Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ

Пресс-служба «Единой России» распространила заявление главы Бийска, секретаря местного отделения «Единой России» Лидии Громогласовой, которая считает, что депутат гордумы Евгений Беляев перешел во фракцию КПРФ не по собственной воле. Она обвинила в давлении некого «работодателя», в котором недвусмысленно читается экс-депутат Алтайского Заксобрания Константин Шебалин. Однако и сам г-н Шебалин, и г-н Беляев, возмутившиеся словами г-жи Громогласовой, опровергли ИА «Банкфакс» эти сведения и назвали публикацию ЕР недостоверной провокацией.

Лидия Громогласова заявила в своем комментарии, что для нее уход Евгения Беляева из фракции не стал неожиданностью. Она фактически обвинила в искусственном создании конфликта некого «работодателя», который собирается баллотироваться в новый созыв гордумы.

Лидия Громогласова, глава Бийска: Переход депутата Евгения Беляева из фракции «Единой России» во фракцию КПРФ связан исключительно с предстоящими выборами в думу Бийска. Принимая это решение, Евгений Анатольевич принес извинения всем бывшим коллегам по фракции, мотивируя свои действия сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что его фактический работодатель планирует идти на выборы в городскую думу от КПРФ и, используя свое служебное положение, практически «заставил» своего работника-депутата сменить «политическую ориентацию». Для самого работодателя, впрочем, подобные перемены мировоззрения не редкость – он был в прошлом созыве депутатом краевого парламента в составе фракции «Единой России». До этого – членом фракции «Справедливая Россия» в Бийской городской Думе. Полученная в 2015 году судимость за вымогательство (несмотря на последующую амнистию), не позволила ему принять участие в предварительном голосовании «Единой России» в АКЗС, где, я напомню, даже погашенная судимость являлась основанием для отказа в регистрации потенциального кандидата. И теперь бывший депутат надеется стать кандидатом от коммунистов, которых почему-то не смущают аспекты его биографии.

Перечисленные факты однозначно позволяют указать в качестве работодателя экс-депутата АКЗС Константина Шебалина, который действительно был осужден на два года условно за вымогательство, однако позже Алтайский краевой суд изменил приговор и переквалифицировал статью на «самоуправство». Переквалификация статьи УК РФ на более мягкую тогда позволила применить в отношении депутата акт амнистии со снятием судимости.

Сам г-н Шебалин подтвердил ИА «Банкфакс», что речь в комментарии Лидии Громогласовой идет о нем. Он заявил, что ее слова не соответствуют действительности. «Начнем с того, что Евгений Беляев не мой подчиненный. Мы с ним состоим в Союзе ветеранов Афганистана, мы друзья, но как я могу его заставлять? Он работает в другой организации. Это просто слух и провокация, я никого не принуждал. Лидия Громогласова заблуждается. Вообще, насколько я знаю, когда он написал заявление о выходе из фракции, единороссы ему сказали, что уберут его из гордумы», — сказал г-н Шебалин.

Евгений Беляев согласился прокомментировать ситуацию ИА «Банкфакс», поскольку, по его словам, Лидия Громогласова своими заявлениями нарушила правила приличия. «Когда за меня начинают комментировать, я не могу молчать. Никто меня из фракции уходить не заставлял. Я шел на выборы в 2012 году через праймериз, от «Народного фронта». Тогда я набрал более 57 % голосов, это второй результат по одномандатным округам города. А во фракцию ЕР попал потому, что эта партия поддерживала ОНФ. Но уже в гордуме столкнулся с рядом негативных моментов. Я увидел, что у нас не дума собирается, а какое-то партийное собрание «Единой России» под председательством Лидии Громогласовой. Все вопросы уже заранее рассмотрены, все решения приняты. Поэтому я в итоге и написал заявление», — рассказал г-н Беляев.

Он добавил, что фактические обвинения г-жи Громогласовой в адрес Константина Шебалина беспочвенны. «Да, я его считаю своим другом. Мы с ним знакомы уже больше 25 лет, состоим в союзе ветеранов. Когда я вышел из фракции ЕР, то по закону вынужден был вступить в другую, иначе пришлось бы покинуть гордуму. Выбирать ЛДПР или «Справедливую Россию» не хотелось потому, что я их просто не воспринимаю. А коммунисты были, когда я родился, взрослел и жил. Они ближе мне по духу», — сказал депутат.