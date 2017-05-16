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Главная Лента новостей Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ

Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ

19.05.2017 13:22

Пресс-служба «Единой России» распространила заявление главы Бийска, секретаря местного отделения «Единой России» Лидии Громогласовой, которая считает, что депутат гордумы Евгений Беляев перешел во фракцию КПРФ не по собственной воле. Она обвинила в давлении некого «работодателя», в котором недвусмысленно читается экс-депутат Алтайского Заксобрания Константин Шебалин. Однако и сам г-н Шебалин, и г-н Беляев, возмутившиеся словами г-жи Громогласовой, опровергли ИА «Банкфакс» эти сведения и назвали публикацию ЕР недостоверной провокацией.

Лидия Громогласова заявила в своем комментарии, что для нее уход Евгения Беляева из фракции не стал неожиданностью. Она фактически обвинила в искусственном создании конфликта некого «работодателя», который собирается баллотироваться в новый созыв гордумы.

Лидия Громогласова, глава Бийска:

Переход депутата Евгения Беляева из фракции «Единой России» во фракцию КПРФ связан исключительно с предстоящими выборами в думу Бийска. Принимая это решение, Евгений Анатольевич принес извинения всем бывшим коллегам по фракции, мотивируя свои действия сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что его фактический работодатель планирует идти на выборы в городскую думу от КПРФ и, используя свое служебное положение, практически «заставил» своего работника-депутата сменить «политическую ориентацию».

Для самого работодателя, впрочем, подобные перемены мировоззрения не редкость – он был в прошлом созыве депутатом краевого парламента в составе фракции «Единой России». До этого – членом фракции «Справедливая Россия» в Бийской городской Думе. Полученная в 2015 году судимость за вымогательство (несмотря на последующую амнистию), не позволила ему принять участие в предварительном голосовании «Единой России» в АКЗС, где, я напомню, даже погашенная судимость являлась основанием для отказа в регистрации потенциального кандидата. И теперь бывший депутат надеется стать кандидатом от коммунистов, которых почему-то не смущают аспекты его биографии.

Перечисленные факты однозначно позволяют указать в качестве работодателя экс-депутата АКЗС Константина Шебалина, который действительно был осужден на два года условно за вымогательство, однако позже Алтайский краевой суд изменил приговор и переквалифицировал статью на «самоуправство». Переквалификация статьи УК РФ на более мягкую тогда позволила применить в отношении депутата акт амнистии со снятием судимости.

Сам г-н Шебалин подтвердил ИА «Банкфакс», что речь в комментарии Лидии Громогласовой идет о нем. Он заявил, что ее слова не соответствуют действительности. «Начнем с того, что Евгений Беляев не мой подчиненный. Мы с ним состоим в Союзе ветеранов Афганистана, мы друзья, но как я могу его заставлять? Он работает в другой организации. Это просто слух и провокация, я никого не принуждал. Лидия Громогласова заблуждается. Вообще, насколько я знаю, когда он написал заявление о выходе из фракции, единороссы ему сказали, что уберут его из гордумы», — сказал г-н Шебалин.

Евгений Беляев согласился прокомментировать ситуацию ИА «Банкфакс», поскольку, по его словам, Лидия Громогласова своими заявлениями нарушила правила приличия. «Когда за меня начинают комментировать, я не могу молчать. Никто меня из фракции уходить не заставлял. Я шел на выборы в 2012 году через праймериз, от «Народного фронта». Тогда я набрал более 57 % голосов, это второй результат по одномандатным округам города. А во фракцию ЕР попал потому, что эта партия поддерживала ОНФ. Но уже в гордуме столкнулся с рядом негативных моментов. Я увидел, что у нас не дума собирается, а какое-то партийное собрание «Единой России» под председательством Лидии Громогласовой. Все вопросы уже заранее рассмотрены, все решения приняты. Поэтому я в итоге и написал заявление», — рассказал г-н Беляев.

Он добавил, что фактические обвинения г-жи Громогласовой в адрес Константина Шебалина беспочвенны. «Да, я его считаю своим другом. Мы с ним знакомы уже больше 25 лет, состоим в союзе ветеранов. Когда я вышел из фракции ЕР, то по закону вынужден был вступить в другую, иначе пришлось бы покинуть гордуму. Выбирать ЛДПР или «Справедливую Россию» не хотелось потому, что я их просто не воспринимаю. А коммунисты были, когда я родился, взрослел и жил. Они ближе мне по духу», — сказал депутат.


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Комментарий

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Комментариев 34
едрун

19.05.2017 13:38

иными словами, госпожа Громогласова - балаболка ))))
Илья

19.05.2017 13:41

Подобные граждане, вроде Шебалина, всегда создают вокруг себя конфликты, меняют фракции быстро, безответственно подходят к делу. Так что не стоит винить Громогласову, надеюсь ЕР разрешит этот конфликт быстро, так как виновник тут очевиден
Олег

19.05.2017 13:44

Надеюсь, все наконец то поймут, что КПРФ не умеет играть по честному, и всегда пытается использовать астральные технологии. За КПРФ голосовать - себя не уважать
муромец

19.05.2017 13:47

виновник конечно очевиден. я бы сказал очевидна. вспомните как громогласову назначали в председатели бийского ЕР по доверенностям. вот
это был конфликтище!!! а это так, семечки. считаю партия должна исправить свою ошибку и избавиться от балласта в лице непопулярной вруши Л.А.
Комментарий

19.05.2017 13:49

Что в очередной раз доказывает, что коммунисты - куча заядлых капиталюг под сгнившим и заплесневелым брендом российский коммунизм, собственно не сомневался в этом никогда, ничего не поменялось. Такое вообще можно делать? Собственно потом жалуются, почему их все недолюбливают
Гонец из Пензы

19.05.2017 13:58

Олежка,голусуйте за Порнас,дабы все имели нас.......
Депутат Голунов

19.05.2017 14:01

Евгений Беляев весьма прямой и деликаный депутат , интеллигентность и его депутатский статус не позволяют ему публично высказываться о том , что уже давно прямо заявляют другие члены фракции ЕР о ситуации в партии и персонально весьма не лицеприятно о Лидии Афанасьевне....
Матерый политический лось

19.05.2017 14:06

Лидия Афонасьевна никогда не отличалась умом в сфере публичной политики. Что-нибудь да отмочит. Да так что страна трясется от смеха. Ей бы в тиши за спинами интриги плести как при Кичмаренко и Мосиевском. Гляньте как она неловко подставила своим заявлением партию ЕР. Еще и коллегами прикрылась, якобы они свидетели того, чего в самом деле не было. Не удивительно почему ей бийчане не верят а депутаты фракции разбегаются
Гость

19.05.2017 14:07

Ну, и денёк ! Банфакс ! Приберегли бы эту "НОВОСТЬ" на понедельник , а то вместо полевых работ , все выходные только и будем обсуждать ПАРТИЮ ЕР. строительство ДАМБЫ в Бийске , Спековские дома , бийские "ДОРОГИ" , да ход буквой "Z" господина Нонко.....
бБийск

19.05.2017 14:22

Была бы популярнее новость:
"Л.А.Г. из партии ЕР перешла в сословие пенсионеров"
НАДО В БИЙСКЕ по призыву ГРОМОГЛАСОВОЙ Объявить !??

19.05.2017 14:23

месячный ТРАУР!! Горе то какое бийчане!?? Можно по факту приспустить ШТАНЫ.
Шебалин и Беляев - смело подавайте на громогласову в суд за клевету !

19.05.2017 14:43

у громогласовой на всех припасены сплетни и негативная информация. тот судим, этот с женой развелся, у третьего ребенок внебрачный. как им доверяют в городе ? а меж тем мы так и не знаем почему Громогласова Л.А. скрывает в своих объективках период казахстанской жизни. Говорят ее там прижучили по финансовой линии, пришлось в Бийск мотать. В администрации бийска любят беглецов и беглянок от закона.
Лдпр

19.05.2017 14:59

Кстати Шебалин принуждал тов Громогласову к переходу в кпрф,пытал её в наручниках на кровати с шелковым бельем, читал вслух ей Ленина и Маркса, крепил на грудь значок КПРФ, называл её своей Раисой Максимовной, вообщем обряд изгнания из неё беса Единой России не получилось . на века она Единорос.
Рубикон

19.05.2017 14:59

ЕР все-таки получше, чем КПРФ, там вообще застой, как у Прежнева=)
Найс

19.05.2017 15:01

Дедульке на пенсию пора он по партиям бегает, доживал бы уже свой век в одной и не парился, с точки зрения стратегической неудачная позиция.
Территория

19.05.2017 15:04

Хм, а чем КПРФ в Бийске лучше других КПРФ в крае? Может только в плане скандальчиков под выборы Бийское крыло потише Барнаульского, а так все та же одна красная масть.
Иконников остров

19.05.2017 15:04

А где фейк-посты бийского куратора с деревянным шарабаном и конрада мыюнова - виртуально-виртучие кандидаты на громоголосовский пост
Молодой

19.05.2017 15:07

Беляеву пора на пенсию, впрочем КПРФ это партия «пенсионеров по мировоззрению» так ,что все очевидно.
Кондитер-строитель Иля Ольгович

19.05.2017 15:08

едрун писал(а):
Громогласова - балаболка ))))


а 13:41... 13:44.... 13:49...)))- штатные фейк - шалоболки липуновские...
Толяныч

19.05.2017 15:10

Итак начинаем программу пятничная пятиминутка слава Беляева на Банфаксе=) Разыгрывается МАНДАТ в партию КПРФ.
Молодому

19.05.2017 15:11

Молодой писал(а):
пора на пенсию, в


А ты так и останешься в глупом пубертатном возрасте и пенсию не заработаешь

Надейся токо на пособие, которым зеков пенсионеров обеспечивают))))
Оно конежно ЕР=ПЖиВ

19.05.2017 15:13

Рубикон писал(а):
ЕР все-таки получше, чем КПРФ,


ТАМ ВЕСЬ ОТСТОЙ
Орел

19.05.2017 15:14

Эмм, а кто такие Ляпуновские, актеры?Опять однострочного комментатора пустили на банфакс, да будет срач в комментах ,видать со вчерашнего насобирал денежку на хлеб с маслицем, теперь еще и на выходные надо насобирать) По чем нынче коммент дружище? И откуда у КПРФ такие деньги=)Совпадение, не думаю=)
Это она

19.05.2017 15:17

Да это поди Боронин новый стиль в одну строку маячить научился и полутезисами непонятными писать, начитался умных слов, стереотипов с газет нацеплял вот и катает умные формулировки. Поди все руки стер, печатая тезис к каждому комменты) Лишь бы руки не натер- мазоли болеть будут.
20-15

19.05.2017 15:20

Главное мозоли на попе не натереть день-то еще надо высидеть, написать. В корне не согласен с мнением неизвестного гостя , который, как написали предыдущие комментаторы лепит все в одну строку, но сколько людей столько и мнений, может и правда Боронин, либо его ученик.
Белому петушку писучему)))

19.05.2017 15:21

Орел писал(а):
мм, а кто такие Ляпуновские, актеры


Хороший ты мужик.... Но не орёл... так пичужка ощ-щипаная мокрая...
Пеши больши в продолжение)))))
Бийск

19.05.2017 15:25

Да-а-а ! Случай уникальный. Пожалуй, на всю Россию один ! Обычно все карьеристы ,бизнесмены , жо...лизы из всех партий бегут в партию власти. Чувствуется ,что депутата всё достало. Поступок настоящего мужика, достойного уважения !
уууууу

19.05.2017 15:27

Громогласиха встряпалась с отмазками. Поспешила наврать в СМИ. Ей теперь надо ЕР и КПРФ дискредитировать, т.к. у неё задача протащить на выборах СР и поставить Гузеева главой.
Куратор

19.05.2017 15:27

Иконников остров писал(а):
А где фейк-посты бийского куратора с деревянным шарабаном и конрада мыюнова - виртуально-виртучие кандидаты на громоголосовский пост


А что, нужно? )
Лично мне пока хватает наблюдать за разворачивающейся трагикомедией и тихо посмеиваться )
И ничё не надо-ть

19.05.2017 15:34

Куратор писал(а):
хватает наблюдать


Наблюдай и воняй ... и никаких тебе обязанностей и ответственности ... умник)))
тоже из Бийска

19.05.2017 15:35

.........интересно! А где же комментарии Гузеева О.В по этому вопросу?
Куратор

19.05.2017 15:52

И ничё не надо-ть писал(а):
Наблюдай и воняй ...


То есть, ты поэтому меня помянул? Запашок нравится?

Иконников остров писал(а):
А где фейк-посты бийского куратора


Гость

19.05.2017 16:02

Да ужжж! Глава города, а ведёт себя как обычная уличная сплетница.., ну и уровень...
Гузеев О. В.

19.05.2017 16:15

Шебалин принуди меня, забери меня от гнета Громогласовой, хочу в КПРФ.