Минприроды России посулило Алтайскому краю еще две «мегадамбы» по примеру построенной в Бийске

Министерство природных ресурсов и экологии РФ готово поддержать проекты по строительству двух дамб в селах Быстрянка и Чарышское в Алтайском крае, которые в 2014 году одними из первых пострадали от сильнейшего наводнения. На строительство объектов потребуется 450 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребова, который приехал в Алтайский край в рамках совместного выездного заседания комитетов Совета Федерации.

Минприроды считает, что реализации проектов ничего не мешает, но им нужна доработка. «При активной позиции, которую занимает регион, это реальные решаемые проекты, которые, может быть, с какой-то дополнительной проработкой должны быть реализованы», - приводит издание слова г-на Ястребова. Он отметил, что при выборе подобных проектов для поддержки эксперты Минприроды РФ руководствуются необходимостью защиты людей и экономической целесообразностью.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что на строительство двух дамб необходимо порядка 450 млн рублей, и Алтайский край рассчитывает на поддержку федерального центра. Подобное защитное сооружение за счет федеральных средств ранее было построено в городе Бийске, в районе поселка Зеленый клин. При этом дамба, отмечают в администрации, доказала свою эффективность — она защищает от наводнения и паводковых вод порядка 2,5 тысяч человек. Однако надо отметить, что она себя еще до конца не проявила: будучи достроенной в начале 2017 года, она пока приняла удар лишь первой, наиболее слабой волны паводка.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам, в зоне подтоплений из-за паводка в 2017 году в Алтайском крае могут оказаться 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году в зоне подтоплений оказались 28 населенных пунктов, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.

Несколько дней назад в Алтайском крае был зафиксирован подъем уровня воды в Оби на всем ее протяжении и в ряде других рек, до сих пор не стабилизирована ситуация в грунтовыми водами в Рубцовске. Все это говорит о приближении наиболее опасной и разрушительной второй волны паводка, которую пока сдерживают наступившие в регионе заморозки.