Алтайские единороссы пытаются минимизировать политические последствия «бегства» своего депутата в Бийске

Спикер Алтайского Заксобрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко прокомментировал ситуацию с переходом депутата Бийской гордумы Евгения Беляева из фракции «партии власти» к коммунистам. Опытный политик предпринял попытку максимально минимизировать издержки от поступка г-на Беляева, фактически обвинив его в предвыборном популизме и критиканстве.

Как следует из заявления Романенко, распространенного партийной пресс-службой, руководство реготделения следит за ситуацией в Бийске и не считает произошедшее проблемой.

Секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко: Мы внимательно изучаем ситуацию, которая сложилась в Бийской городской Думе. Я не вижу в этом событии ничего экстраординарного – в наши фракции в представительных органах приходят депутаты из других партий, от нас могут уходить в другие депутатские объединения. Мы насильно в команде никого не держим. Для нас главный объединяющий критерий – человек должен быть заинтересован в конструктивной и реальной работе, готов разделять ответственность за общий результат.

По мнению, г-на Романенко, действия Евгения Беляева связаны исключительно с грядущими выборами в гордуму: депутат-перебежчик предпочел перейти в стан оппозиции, чтобы не отвечать перед избирателями за исполнение обещаний, данных им в ходе прошлой избирательной кампании. «Действительно, проще общаться с избирателями, раздавая популистские обещания и критикуя всех. С такими людьми нам не по пути. Потому, что «Единая Россия» - открытая площадка, готовая к сотрудничеству и нацеленная на реальную работу в интересах всех жителей региона», - постарался сохранить политическое лицо секретарь реготделения.

Напомним, что депутат Бийской гордумы Евгений Беляев, избранный по одномандатному округу № 7, решил перейти из фракции «Единой России» во фракцию КПРФ, объяснив свой поступок рядом негативных моментов. Глава Бийска, лидер местной ячейки единороссов Лидия Громогласова поспешила заявить о том, что депутат принял решение о переходе не по доброй поле, а под давлением своего работодателя. Однако сам Беляев категорически опроверг эту версию, назвав ее нарушением правил приличия со сороны г-жи Громогласовой.