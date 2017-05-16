Алтайские единороссы пытаются минимизировать политические последствия «бегства» своего депутата в Бийске

19.05.2017 18:31
Спикер Алтайского Заксобрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко прокомментировал ситуацию с переходом депутата Бийской гордумы Евгения Беляева из фракции «партии власти» к коммунистам. Опытный политик предпринял попытку максимально минимизировать издержки от поступка г-на Беляева, фактически обвинив его в предвыборном популизме и критиканстве.
Как следует из заявления Романенко, распространенного партийной пресс-службой, руководство реготделения следит за ситуацией в Бийске и не считает произошедшее проблемой.
Секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко:
Мы внимательно изучаем ситуацию, которая сложилась в Бийской городской Думе. Я не вижу в этом событии ничего экстраординарного – в наши фракции в представительных органах приходят депутаты из других партий, от нас могут уходить в другие депутатские объединения. Мы насильно в команде никого не держим. Для нас главный объединяющий критерий – человек должен быть заинтересован в конструктивной и реальной работе, готов разделять ответственность за общий результат.
По мнению, г-на Романенко, действия Евгения Беляева связаны исключительно с грядущими выборами в гордуму: депутат-перебежчик предпочел перейти в стан оппозиции, чтобы не отвечать перед избирателями за исполнение обещаний, данных им в ходе прошлой избирательной кампании. «Действительно, проще общаться с избирателями, раздавая популистские обещания и критикуя всех. С такими людьми нам не по пути. Потому, что «Единая Россия» - открытая площадка, готовая к сотрудничеству и нацеленная на реальную работу в интересах всех жителей региона», - постарался сохранить политическое лицо секретарь реготделения.
Напомним, что депутат Бийской гордумы Евгений Беляев, избранный по одномандатному округу № 7, решил перейти из фракции «Единой России» во фракцию КПРФ, объяснив свой поступок рядом негативных моментов. Глава Бийска, лидер местной ячейки единороссов Лидия Громогласова поспешила заявить о том, что депутат принял решение о переходе не по доброй поле, а под давлением своего работодателя. Однако сам Беляев категорически опроверг эту версию, назвав ее нарушением правил приличия со сороны г-жи Громогласовой.
19.05.2017 18:36
19.05.2017 18:38
19.05.2017 18:49
19.05.2017 19:11
19.05.2017 20:59
19.05.2017 21:23
19.05.2017 21:30
лайкни плюсом "строителю"
19.05.2017 21:49
Зачем-то Якубу начали пихать в главу Бийска, с таким главой и покрышки начнут жечь, не говоря уже о митингах.
А Ильюченко зачем в председателя гордумы в Бийске???
19.05.2017 22:13
19.05.2017 С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ ПИОНЕРИИ!!! Едросцы зрелые поём: Взв
Такие данные получены в ходе онлайн-голосования, организованного «Комсомольской правдой» и Фондом Андрея Первозванного. Проголосовало в общей сложности более 30 тысяч человек, 43 % выбрало большевиков.
16 мая состоялось подведение итогов проекта «Россия 1917. Образы будущего», организованного Фондом Андрея Первозванного и газетой «Комсомольская правда».
В ходе проекта можно было сравнить программы существовавших в 1917 году политических сил и проголосовать на выборах в виртуальное Учредительное собрание — голосование проходило в социальных сетях (в группе Фонда Андрея Первозванного) и на сайте газеты. Кроме того, была организована деловая игра на площадке одного из самых престижных ВУЗов Москвы — МГИМО, где долгое время преподавал известный историк-антикоммунист Андрей Зубов.
Итоги голосования таковы — большевики победили во всех онлайн-голосованиях.
Так, на площадке социальной сети Вконтакте партия Ленина набрала бы 36 %, за нее отдали свои голоса более 9 тысяч пользователей сети.
В сети Фейсбук за большевиков бы проголосовали 49,1 %, на сайте «Комсомольской правды» - 43 %. При этом надо отметить, что никаких преференций у большевиков не было — напротив, Фонд Андрея Первозванного, организатор голосования, согласно официальному сайту «осуществляет проекты, направленные на формирование в обществе позитивного отношения к традиционным, скрепляющим основам России — государству, церкви, армии»
Большевики, особенно в 1917 году, с точки зрения такой позиции — разрушители традиционных институтов.
Специфика такой позиции проявилась в том, что второе место в онлайн-голосовании заняли условные монархисты — притом, что до выборов в настоящее Учредительное собрание ни одна монархическая организация не дошла, деятельность черносотенных «Союза русского народа», «Союза русских людей», «Русского народного союза имени Михаила Архангела» пришла в упадок еще в годы Первой мировой войны. ...
19.05.2017 22:22
19.05.2017 22:24
Едва ли такой результат устроил организаторов голосования. Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин мог сказать только: «Раны продолжают кровоточить и по сей день» и призвать к примирению.
Однако, общий настрой организаторов подсказывал, что примирение для них — это признание революции 1917 года трагической ошибкой, большевиков и Ленина — преступниками.
Для нынешней буржуазной элиты позитивное отношение населения к большевикам — это всегда угроза, потому что это означает — массы считают возможным революцию, перераспределение собственности, отстранение от власти этой самой элиты.
Поэтому под фальшивыми речами о «примирении» продолжается борьба с прошлым, попытка изменить историю.
19.05.2017 22:28
ЩА СТРИПТИЗЁРША ИЗ ВЕРХ-СУЕТКИ с коронным номером на шесте фейкнет : Позор пАзор позор)))