством сотрудники, в сообщении не приводится. Однако под подозрение СМИ попали отделения №№ 10, 12, и 36.