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Главная Лента новостей Из-за леса, из-за гор: на Алтайский край сквозь заморозки надвигается вторая волна паводка

Из-за леса, из-за гор: на Алтайский край сквозь заморозки надвигается вторая волна паводка

17.05.2017 11:33

В Алтайском крае фиксируется подъем уровня воды в Оби на всем ее протяжении и в ряде других рек, до сих пор не стабилизирована ситуация в грунтовыми водами в Рубцовске. Все это говорит о приближении наиболее опасной и разрушительной второй волны паводка, которую пока сдерживают наступившие в регионе заморозки. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала начальник отдела гидрологии алтайского гидрометцентра Ольга Прахт.

По словам собеседницы, высокие температуры, которые установились на Алтае, способствовали активному снеготаянию в горах Алтая, что является главной причиной начала второй волны. Столбики термометров в отдельные дни поднимались до отметки +30 градусов. «Фактически это уже вторая волна, она начала формироваться в горах. Снег начал таять на высотах более 2000 м. Плюс на это наложились прошедшие в последние дни осадки. Мы уже фиксируем подъемы уровней воды в Бии и Катуни», — рассказала г-жа Прахт.

Тем не менее, наступившее похолодание сдержит вторую волну. На руку сыграет и эффект «низкой базы». «Поднимается хорошо, но с низкой базы. Пока, в ближайшие дни, превышения критических отметок по краю мы не прогнозируем. В Барнауле возможно достижение критической отметки примерно через неделю. Заморозки сдержат развитие паводка. На высотах температура перейдет вниз ноль и таяние почти прекратится. Так что вторая волна будет растянутой по времени, с периодическими колебаниями. Это, конечно, более благоприятно для населения», — уточнила Ольга Прахт.

В то же время крайне медленно стабилизируется ситуация в грунтовыми водами в Рубцовске, которые вызвали подтопления нескольких десятков домов и дорожные провалы по всему городу. В город накануне прибыла дополнительная группировка спасателей в 100 человек из Новосибирской области, такая же группировка в случае необходимости готова прибыть из Красноярского края. Для откачки грунтовой и талой воды из подтопленных домовладений прибыли шесть пожарно-насосных станций и два пожарных рукавных автомобиля из соседних регионов. Для помощи людям создано 12 бригад из числа работников городских служб и сотрудников МЧС России. Регулярно проводятся подворовые обходы и информирование населения о складывающейся обстановке. Специалисты Роспотребнадзора обеспечивают контроль качества питьевой воды.

Отметим, что грунтовые воды помимо подтоплений жилых домов создали и другие проблемы в Рубцовске. Так, на улице Калинина, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула. Асфальт по состоянию на 17 мая просел еще в нескольких местах города.

Интересно, что в ГУ МЧС фактически прокомментировали претензии рубцовчан к городским властям, бездействие которых, по мнению горожан, стало причиной подтоплений. «Гидрологи поясняют, что регулирование грунтовых вод — весьма хлопотное и длительное занятие. Для того, чтобы полностью избавиться от проблемы подтопления грунтовыми водами, необходимы кардинальные инженерные решения. В Сибирском региональном центре МЧС России заверяют, что пока таких решений нет, спасательное ведомство предпримет все усилия, задействует все имеющиеся на вооружении технические и людские ресурсы, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия подтопления и восстановить жизнедеятельность населения Рубцовска», — сказано на сайте ведомства.

Добавим, по данным Министерства природы Алтайского края, ночью 16 мая по предгорным районам Алтайского края и северу Республики Алтай шли умеренные и сильные дожди. Из-за этого продолжится рост уровней воды в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Бия и в нижнем течении Катуни. Все это приведет к дальнейшему росту уровней в реке Обь до города Барнаула и ниже по течению. Однако, кроме Рубцовска, пока других подтопленных населенных пунктов в крае нет.

Ранее сообщалось, что в зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.


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Комментарий

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Комментариев 3
Похоже

17.05.2017 12:18

Алтайский край гидрогеологи обходят стороной , остались одни гидроолухи . Меняется климат , распределение грунтовых вод , русла рек замывает ежегодно , и никто ничего ...Не РФ , а сплошная зона ЧС
От пострадавших рубцовчан.

17.05.2017 12:35

Как хочется послать всех на хюю. Ворон ворону глаз не выклюет. Вы ещё поплачьте,оправдывая Карлина и Фельдмана. Побегали первую неделю мчсники, откачивали воду только в домах, где вода вышла из под пола. Потом всё притихло, ни машин, ни администрации- тишина. Хоть нашлись люди собрали подписи отправили в прокуратуру в Москву и президенту.
Рубцовчанин

17.05.2017 13:56

Тут или требовать отставки Карлина и Фельдмана, или ехать всем в более пригодные для жизни места.