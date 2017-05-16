Кризис в бийской ячейке «Единой России» привел депутата гордумы во фракцию коммунистов?

Евгений Беляев

Депутат Бийской гордумы Евгений Беляев, избранный по одномандатному округу № 7, принял решение перейти из фракции «Единой России» во фракцию КПРФ. Коммунисты единогласно приняли его в свои ряды. Как пояснил ИА «Банкфакс» руководитель фракции КПРФ в гордуме Владимир Ример, г-н Беляев в качестве причин решения назвал «никчемность» фракции единороссов.

Решение о выходе из фракции вступает в силу в уведомительном порядке — единороссам не обязательно одобрять его на отдельном заседании. На данный момент реакция «партии власти» на решение Евгения Беляева неизвестна: руководитель фракции Александр Зорих отсутствует в городе, сообщили ИА «Банкфакс» в приемной КГБУЗ «Городская больница № 4», главврачом которой он работает.

Г-н Ример в свою очередь рассказал, что уход г-на Беляева из фракции «Единой России» назревал давно. Он вызван в первую очередь ситуацией в городской ячейке «партии власти». «Мы с ним пять лет работаем в думе. Он человек вдумчивый, твердый в своих мнениях. Когда вчера собирались фракцией, чтобы рассмотреть заявление, Евгений Беляев убедительно сказал, что вынашивал решение давно — теперь у него нет желания работать во фракции «Единой России». Потому что все актуальные вопросы дума, состоящая в основном из представителей ЕР, практически не решает, они рассматриваются формально. Решения выносятся с формулировкой «принять к сведению» — то есть, ни хорошо, ни плохо. Закрытие библиотек, объектов соцкультбыта, ситуация в здравоохранении, долги трамвайного парка, водоканала, ситуация с ВИЧ и туберкулезом... И единороссы все замалчивают. Евгений Беляев сказал, что смотреть на это больше не может», — рассказал руководитель фракции КПРФ.

По словам Владимира Римера, г-н Беляев объяснил ему в том числе и причину ситуации во фракции ЕР. «Потому что думы нет, есть местный политсовет «Единой России». Я его спросил: «Почему в последнее время на комитеты по 2-3 человека собираются, почему депутаты перестают ходить даже на сессии?» Он ответил, что формализм и никчемность такого желания не возбуждают. И, надо сказать, многие во фракции ЕР похожего мнения, насколько я знаю. Огромную роль в ситуации играют низкие рейтинги уходящего в отставку сити-менеджера Николая Нонко и, сильнее всего, главы города Лидии Громогласовой. Многие депутаты на грани, но молчат по разным причинам. Потому что уже конец созыва и не всем хочется портить отношения», — сказал г-н Ример.

За более подробными комментариями лидер фракции коммунистов направил к самому г-ну Беляеву. Тот подтвердил ИА «Банкфакс», что покидает фракцию ЕР, и добавил, что готов встретиться и лично рассказать о ситуации, но в силу определенных причин давать комментарий по телефону не будет.

Можно предположить, что переход Евгения Беляева во фракцию КПРФ будет иметь серьезный резонанс для муниципальной выборной кампании 2017 года. Депутат состоит в Бийском Союзе ветеранов Афганистана, на момент избрания в 2012 году он работал замдиректора Привокзального рынка, который контролирует ООО «АфганБийск». Таким образом, решение г-на Беляева создает прецедент в городе, где традиционно сильны позиции ветеранов горячих точек. Нельзя исключать, что после его решения и другие сторонники этой «партии» в сентябре 2017 года уйдут от поддержки «Единой России».

Отметим, что теперь, с учетом перехода Евгения Беляева, во фракции КПРФ пять депутатов, во фракции «Единой России» — 18.