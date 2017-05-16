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Главная Лента новостей Кризис в бийской ячейке «Единой России» привел депутата гордумы во фракцию коммунистов?

Кризис в бийской ячейке «Единой России» привел депутата гордумы во фракцию коммунистов?

19.05.2017 12:18

Евгений Беляев
Евгений Беляев

Депутат Бийской гордумы Евгений Беляев, избранный по одномандатному округу № 7, принял решение перейти из фракции «Единой России» во фракцию КПРФ. Коммунисты единогласно приняли его в свои ряды. Как пояснил ИА «Банкфакс» руководитель фракции КПРФ в гордуме Владимир Ример, г-н Беляев в качестве причин решения назвал «никчемность» фракции единороссов.

Решение о выходе из фракции вступает в силу в уведомительном порядке — единороссам не обязательно одобрять его на отдельном заседании. На данный момент реакция «партии власти» на решение Евгения Беляева неизвестна: руководитель фракции Александр Зорих отсутствует в городе, сообщили ИА «Банкфакс» в приемной КГБУЗ «Городская больница № 4», главврачом которой он работает.

Г-н Ример в свою очередь рассказал, что уход г-на Беляева из фракции «Единой России» назревал давно. Он вызван в первую очередь ситуацией в городской ячейке «партии власти». «Мы с ним пять лет работаем в думе. Он человек вдумчивый, твердый в своих мнениях. Когда вчера собирались фракцией, чтобы рассмотреть заявление, Евгений Беляев убедительно сказал, что вынашивал решение давно — теперь у него нет желания работать во фракции «Единой России». Потому что все актуальные вопросы дума, состоящая в основном из представителей ЕР, практически не решает, они рассматриваются формально. Решения выносятся с формулировкой «принять к сведению» — то есть, ни хорошо, ни плохо. Закрытие библиотек, объектов соцкультбыта, ситуация в здравоохранении, долги трамвайного парка, водоканала, ситуация с ВИЧ и туберкулезом... И единороссы все замалчивают. Евгений Беляев сказал, что смотреть на это больше не может», — рассказал руководитель фракции КПРФ.

По словам Владимира Римера, г-н Беляев объяснил ему в том числе и причину ситуации во фракции ЕР. «Потому что думы нет, есть местный политсовет «Единой России». Я его спросил: «Почему в последнее время на комитеты по 2-3 человека собираются, почему депутаты перестают ходить даже на сессии?» Он ответил, что формализм и никчемность такого желания не возбуждают. И, надо сказать, многие во фракции ЕР похожего мнения, насколько я знаю. Огромную роль в ситуации играют низкие рейтинги уходящего в отставку сити-менеджера Николая Нонко и, сильнее всего, главы города Лидии Громогласовой. Многие депутаты на грани, но молчат по разным причинам. Потому что уже конец созыва и не всем хочется портить отношения», — сказал г-н Ример.

За более подробными комментариями лидер фракции коммунистов направил к самому г-ну Беляеву. Тот подтвердил ИА «Банкфакс», что покидает фракцию ЕР, и добавил, что готов встретиться и лично рассказать о ситуации, но в силу определенных причин давать комментарий по телефону не будет.

Можно предположить, что переход Евгения Беляева во фракцию КПРФ будет иметь серьезный резонанс для муниципальной выборной кампании 2017 года. Депутат состоит в Бийском Союзе ветеранов Афганистана, на момент избрания в 2012 году он работал замдиректора Привокзального рынка, который контролирует ООО «АфганБийск». Таким образом, решение г-на Беляева создает прецедент в городе, где традиционно сильны позиции ветеранов горячих точек. Нельзя исключать, что после его решения и другие сторонники этой «партии» в сентябре 2017 года уйдут от поддержки «Единой России».

Отметим, что теперь, с учетом перехода Евгения Беляева, во фракции КПРФ пять депутатов, во фракции «Единой России» — 18.

Фото: сайт Бийской гордумы

Справка:

Евгению Беляеву 55 лет. Он окончил Бийский механико-технологический техникум, затем Алтайскую Государственную Академию образования им. В. М. Шукшина. Служил в армии, в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. После работал в Бийской автоколонне № 1239 и на Бийском химическом комбинате. С 1991 года по настоящее время г-н Беляев работает в Бийском Союзе ветеранов Афганистана. Занимает должность управляющего ТЦ «Созвездие». В 2012 году был избран депутатом Думы Бийска VI созыва от «Единой России» по округу № 7. Входит в состав комитета по ЖКХ и транспорту.


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Комментарий

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Комментариев 16
Массаж мозга

19.05.2017 12:48

Правильный выбор,полностью поддерживаю!
бийчанин

19.05.2017 12:50

Упс! Не громогласова, конечно, но тоже скорее приведет повышению рейтинга едросов в наукограде
Фреза

19.05.2017 12:58

Молодец Евгений,правильное решение принял.Давно нужно это было сделать.
Ветеран

19.05.2017 13:04

Бийская дума в ее нынешнем составе абсолютно нерабочая. 25 единоросов (включая "справедлюков") как китайские болванчики смотрят на свою Мамку и ее правую руку, которая держит их за нитки. За время созыва не рассмотрено ни одного актуального для города вопроса, не приглашен ни один общественный деятель или инициативная группа, дума работает в закрытом и негласном режиме. Зато когда губернатор приказывает поднять тарифы, все готовы поднять руки "за" как суслики без обсуждения на комитетах. Громобаба, пользуясь непубличным характером "думотворчества" нагло нарушает регламент ведения сессии, хамит депутатам, сеет сплетни и раздор между фракциями. Местный прокурор устал вносить ей представления за косяки. Естественно даже те депутаты, кто был избран на округе без вбросов, что редкость, возмущены утратой авторитета и доверия городской Думы у населения. Наибольший конфуз вызвало выдвижение Громогласовой на очередной созыв т.е. опять в председатели, поскольку рядовым депутатом без зарплаты она работать не хочет и не будет. афганец Беляев это только первая ласточка. Форнель, Зорих и Никитанов тоже отказались. Никто не хочет идти на выборы "от партии громогласовой". это заведомый неуспех и провал. Рейтинг у нее еще ниже чем у Нонко а накосячено и наголосовано за годы ее руководства мама не горюй. не отмыться
Илья

19.05.2017 13:05

Ахахахах это не Беляев вообще. Шебалин это. Банфакс, вы серьезно?? Не знаете даже о ком пишете. А Шебалин и без того из фракции во фракцию бегает как ребёнок какой то!!!
Блондинка

19.05.2017 13:08

Илюша! Ты завязывай курить! До добра не доведет!
Олег Гузеев

19.05.2017 13:34

Не смотря на давление Шабалина держу оборону. Не перехожу во фракцию КПРФ.
ЕВГЕНИЙ БЕЛЯЕВ , НАВЕРНО, НЕ ПРОЧЬ В БУДУЩЕМ ВОЗГЛАВИТЬ !??

19.05.2017 14:33

хоть фракцию ЛДПР или СРунов... Важно, что за это можно поиметь?? ПОЛЁТ ШМЕЛЯ ОТ ПОЛИТИКИ НАЧАЛСЯ В БИЙСКЕ, Только, куда ШМЕЛИ не садитесь!! У ДЕПУТАТЫ, как ХАМЕЛЕОНЫ!! Не годитесь.
ЗЛОЙ ПЕНСИОНЕР

19.05.2017 14:33

г-н Беляев в качестве причин решения назвал «никчемность» фракции единороссов. 100% ПРАВДА,КАК ТО Я ОБРАЩАЛСЯ В ЕД.РОССИЮ ПО ПОВОДУ НЕПОДЪЁМНЫХ ТАРИФОВ ЖКХ И НА ЧТО ДОЛЖЕН ЖИТЬ ПЕНСИОНЕР ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ЖКХ,ТАК ОНИ ОТПРАВИЛИ МОЁ ЗАЯВЛЕНИЕ В ИНСПЕКЦИЮ АЛТ.КРАЯ ОТ ТУДА ПРИШЁЛ ОТВЕТ ЧТО ВАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ОПЛАТУ,ТАК ВОТ САМЫЙ СМЕХ СДЕЛАЛИ ПЕРЕРАСЧЁТ ЗА 1,5 ГОДА (ОКАЗЫВАЕТСЯ Я ПЕРЕПЛАТИЛ ВСЕГО 30 РУБ.) А НА ЧТО ДОЛЖЕН ЖИТЬ ПЕНСИОНЕР ОНИ ТАК И НЕ СМОГЛИ ОТВЕТИТЬ.
ГУЗЕЕВУ

19.05.2017 14:43

Ты держи оборону ,чтобы тебя на нары не упрятали за вымогательство денег у предпринимателей. думаешь город забыл , как ты у Солдатова 400 тыс руб тянул ? Ещё поди совести бараньей хватит опять в депутаты пойти.
Романов

19.05.2017 14:52

А на фото точно тот человек? В википедию гляну, там 10 различий поищу.
Толяныч

19.05.2017 14:55

В КПРФ можно подумать хорошо? Например в Барнауле вообще все оттуда бегут, не думаю, что в Бийске обстановка лучше.
Толянычу

19.05.2017 14:59

Бегут от слабых к сильным.
с одних помоев в другие

19.05.2017 15:31

Толянычу писал(а):
Бегут от слабых к сильным.
умора.
а харя на фото точно уголовная?

19.05.2017 15:35

так и просит (кирпича мне, кирпича!)
Думающий

19.05.2017 15:52

Но вот зная ситуацию , и допуская что если слова приведены дословно то как то депутат попал с водоканалом то! А какие сегодня проблемы и долги у водоканала? Извинится бы надо