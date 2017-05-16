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Главная Лента новостей Алтайские единороссы пытаются минимизировать политические последствия «бегства» своего депутата в Бийске

Алтайские единороссы пытаются минимизировать политические последствия «бегства» своего депутата в Бийске

19.05.2017 18:31

Спикер Алтайского Заксобрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко прокомментировал ситуацию с переходом депутата Бийской гордумы Евгения Беляева из фракции «партии власти» к коммунистам. Опытный политик предпринял попытку максимально минимизировать издержки от поступка г-на Беляева, фактически обвинив его в предвыборном популизме и критиканстве.

Как следует из заявления Романенко, распространенного партийной пресс-службой, руководство реготделения следит за ситуацией в Бийске и не считает произошедшее проблемой.

Секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко:

Мы внимательно изучаем ситуацию, которая сложилась в Бийской городской Думе. Я не вижу в этом событии ничего экстраординарного – в наши фракции в представительных органах приходят депутаты из других партий, от нас могут уходить в другие депутатские объединения. Мы насильно в команде никого не держим. Для нас главный объединяющий критерий – человек должен быть заинтересован в конструктивной и реальной работе, готов разделять ответственность за общий результат.

По мнению, г-на Романенко, действия Евгения Беляева связаны исключительно с грядущими выборами в гордуму: депутат-перебежчик предпочел перейти в стан оппозиции, чтобы не отвечать перед избирателями за исполнение обещаний, данных им в ходе прошлой избирательной кампании. «Действительно, проще общаться с избирателями, раздавая популистские обещания и критикуя всех. С такими людьми нам не по пути. Потому, что «Единая Россия» - открытая площадка, готовая к сотрудничеству и нацеленная на реальную работу в интересах всех жителей региона», - постарался сохранить политическое лицо секретарь реготделения.

Напомним, что депутат Бийской гордумы Евгений Беляев, избранный по одномандатному округу № 7, решил перейти из фракции «Единой России» во фракцию КПРФ, объяснив свой поступок рядом негативных моментов. Глава Бийска, лидер местной ячейки единороссов Лидия Громогласова поспешила заявить о том, что депутат принял решение о переходе не по доброй поле, а под давлением своего работодателя. Однако сам Беляев категорически опроверг эту версию, назвав ее нарушением правил приличия со сороны г-жи Громогласовой.


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Комментарий

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Комментариев 12
беляшиков андрей степанович

19.05.2017 18:36

знаю я беляева лично, пересекались как-то. ничего хорошего про этого человека сказать не могу. при встрече произвёл крайне неприятное впечатление. непонятные понты и своеобразный сленг сразу сказали о многом. дело-то ведь не в партии, а в человеке...
Строитель

19.05.2017 18:38

Ох какой ажиотаж то подняли из за одного человека, ну ушёл и ладно, в ЕР явно претендуют намного больше людей, которые смогут принести партии и людям, которые ей доверяют больше пользы, а глядя на КПРФ возникает вопрос, как вообще адекватный человек может выбрать эту партию, так что хорошо, что он из ЕР ушёл
Мухобойка

19.05.2017 18:49

Романенко нужно подумать как оградить геноссе Лидию от судебных исков за то вранье, что она публично нагородила в отношении депутатов Беляева и Шебалина. Если сейчас дать ход судебному разбирательству, предвыборная кампания Лидии Г. превратится в АД для всей "Единой России". Насчет перебежчика Беляева можно сказать одно, взаправду человек избирается и дает обещания людям, а во фракции его ставят ..аком и он вынужден голосовать против людей. Вот против чего и выступил Евгений Беляев.
Блондинка

19.05.2017 19:11

Вот как раз Беляева и не будет стыдно держать ответ за свою деятельность! Если бы все депутаты городской думы работали как Беляев на округе, то и проблем бы в городе было намного меньше! Так что зря Романенко такие вещи говорит! Не красиво, да и не к лицу спикеру АКЗС себя так вести!
Фреза

19.05.2017 20:59

Романенко,какую ты ересь несёшь??неужели весь свой ум отдал едру??Беляев работал и будет работать для города,в отличии от таких популистов как Хохол Романенко)))бандера рулить на Алтае не будет.
Не путайте

19.05.2017 21:23

Евгения Анатольевича,с другим Беляевым,Николаевичем)))их двое в думе.едрос Николаевич просто никчемная личность,а Анатольевич нормальный депутат.Романенко даже не знает их в лицо)))Романенко лузер,задержавшийся во власти,ему бы сидеть уже пора.
Беляш-пирожков - брюквин,

19.05.2017 21:30

Строитель писал(а):
Ох какой ажиотаж


лайкни плюсом "строителю"
Титаник

19.05.2017 21:49

Корабль ЕР, пошёл ко дну. Судя по всему, рейтинг при Громогласовой у ЕР 0%,и скоро много депутатов побегут в кпрф. А ЯДро и дальше будет рассказывать в лице Романенко о том что всё в Бийске хорошо.
Зачем-то Якубу начали пихать в главу Бийска, с таким главой и покрышки начнут жечь, не говоря уже о митингах.
А Ильюченко зачем в председателя гордумы в Бийске???
Спустя 100 лет россияне выбирают большевиков

19.05.2017 22:13


19.05.2017 С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ ПИОНЕРИИ!!! Едросцы зрелые поём: Взв

Такие данные получены в ходе онлайн-голосования, организованного «Комсомольской правдой» и Фондом Андрея Первозванного. Проголосовало в общей сложности более 30 тысяч человек, 43 % выбрало большевиков.

16 мая состоялось подведение итогов проекта «Россия 1917. Образы будущего», организованного Фондом Андрея Первозванного и газетой «Комсомольская правда».

В ходе проекта можно было сравнить программы существовавших в 1917 году политических сил и проголосовать на выборах в виртуальное Учредительное собрание — голосование проходило в социальных сетях (в группе Фонда Андрея Первозванного) и на сайте газеты. Кроме того, была организована деловая игра на площадке одного из самых престижных ВУЗов Москвы — МГИМО, где долгое время преподавал известный историк-антикоммунист Андрей Зубов.

Итоги голосования таковы — большевики победили во всех онлайн-голосованиях.

Так, на площадке социальной сети Вконтакте партия Ленина набрала бы 36 %, за нее отдали свои голоса более 9 тысяч пользователей сети.

В сети Фейсбук за большевиков бы проголосовали 49,1 %, на сайте «Комсомольской правды» - 43 %. При этом надо отметить, что никаких преференций у большевиков не было — напротив, Фонд Андрея Первозванного, организатор голосования, согласно официальному сайту «осуществляет проекты, направленные на формирование в обществе позитивного отношения к традиционным, скрепляющим основам России — государству, церкви, армии»

Большевики, особенно в 1917 году, с точки зрения такой позиции — разрушители традиционных институтов.

Специфика такой позиции проявилась в том, что второе место в онлайн-голосовании заняли условные монархисты — притом, что до выборов в настоящее Учредительное собрание ни одна монархическая организация не дошла, деятельность черносотенных «Союза русского народа», «Союза русских людей», «Русского народного союза имени Михаила Архангела» пришла в упадок еще в годы Первой мировой войны. ...
Ого

19.05.2017 22:22

Коммунисты в очередной раз в Алтайчком крае нагнули ПЖиВ. Вот что значит молодая и энершичная комсомолка во главе партии.
Так что сейчас сторонников...

19.05.2017 22:24

... монархии едва ли не больше, чем в 1917 году. Не собираются современные россияне ассоциировать себя с кадетами, меньшевиками и эсерами — последние, победившие на выборах в Учредительное собрание в 1918 году, набрали около 9 %.

Едва ли такой результат устроил организаторов голосования. Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин мог сказать только: «Раны продолжают кровоточить и по сей день» и призвать к примирению.

Однако, общий настрой организаторов подсказывал, что примирение для них — это признание революции 1917 года трагической ошибкой, большевиков и Ленина — преступниками.

Для нынешней буржуазной элиты позитивное отношение населения к большевикам — это всегда угроза, потому что это означает — массы считают возможным революцию, перераспределение собственности, отстранение от власти этой самой элиты.

Поэтому под фальшивыми речами о «примирении» продолжается борьба с прошлым, попытка изменить историю.

Не спеши!)))

19.05.2017 22:28

Ого писал(а):
Вот что значит молодая и энершичная комсомолка во главе партии.


ЩА СТРИПТИЗЁРША ИЗ ВЕРХ-СУЕТКИ с коронным номером на шесте фейкнет : Позор пАзор позор)))