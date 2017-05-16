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Главная Лента новостей Столичный бизнесмен «забыл» рассчитаться за купленный им алтайский молокозавод

Столичный бизнесмен «забыл» рассчитаться за купленный им алтайский молокозавод

19.05.2017 18:03

Одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Республики Алтай ООО «Майма-Молоко» остается в собственности бийского ООО «Алтайский мясомолочный комбинат «Угриничъ». Конкурсный управляющий «Угринича» Анатолий Чуй сообщил о расторжении договора купли-продажи основной доли в уставном капитале ООО «Майма-Молоко» с московским предпринимателем Дмитрием Фаткуллиным. Информация об этом опубликована на портале Sibnovosti.ru.

Как сказано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, несмотря на то, что в марте 2017 года Дмитрий Фаткуллин победил на торгах по продаже доли 99,95 % в уставном капитале ООО «Майма-Молоко», сделка так и не состоялась. Со слов Анатолия Чуя, г-н Фаткуллин не оплатил свою покупку в установленный законом срок. Стоить отметить, что оставшиеся 0,05 % были проданы в апреле текущего года ООО «Межрегиональная нефтехимическая компания» за 65 тысяч рублей.

Напомним, именно эти двое претендентов имели виды на крупнейший алтайский молокозавод. Московский бизнесмен Дмитрий Фаткуллин, который ведет деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом, и бывший совладелец ООО «Майма-Молоко» - ООО «Межрегиональная нефтехимическая компания» (МНХК, 100 % принадлежит Сергею Корчагину) до последнего решали, кому он достанется. В ходе торгов г-н Фаткуллин предложил цену в 3,52 млн рублей при начальной – 455,1 тысяч рублей. МНХК же была готова выкупить компанию за 3,5 млн рублей. В результате предприятие отошло представителю столицы.

Как сообщалось ранее, ООО «Майма-Молоко» банкротится с 2013 года – тогда в компании была введена процедура наблюдения, конкурсное производство же ввели в апреле 2015 года. В реестр кредиторов включены долги на сумму более 232 млн рублей. Основными кредиторами выступают — МНХК, Сергей Корчагин и Сбербанк. Однако в декабре прошлого года алтайский арбитраж удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Потаповой о прекращении в компании конкурсного производства и введения внешнего управления. План внешнего управления кредиторы «Маймы-Молоко» утвердили в феврале 2017 года. Раскрыть его подробности Елена Потапова отказалась до утверждения плана судом.

В материалах суда, один из кредиторов «Майма-Молоко» Сергей Корчагин сообщал о возможности восстановить платежеспособность должника за счет ведения производственной деятельности по переработке молока и производству сыров. Кроме того, он указал на наличие инвесторов, готовых вложить деньги в производственную деятельность ООО «Майма-Молоко». По словам Елены Потаповой, объем необходимых оборотных средств для развития производства, которые готов предоставить инвестор, – 50 млн рублей. Против введения процедуры внешнего управления в компании выступал Сбербанк. Однако суд учел мнение большинства кредиторов.


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